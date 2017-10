Centre Pompidou statt Tuilerien "Domestikator" findet Platz in Paris

Johan Simons, von 2015 bis 2017 Intendant der Ruhrtriennale, fasste Paris und die Franzosen bei der Ehre: "Sind die Deutschen wirklich weniger ängstlich als die Franzosen?", fragte der niederländische Theatermacher in einem Blogbeitrag: "Weniger verklemmt und stattdessen humorvoller? Wollen das die Franzosen etwa auf sich sitzenlassen?"

Was war geschehen? Die zwölf Meter hohe Skulptur "Domestikator" des Ateliers Van Lieshout, die als Teil der Großinstallation "The Good, the Bad and the Ugly" seit 2015 immer wieder während der Sommermonate in Bochum zu sehen war, sollte in Paris ausgestellt werden. Sie hätte in den Tuilerien aufgebaut werden für die Dauer der internationalen Kunstmesse FIAC (vom 19.-22. Oktober).

Doch die geometrische Skulptur, die in abstrakter Form mit etwas Fantasie eine menschliche Figur zu zeigen scheint, die gerade eine vierbeinige Kreatur penetriert, erschien den Machern des benachbarten Louvre-Museums offenbar zu gewagt: "Im Internet zirkulieren Kommentare, die dieser Arbeit eine zu brutale Vision zuschreiben", schrieb Louvre-Direktor der Messe laut "Le Monde", es bestehe das Risiko, "dass es von unseren traditionellen Besuchern des Gartens missverstanden wird." Es könne schockieren.

Eine Aussage, die der Künstler Joep van Lieshout zurückweist. "Ich war überrascht und natürlich auch enttäuscht", sagte der Niederländer Reuters TV. Er habe nie eine sexuelle Interpretation intendiert: "Ich halte es nicht für besonders sexuell explizit". Van Lieshout besteht darauf, dass er mit seinem Kunstwerk die Domestizierung von Tieren durch Menschen für Landwirtschaft und Industrie symbolisieren - und die ethischen Probleme, die sich daraus ergäben.

AP "Domestikator" vor dem Centre Pompidou

In Bochum habe es nie Protest gegen das "skurrile Kunstwerk" gegeben, sagte Johan Simons, der seinen Blogbeitrag mit den Worten enden ließ: "Auch Paris ist reif für den 'Domestikator'!". Nun erfüllt sich sein Appell: Nach einigen Tagen Suche wurde die FIAC fündig auf der Suche nach einem Alternativstandort. Die Großskulptur wurde nun vor dem Centre Pompidou aufgebaut.

"Obszön, pornografisch? Nun, Obszönität ist überall und Pornografie leider auch, aber sicher nicht in diesem Kunstwerk", sagt Pompidou-Direktor Bernard Blistene. "Dieses Werk ist lustig, es ist eine offensichtlich Anspielung auf die Abstraktion und die figurative Malerei, die in der niederländischen Kunst des 20. Jahrhunderts co-existieren. Spirituell: ja, obszön: nein."

2014 war die Kunstmesse bereits in die Schlagzeilen geraten wegen eines Werkes des US-Künstlers Paul McCarthy. Das "Tree" betitelte Werk stellte nach Ansicht von Beobachtern einen Analstöpsel dar. Unbekannte ließen die Luft aus der Skulptur.