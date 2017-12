Feministin Rebecca Solnit Yes! Yes, we can!

Das Sich-zu-Wort-melden ist oft ein Akt der Empathie, die Vielstimmigkeit verleiht dem oder der einzelnen Stimme mehr Kraft. Das zeigt sich auch in dem aktuellen Harvey-Weinstein-Skandal und der #metoo-Bewegung.

Der längste Essay in Rebecca Solnits neuem Buch "Die Mutter aller Fragen" ist ausgerechnet: eine Meditation über das Schweigen. Fast yogisch scheint sie mit jeder Silbe in den Schmerz zu atmen, den das Ungesagte hinterlässt. "Schweigen ist Gold - so hieß es doch immer", schreibt sie, um sogleich dagegen anzugehen: Das Schweigen sei der Ozean "des Unsagbaren, Unterdrückten, Ausgelöschten und Ungehörten", die Inseln jener umspülend, denen es erlaubt ist, zu sprechen. Und Solnit fragt: "Wer ist ungehört?"

Natürlich ist Solnits Essaysammlung ein feministisches Buch, das gewissermaßen fortsetzt, was die Autorin in ihrem letzten Band "Wenn Männer mir die Welt erklären", begann. Manche schreiben Solnit seit der Aufsatzsammlung die Wortschöpfung "Mansplaining" (aus man und explaining) zu, wofür sie abwechselnd geliebt und gehasst wird. In jedem Fall aber ist Mansplaning mittlerweile im Oxford Lexikon kanonisiert und findet sich inzwischen in 30 weiteren Sprachen. Dieses Wort wird nicht mehr verschwinden und Rebecca Solnit wird immer wieder mit ihm zitiert werden. Wie umfassend ihr Gesellschaftsprogramm darüber hinaus ist, belegt sie in "Die Mutter aller Fragen" einmal mehr.

Emmevi/ Flynetpictures Rebecca Solnit: "Befreiung ist ein Erzählprozess"

Für Solnit ist Feminismus nicht beschränkt auf die Erfahrungswelt von Frauen, sondern Teil eines größer angelegten Befreiungsprojekts. Sie macht gleich zu Beginn klar, dass sie Männer ebenso wie Frauen, Kinder oder People of Color und Menschen, die die Geschlechterbinarität und -grenzen infrage stellen, einbezieht. Die feministische Bewegung soll unser Verständnis davon verändern, was Zustimmung, Macht, Rechte, Gender, Stimme und Repräsentation eigentlich sind - und allen Ungehörten zu Ausdruck und Selbstentfaltung verhelfen.

ANZEIGE Rebecca Solnit:

Die Mutter aller Fragen Tempo; 320 Seiten; 20 Euro

"Wer nicht in der Lage ist, die eigene Geschichte zu erzählen, führt ein trostloses Dasein."

"Geschichten retten dir das Leben."

"Wir sind unsere Geschichten."

"Befreiung ist ein Erzählprozess."

Diese kraftvollen Sätze stehen da, einmal wirken sie total zen, ein anderes Mal angriffslustig: "Manchmal sind allein das Sprechenkönnen, Gehörtwerden und Glauben-geschenkt-Bekommen ausschlaggebend dafür, Teil einer Familie, einer Community, einer Gesellschaft zu werden." Solnit liebt die Sprecherrolle oder sagen wir besser, die Schreiberrolle; als Rednerin soll sie nicht ganz so brillant sein, wie sie es als Autorin ist. Mit jedem ihrer Sätze möchte man einstimmend rufen: Yes! Yes, we can! #hope #change. Man imaginiert, wie eine Solistinnenstimme zu einem Chor heranwächst.

Inhaltlich behandelt Solnit in ihrem neuen Buch die laut ihr pandemische männliche Gewalt gegen Frauen und die verschiedenen Formen, wie Frauen zum Schweigen gebracht werden und wurden: Sie erinnert an die Missbrauchs- und Vergewaltigungsskandale mächtiger Männer wie den britischen BBC-Showmoderator Jimmy Savile (der sich nicht nur an Mädchen, sondern auch an Jungen, an Kindern und Jugendlichen verging) oder den US-amerikanischen Komiker Bill Cosby.

"Warum haben Sie keine Kinder?"

Sie feiert die katalytische Wirkung des Hashtag #YesAllWomen nach dem misogynen Amoklauf in Santa Barbara im Jahr 2014 und auch andere Hashtags unter denen Frauen ihre Gewalterfahrungen teilten, während sie von manchen zu unrecht als Hashtagfeminismus marginalisiert wurden. Solnit will zeigen, wie physische Gewalt, Vergewaltigungen, Bedrohungen, aber auch Demütigung, Scham, Diskreditierung oder bestimmte Höflichkeitsformeln sich demselben Mechanismus bedienen. Es sind Formen der Unterdrückung, die es darauf abzielen, jemanden zum Schweigen zu bringen.

Unschärfer wird sie, geht es um das Zusammen- und Gegenspiel von Race und Gender. Solnit erinnert zwar daran, dass der amerikanische Feminismus mit der Bürgerrechtsbewegung begann, dass er im Widerstand gegen die Sklaverei groß geworden ist. Aber man wünscht sich dann doch noch mehr von anderen Communities und Bewegungen wie zum Beispiel Black Likes Matter zu lesen. Wenn die zu dem allumfassenden feministischen Projekt gehören sollen, dann muss Solnit tiefer tauchen, um noch mehr von ihren ungeborgenen Geschichten zu erzählen.

Selbstbestimmt antworten

Ganz in ihrem Element hingegen ist Solnit wieder, als sie sich noch einer anderer Form des Schweigens zuwendet: dem der Frauen in der Literatur. Sie stellt fest, dass die meisten literarisch erfolgreichen Frauen keine Kinder hatten, weil eine schöpferische Tätigkeit viel Zeit mit sich selbst und der eigenen Stimme erfordere.

Viele Menschen, schreibt sie über Virginia Woolf, schenkten "Babys das Licht der Welt, aber nur ein Mensch schenkte uns 'Zum Leuchtturm' und 'Drei Guineen'." Sie wütet über die noch immer verbreitete Annahme, dass erst Kinder eine Frau vollständig erfüllen würden. "Warum haben Sie keine Kinder?", diese titelgebende Mutter aller Fragen werde ihr hartnäckig, auch öffentlich, gestellt.

Solnit schreibt, eines ihrer Lebensziele sei es, jede geschlossene Frage, die auf einer vorgefertigten Annahme beruht, selbstbestimmt mit einer offenen Frage zu beantworten: "Warum fragen sie mich das?"