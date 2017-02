Unsichere Weltlage Schöner leben, Leute!

Zum Autor privat Björn Hayer, Jahrgang 1987, ist Wissenschaftler am Institut für Germanistik an der Universität Koblenz-Landau. Zudem arbeitet er als freier Kulturjournalist.

Es sind jene Momente, in denen wir uns selbst wie die Hauptfigur eines Hollywoodfilms vorkommen, jene Augenblicke, welche wir im Angesicht eines großen Kunstwerkes, vor einem malerischen Abendrot oder schlichtweg im Beisein eines liebevollen Menschen verspüren: Sekunden einer großen Schönheit. Einmal von diesem Aphrodisiakum gekostet, nehmen wir die Welt mit neuen, sehnsuchtsvollen Augen wahr. Wir streben nach Harmonie und Ebenmaß, wollen Teil ihrer klaren Ordnung sein.

Getty Images Abendrot über tropischer Lagune

Sich die aktuelle Weltlage samt ihrer Unsicherheit und Zerrissenheit vergegenwärtigend, stellt sich die Frage, ob in ihr nicht gar eine politische Vision verborgen liegt. Terror und Krieg zerstören und treiben die Kulturen auseinander. Die Schönheit löst Gegensätze auf. Sie stellt ein Gleichgewicht von ethischer Qualität her. Bereits in der Antike wurde die Verschwisterung des Schönen mit dem Guten vorgenommen. Was ästhetisch zu berühren vermochte, trug zugleich die Wahrheit in sich. Heute scheint dieses feste Ideal der Vollkommenheit fern. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich mehr und mehr ein subjektiver Begriff von Schönheit durchgesetzt. Bekanntermaßen liegt sie ja im Auge des Betrachters.

Getty Images Griechische Statuen

Obgleich Geschmäcker verschieden sind: Die Kulturen - die sich doch seit Huntington miteinander im Kampf befinden sollen - scheinen sich derzeit in ihrer Wertschätzung des Schönen keineswegs fremd zu sein. Wenn der IS beispielsweise ganze Tempelstätten sprengt, empfindet die westliche und muslimische Welt gleichermaßen Abscheu. Das Ästhetische kann somit ins Politische umschlagen oder Brücken bauen. Denn Schönheit äußert sich stets als ein Angebot an ein Gegenüber. Sie braucht den anderen, fußt auf Verständigung.

Schönheit verspricht Besinnung und Einigkeit

Ein bisschen idealistisch gedacht, aber keineswegs naiv wäre daher die These: In einer von Konflikten zerrissenen, multipolaren Welt könnte die Frage nach dem Schönen daher ein erster Schritt zu einer gemeinsamen Wahrnehmungsbasis sein. Auf die globale Sicht bezogen, verspricht Schönheit Besinnung und Einigkeit. Sie gibt dem Fremden Raum, ohne den Betrachter einzuengen. Das klingt gut, sofern in ihr kulturelle Tiefe oder existenzielle Momente zum Ausdruck kommen. Oder anders herum: Sobald das Schöne zur bloßen Kulisse verkommt, verliert es seinen Gehalt und geriert zur seelenlosen Oberfläche.

Getty Images Frau bei Botox-Injektion

Von der global verbindenden Energie des Ästhetischen sind die gesellschaftlichen Ansprüche, was Körper und Optik anbetrifft, jedoch weit entfernt. Body-Modification, Chirurgie und Kosmetikindustrie bedienen diesen Trend und werben mit dem Versprechen, dass Schönheit für jeden möglich sei, mehr noch: zur Pflicht für jeden werden müsse. Wer es sich leisten kann, kreiert sich selbst. Schönheit bedeutet Renommee und Status, Macht und Reichtum. Die Armen, wie sie das nachmittägliche Reality-TV gern mit fettigen Haaren und adipöser Statur in Szene setzt, erscheinen im Kontrast dazu als die Unflätigen und Minderbemittelten.

