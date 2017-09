200 Tage Deniz Yücel in Haft Journalismus ist ein Verbrechen geworden

Weil eine "Junta an die Macht gekommen" ist, wie der prominente Investigativjournalist Ahmet Sik, der gerade wieder einmal im Haft ist, sehr präzise formuliert, hat sich die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei enorm verschlechtert. Und das, obwohl ja "ein Putschversuch in der Türkei verhindert wurde". Ich habe im Theaterstück "Istanbul" von Nuran David Calis im Schauspiel Köln diesen Zitaten von Ahmet Sik eine Stimme gegeben. Bei diesem Theaterstück wirkte ich mit, bevor ich nach Granada in Spanien fuhr, um einen kürzeren Urlaub zu genießen.

"Istanbul" ist ein Stück über das Schweigen, die Polarisierung und Agonie in der türkischen Gesellschaft, über das Zu- und über das Weghören. Es beginnt mit dem Brief der Schriftstellerin Asli Erdogan, die aus dem Frauengefängnis Bakirköy in Istanbul an ihre Freundinnen und Freunde schrieb. Ich habe ihn so oft gehört, dass ich ihn auswendig kenne: "Es sitzen an die 150 Journalisten und Schriftsteller hinter Gittern, zehn Abgeordnete, Dutzende Politiker und Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen. 170 Medienredaktionen, darunter kurdisches Kinderfernsehen, und mehr als 350 Vereine (auch Vereine von Juristen, Studenten) wurden geschlossen."

Weiteren Fälle

Ich kannte das Schicksal von Asli Erdogan, und ich wusste auch von Can Dündar, dem Journalisten, der vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul knapp dem Tod entkommen war, bevor ich nach Spanien fuhr. Demonstrativ hat die heutige Macht in der Türkei angekündigt, dass für Can Dündar, der in der Türkei geboren wurde und außer seiner Tätigkeit als Journalist kein Verbrechen verübt hat, kein Platz in seiner Heimat sei. Nach dem Mordanschlag ist er nach Deutschland geflohen und schreibt von hier aus, unter anderem für "Die Zeit".

Bevor ich nach Granada fuhr, wusste ich auch von Yavuz Baydar, der zwar kein Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung" ist, aber für sie ein großartiges türkisches Tagebuch schreibt. Woche für Woche. Auch Baydar ist geflohen und lebt außerhalb der Türkei.

Ich begegnete, bevor ich nach Spanien fuhr, auch Hayko Bagdat in Berlin, der bekannte Journalist und Autor mit armenischem Hintergrund, der nicht will, dass seine Arbeiten noch in der Türkei erscheinen.

Ich begegnete Hrant in Berlin, bevor ich nach Granada fuhr. Natürlich nicht dem Hrant, der Hrant Dink heißt und der am 19 Januar 2007 in Istanbul vor dem Gebäude seiner Zeitung "Agos" ermordet wurde, also nicht jenem Hrant, der bei der Tagezeitung "Taraf" arbeitete, deren Chefredakteur Ahmet Altan wie auch sein Bruder, der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Mehmet Altan, in Haft sind, wo auch Deniz Yücel sich als Geisel befindet. Sondern dem Journalisten Hrant Kasparyan, der in Berlin Fuß fassen wollte. Nach seiner Flucht aus der Türkei.

Ich begegnete dem Journalisten Ahmet Nesin, erst in Berlin, später in Köln. Er ist der Sohn des berühmten Satirikers und Schriftstellers Aziz Nesin, dessen Name einer Grundschule in Kreuzberg gegeben worden war. 1993 erlebte der Vater den Brandanschlag in Sivas, der genau drei Wochen nach dem rassistischen Brandanschlag in Solingen 37 Aleviten und Atheisten ermordete. Aziz Nesin überlebte. Ahmet Nesin arbeitete mit Celal Baslangic zusammen, der gerade Chefredakteur des Fernsehersenders "Artigercek" in Köln ist. Ihm begegnete ich in einem kurdischen Restaurant in Köln, zufällig. Früher arbeitete er bei der Zeitung "Cumhuriyet" in der Türkei und berichtete über die willkürliche Gewalt in den kurdischen Provinzen der Türkei. Bis das nicht mehr möglich war.

Das Haus von Federico García Lorca

Einen Tag vor meiner Festnahme im Granada besuchte ich mit meiner Lebensgefährtin das Haus des spanischen Lyrikers und Dramatikers Federico García Lorca. In der Führung im Lorca-Haus erfuhren wir von seinem Leben, seinem Werk und seiner Ermordung durch spanische Faschisten. Er wurde in dem Haus seiner Freunde verhaftet, und drei Tage später, mit drei anderen Republikanern, am 19. August 1936 im Morgengrauen erschossen.

