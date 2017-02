Atomrisiko Trump Menschen sind zu dumm für Waffen

Die gute Nachricht der letzten Woche: Es ist kein Meteorit gesichtet worden, der sich zügig auf die Erde zubewegt, um das Ende des drolligen Planeten zu beschleunigen. Uff. Noch ein wenig Zeit, um die neuen Unterschriften des amerikanischen Präsidenten unter nicht Umsetzbarem zu bestaunen. Hat er das Köfferchen mit dem Raketen-Aktivierungscode eigentlich neben seinem Bett? Die Bibel dito? Religion und Auslöschung: immer prima Buddys. Gegen Nervosität hilft ein Gespräch mit Fachkräften.

Zweite gute Neuigkeit in dieser Woche: Es gibt noch Menschen, die von irgendwas eine Ahnung haben. Für Atombomben, Kernkraftwerke und alles, was strahlt, ist mein Berater Herr Bielefeld, der Nuklearsicherheitsforscher, den Sie gerne zurate ziehen können, wenn Sie in Ihren Garten ein Atomkraftwerk bauen wollen.

Die Fachperson bestätigt mir, was ich las: Der Präsident der USA kann innerhalb von zehn Minuten nuklear bestückte Raketen an alle Orte der Welt senden, im Zweifel auch in Richtung Trump-Tower oder Oberursel. Während des Prozesses wird der Präsident mit seinen Beratern per Telefonkonferenz verbunden. Sie erläutern ihm die Liste von Angriffsoptionen, aus denen er eine auswählen kann. Meinungen über die Sinnhaftigkeit seines Befehls kann er ignorieren. Selten hatte ein Präsident der USA so erstaunliche Berater um sich. Einen Selbstzerstörungsmodus haben die Nuklearwaffen nicht. Und - tschüssi, Oberursel.

Aber - vergessen wir Trump, er ist sicher nicht der nervöseste Staatsmann zurzeit. Diverse Länder besitzen Nuklearwaffen, und die Gefahr, dass irgendwo auf der Welt irgendeine Regierung die Nerven verliert, ist seit dem Kalten Krieg nie so groß gewesen wie heute. Laut Bielefeld sind die Nuklearwaffen so perfektioniert, dass ihre Zerstörungskraft die der Atombombe von Hiroshima 400-mal übertrifft.

Menschen sind zu dumm für Waffen. Kriege sind zu attraktiv für diverse Industrien, und, zynisch betrachtet, waren ein paar Millionen Menschen mehr oder weniger noch nie ein Argument für die Besonnenheit. What the fuck das alles mit dem angekündigt Positiven zu tun hat, mit dem ich die Kunden hier heiter stimmen wollte?

Während die westliche Welt sich gerade in Furcht vor Muslimen vereint, gibt es so vieles mehr, was größer, stärker und wirkungsvoller ist, um unser Leben auszulöschen. Nur ein Bereich ist die Bedrohung durch Atomwaffen, elektromagnetische Pulsbomben, das kaum gesicherte Plutonium, das überall zum Diebstahl einlädt, oder der Klimawandel.

Aber das alles ist einfach schwieriger zu fassen, um die Massen im Hass zu vereinen. Irgendwie zu abstrakt, das Zeug. Kann man nicht anzünden, kann man nicht zusammenschlagen. Merkel weg wegen Atomraketen - ist als Slogan geht so aufpeitschend.

Zurück zum Anfang: Dass wir uns gerade mit dem Hass aufeinander beschäftigen, uns die Einordnungen überholter Gesellschaftsordnungen links und rechts um die Ohren hauen, während von oben möglicherweise ein Meteorit auf uns alle zurast, rührt mich gerade ein wenig.

PS: Das iranische Militär hat vor einigen Tagen einen Raketentest durchgeführt.

PPS: Tschüssi, Oberursel.