Der Philosoph Konrad Paul Liessmann bemerkt hierin eine bedenkliche Verschiebung. So sei zu konstatieren, dass man heutzutage "das Strahlen der äußeren Schönheit nicht aus der Arbeit am moralischen Subjekt, sondern umgekehrt die moralische Qualität aus einem Erscheinungsbild ableitet, das zunehmend der Machbarkeit und damit der Verantwortung der Menschen zugewiesen wird." (Liessmann, "Schönheit", 2009) Schön wird man nicht aufgrund seiner so oft gepriesenen inneren Werte, sondern erst die äußere Perfektion lässt auf einen guten - das heißt nach gegenwärtiger Ideologie: intelligenten und erfolgreichen - Menschen schließen.

Koch Films Elle Fanning in "The Neon Demon"

Nancy Etcoff, die als Psychologieprofessorin mitunter empirische Schönheitsforschung betreibt, sieht daher in der Logik des "survival of the prettiest" (Etcoff, "Nur die Schönsten überleben", 2001) die Maxime unserer Zeit begründet. Bestehen kann man nur durch Anpassung. Magerkeitswahn sowie der permanente Widerstand gegen das Altern bringen in diesem Konkurrenzgebaren, wie der bildgewaltige Psychothriller "The Neon Demon" (2016) von Nicolas Winding Refn veranschaulicht, Untote hervor. Auf einem erbitterten Markt um Fotoshootings verkommen junge Frauen zu seelenlosen Mannequins.

Man kauft, was man ist

So bleibt die Frage: Führt die Schönheit nun die Menschen zusammen oder trennt sie sie eher? Kann sie der Vorstellung eines weltumspannenden Kitts Rechnung tragen, obgleich sie auf gesellschaftlicher Ebene indes Neid und Missgunst evoziert? Wohl kaum. Zumindest nicht, wenn sie nicht zur Reflexivität anhält. Es ist gerade die "Schönheit der Uniformität" (2005), wie der Titel eines klugen Buches von Gabriele Mentges und Birgit Richard lautet, die Zwänge erzeugt und Verständigung und Austausch verhindert. Warenästhetik - von Lifestylemarken bis hin zu Mainstreamdekor - bestimmen das Bild der Innenstädte und des mondänen Stadtlebens. Man kauft, was man ist, feiert den Konsum des Jedermann.

Getty Images Kundenschlange vor Modegeschäftseröffnung

Widerständigkeit und Entzug, Zerbrechlichkeit und Einmaligkeit - nichts von alledem wohnt der Schönheit mehr inne. Dabei kommt sie dort zur Geltung, wo sie sich der Verfügbarkeit entzieht, ja, gar der Bedrohung ausgesetzt ist. Rainer Maria Rilke wusste schon zu sagen: "Denn das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, / und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören." (1. Duineser Elegie) Kaum erfasst, droht sie uns schon wieder zu entgleiten.

Getty Images Applaudierendes Konzertpublikum

Obgleich die Spätmoderne unseren Schönheitsbegriff in vielerlei Hinsicht glattgehobelt und ausgehöhlt hat, bleibt manches von zeitlosem Glanz. Musik zum Beispiel. Sie vergeht schon, während wir sie genießen. Sie rauscht trotzdem nach, hallt in uns wider, über ganze Kulturgrenzen hinweg. Es gibt sie nicht ohne Verlust, weil sie im Moment wirkt. Ebenso die vom IS bedrohten Architekturdenkmäler bringen die Menschen gedanklich zusammen, eben weil wir in deren Angesicht die Fragilität des Schönen erst erkennen.

DPA Zerstörte Kulturdenkmäler in der Antikenstadt Palmyra

Schönheit muss also nicht nur noch in der Nostalgie gesucht werden, die in unseren Tagen eine ungeahnte Renaissance erfährt. Und schon gar nicht allein im Kitsch. Sie erweist sich als voll und ganz gegenwärtig, nur eben unterhalb der Oberflächen. Sie lädt sowohl zum Entdecken als auch zum Bewahren ein. Die dafür nötige Konzentration kann verbinden und ist gegenüber künstlichen Grenzziehungen wie Nationen und Kulturen erhaben.