In dieser Nacht habe ich mich mit Lorca beschäftigt. Es war der 19. August 2017, und der Morgen graute schon. Ich wollte wissen, ob Lorca in der türkischen Literaturlandschaft existiert oder ob er vergessen wurde. Ich entdeckte mit großer Freude, dass seine 27 Bücher ins Türkische übersetzt worden sind.

In mir reifte ein Plan. Ich wollte 81 Jahren nach der Ermordung von Lorca im Morgengrauen in Granada einen Essay über die Parallelität zwischen dem klassischen Faschismus und der heutigen Türkei schreiben, einer Türkei, die vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Richtung Faschismus bewegt wird, obwohl diese Herrschaftsform doch eigentlich eine überwunden geglaubte Geschichte des ersten Teil des 20. Jahrhundert sein sollte.

Haftzelle in Granada

Vier Stunden später saß ich in einer Haftzelle in Granada. Durch Intervention der Türkei war ich festgenommen worden. Die deutsche Presse und Öffentlichkeit reagierten schnell, und ich wurde einen Tag später in Madrid, wohin man mich verbracht hatte, wieder freigelassen. Aber ich durfte Spanien nicht verlassen.

Nach meiner Freilassung in Madrid wollte ich wissen, wie türkische Medien über meine Festnahme berichteten. "Sabah" titelte über meine Festnahme: "Deutsche Schutzbarrikade für den Mörder der THKP-C" ("Volksbefreiungspartei-Front der Türkei", frühere bewaffnete marxistisch-leninistische Untergrundorganisation; Anm. d. Red.). "Sabah" zufolge sei ich als verurteilter Raubmörder eine "Feuerzange", mit der Deutschland die Türkei quäle, genau wie Can Dündar, der als angeblicher Anhänger der "Terrororganisation" Gülen-Bewegung auf der Flucht sei und genau wie Deniz Yücel, der angeblich "Agent der PKK" sei. Dieselbe Zeitung hatte mich vor sieben Jahren während meiner Inhaftierung in der Türkei nie als Mörder und Terrorist bezeichnet, nein, sie hat sogar am 5. September 2010 ein ganzseitiges Interview mit mir veröffentlicht.

Diese beiden Artikel, zwischen denen sieben Jahre liegen, zeigen, wie sich die Berichterstattung der türkischen Medien entwickelt hat. Die Massenblätter sind zu Propagandablättern der Erdogan-Regierung geworden. Journalismus, der Wahrheit und Differenzierung sucht, ist in den Augen der Erdogan-Regierung ein Verbrechen geworden.

Während des "Tribunal NSU-Komplex" am Kölner Schauspiel im Mai 2017 traf ich Uli Kreikebaum, einen Reporter beim "Kölner-Stadt-Anzeiger", im Cafe des Theaters. Kreikebaum erzählte mir von einem internationalen Projekt: Europäische, möglicherweise auch außereuropäische Schriftsteller und Intellektuelle würden handschriftlich verfasste SOS-Botschaften für eine lebenswerte Zukunft schreiben und sie mit einer Flaschenpost in einen Fluss oder ins Meer setzen und "verschicken".

Das Problem mit der Flaschenpost

Während unseres Gesprächs tauchte plötzlich Ismail Saymaz auf, einer des mutigsten Journalisten der Türkei, der über meine Festnahme 2010 in Istanbul berichtet und nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis mehrere Interviews mit mir geführt hatte. Er war wegen des "Tribunal NSU-Komplex" nach Köln gekommen und wollte darüber berichten. Ich fragte ihn, ob er nicht auch ins Exil gehen wolle. Nein, antwortete er, das wolle er nicht. Er könne seinen Beruf im Ausland nicht ausüben, und ohne journalistische Tätigkeit wäre das Leben für ihn kein richtiges Leben.

Ich stellte die beiden Journalisten einander vor und erzählte Saymaz vom "Flaschenpost"-Projekt. Ob er nicht vielleicht auch mitmachen möchte, fragte ich ihn. Er erwiderte ohne zu zögern: "Nein, das kann ich nicht. Sobald ich die Flaschenpost in den Bosporus werfe, wird man sie wieder herausfischen und meine Botschaft herausnehmen. Es wird sie keiner lesen. Aber sie wird der Grund dafür sein, dass man mich foltern wird. Und sie werden sich das Vergnügen machen, es mit dieser Flasche zu tun."