Medien und Komiker reagieren auf Trump "Wir haben uns blamiert"

Der Trump-Schock sitzt tief. Journalisten, Kommentatoren und Autoren hatten einen Tag Zeit, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl zu verarbeiten. In einer Sache sind sie sich einig: Zum Glück ist der Wahlkampf vorbei. Aber wie geht es weiter? Und zu welchen Schlüssen kann man kommen - jetzt, da es heißt: Präsident Donald Trump?

Die deutsche Presse sucht nach Erklärungen

"Die deutschen Eliten brauchten diesen Trump-Schock", kommentiert die "Welt". "Die Reaktionen auf den Wahlsieg von Donald Trump sind ebenso voraussehbar wie hilflos", schreibt Autor Ulf Poschardt. Im Umgang mit dem Rechtspopulismus hätten sich weite Teile der Scheinheiligen in eine manichäische Weltanschauung geflüchtet, eine moralische Zweiklassengesellschaft, in der es die progressiven Anständigen und die zurückgebliebenen Bösewichte gebe. "Die deutsche Politik wie die Publizistik stehen vor den Scherben ihrer Weltanschauung, ihnen ist der Bezug zur Realität verloren gegangen. Der Schlag ist härter als noch beim Brexit. Er erscheint vielen noch verrückter."

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" befasst sich mit der Art und Weise, wie mit dem Wahlergebnis umgegangen wird: "Es ist merkwürdig. Alle, die gestern geschockt waren, weil sie vorgestern noch geglaubt hatten, das könne nicht passieren, wissen heute, woran es gelegen hat: an der Dummheit der amerikanischen Wähler." Tatsächlich aber sei es nicht leicht, den Trump-Wählern einheitliche Motive zuzuschreiben. Vor allem weil Trump selbst so widersprüchlich sei. Natürlich könnte man argumentieren, dass Trump selbst Teil der Eliten sei, ein Phrasendrescher, und dass es seinen Wählern bestimmt nicht besser gehen wird unter ihm: Dieser Einwand "trifft zwar zu, sieht aber darüber hinweg, wie wenig es bei dem Willen, den Eliten einen Denkzettel zu verpassen, darauf ankommt, was und ob überhaupt etwas auf dem Denkzettel steht. Das galt für den Brexit, das gilt jetzt fürs Weiße Haus".

Im Feuilleton der "Süddeutschen Zeitung" schreibt neben verschiedenen amerikanischen Autoren auch die Philosophin Judith Butler über den Wahlsieg Trumps. Sie stellt vor allem viele Fragen. Zum Beispiel, wer die Trump-Wähler wirklich seien und warum die Wähler links der Mitte nicht vorbereitet waren auf das Ergebnis vom Dienstag? "Ist das der neue 'Whitelash', die Abrechnung der weißen Bevölkerung mit dem Rest der Amerikaner? (...) Schirmt uns unsere weltentrückte Art des linksliberalen Denkens von der Wahrheit ab? Und was müssen wir tun, um eher eine Widerstandsbewegung als eine politische Partei abzugeben?"

Die "taz" titelt: "Trump hat Hass versprochen - und er wird liefern." Die USA hätten viel zu verlieren, vor allem wirtschaftlich. Aber nicht nur das. Die Wahl Trumps habe "drastische internationale Implikationen". Nicht zuletzt sei sein Sieg deshalb auch ein "Aufruf an die Linke, im Widerstand gegen die Zersetzung der demokratischen und solidarischen Gesellschaft nicht nachzulassen."

Colbert und Co. suchen nach Erklärungen

In Amerika beschäftigte Trump die Late-Night-Talker, von Stephen Colbert über Trevor Noah bis Samantha Bee. Sie arbeiten sich seit Monaten an dem Republikaner ab und hatten eigentlich damit gerechnet, dass es nach der Wahl vorbei sei mit Trump-Witzen.

Die erste Reaktion kam von Stephen Colbert. Er war gerade live auf Sendung, als sich Trumps Sieg abzeichnete. Das Publikum war hörbar schockiert. Und Colbert versuchte am Ende zu erklären, warum das Land so unglaublich gespalten sei.

Auch Samantha Bee, ehemalige Korrespondentin bei der "Daily Show", beschäftigte sich in ihrer Show "Full Frontal" mit Trump. "Wie haben es alle geschafft, so unglaublich spektakulär falsch zu liegen?", fragte Sie. Sie hatte Trump schon öfters für seine sexistischen Ausfälle angegriffen.

Die Komikerin Sarah Silverman schrieb auf Twitter einfach nur: "Wann fangen wir an, 'Was ist Brexit?' zu googlen."Es war eine Anspielung auf die Suchanfragen ratloser Briten, nachdem sie entschieden hatten, die EU zu verlassen.

When do we start googling "What is Brexit?" — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 9. November 2016

Seth Meyers erinnerte sich in seiner "Late Night"-Show daran, wie oft er falsch lag in Prognosen über Donald Trump. Vor allem, weil er es war, der sich 2011 auf einem Dinner in Washington vor der versammelten amerikanischen Presse über Trump lustig gemacht hatte. Trump hat ihm das angeblich niemals verzeihen.

James Corden, Moderator der "Late Late Show" und bekannt für sein "Carpool Karaoke", blickte als Engländer mit einem Outsider-Blick auf den Wahlsieg Trumps. Er war erst vor Kurzem für seine Show mit seiner Familie in die USA gezogen.

Künstler reagieren auf Trump: Winter is coming - ich habe es euch gesagt!

Auch viele US-Künstler reagierten auf die Wahl von Trump. Drehbuchautor Aaron Sorkin ("The Social Network") schrieb einen Brief an seine fünfzehnjährige Töchter und seine Frau: "Nun, die Welt hat sich letzte Nacht auf eine Art verändert, vor der ich uns nicht beschützen konnte. Es ist ein schreckliches Gefühl für einen Vater." Und zum Abschluss: "Wir haben uns blamiert, vor unseren Kindern und vor der ganzen Welt."

Die Autorin Jodi Picoult schrieb: "Wenn meine Kinder klein wären, würde ich ihnen sagen: Das Leben ist nicht fair. Manchmal gewinnen die Bullies. Das heißt, man muss es abschütteln und weiterkämpfen."

1. If my kids were little, I'd tell them: Life isn't fair. Sometimes bullies win. It means you have to dust yourself off & fight harder. — Jodi Picoult (@jodipicoult) 9. November 2016

Michael Moore, linker Aktivist und Unterstützer von Hillary Clinton, veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite eine To-do-Liste für den Morgen nach der Wahl.

"Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin schrieb in seinem Online-Journal, dass er im Augenblick sehr "depressiv" sei. "Über die nächsten vier Jahre werden unsere Probleme noch viel, viel schlimmer werden. Winter is coming. Ich habe es euch gesagt."

Die Sängerin Pink veröffentlichte ein Statement auf ihrer Facebook-Seite: "An jeden, der das liest: Wenn du glaubst, jetzt wäre die Zeit für frauenfeindliche Witze oder für Gelächter darüber, dass man eine Person wählt, die nicht an den Klimawandel glaubt, oder die Menschheit. An alle verkappten Rassisten, Homophoben, Sexisten... bitte sperrt mich. Bitte folgt mir nicht. Wir respektieren uns nicht. "

Und die Sängerin Ariana Grande schrieb einfach nur: "Ich bin in Tränen aufgelöst."