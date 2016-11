Donald Trumps Inszenierung Mehr Herz als Verstand

"Das politische Gehirn ist ein emotionales Gehirn. Es ist keine leidenschaftslose Rechenmaschine, die objektiv nach den richtigen Fakten, Zahlen und politischen Konzepten sucht, um eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen." (Drew Westen, Psychologieprofessor)

Mit wohlüberlegten Entscheidungen ist das so eine Sache. Wochen und Monate haben Journalisten, Wissenschaftler, Politiker damit zugebracht, Trump zu fassen. Den Unästheten, den Frauenfeind, den Rassisten, den Neureichen, den Populisten Trump. Wir haben uns abgearbeitet an dummbratzigen Äußerungen des alten Mannes mit den gelben Haaren, haben versucht ihn zu enttarnen, seine Positionen und ihre Folgen zu qualifizieren. Und vor allem zu zeigen, dass er sich selbst disqualifiziert. Trump, so war die Botschaft, ist eine intellektuelle Zumutung, eine ewig blubbernde, personifizierte Provokation ohne Konzept und Plan.

Das Gros der amerikanischen Wähler hat das nicht gestört. Im Gegenteil: Sie haben Donald Trump ihre Stimme gegeben, sie haben ihm das Vertrauen ausgesprochen, die bessere Wahl zu sein für das Amerika der Jahre 2016 bis 2020. Das Vertrauen in Politiker ist ein Blankocheck für die Zukunft, ausgestellt im Moment der Wahl. Es ist ein Vertrauensvorschuss: Aus dem, was die Wähler über einen Kandidaten wissen, müssen sie auf das schließen, was in den kommenden Jahren wohl passieren wird. Dabei zählen nicht allein die Fakten, Zahlen und politischen Konzepte, sondern das, was der Kandidat über sich als Mensch preisgegeben hat. Am Ende zählen Fakten und Konzepte vermutlich erstaunlich wenig. Die Wähler schließen aus dem, was sie wissen, auf das, was sie nicht wissen. Sie generalisieren einen Eindruck eines Menschen, nicht den Eindruck von Steuer-Konzepten und Details einer Gesundheitsreform.

Die Medien werden zu Lautsprechern platter Wahrheiten

Es ist der Kern und der perfide Charme des Populismus, zu vereinfachen und bis zur Unkenntlichkeit zu verkürzen. Es ist das, was uns Journalisten auf die Probe stellt: Wie gehen wir um mit dem steten Fluss unsachlicher Äußerungen, wie begreifen wir die Wirkung, die solche Aussagen entfalten? Wie sehr bieten wir Populisten im Versuch, sie zu enttarnen, letztlich doch nur ein Forum? Wie widersetzen wir uns der Instrumentalisierung durch Politiker, die uns als ihre Megafone missbrauchen?

Aber vor allem auch: Wie werden wir den Menschen gerecht, die Politiker wie Trump wählen? Diffamieren wir sie, indem wir Trump diffamieren? Wir Berichterstatter bewegen uns in einer intellektuellen Blase. Wir pochen, ja hoffen auf die Ratio. Politik wird mit dem Kopf gemacht, nicht dem Bauch. Doch das ist falsch, und es wird der Inszenierung von Politik und ihrer Wirkung nicht gerecht.

Emotionalität hat eine eigene Rationalität. Aus Sicht der Wähler ist es klug, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die sich um ein politisches Amt bewerben. Denn es reduziert Komplexität. Jeder kann beurteilen, was einen guten Vater, einen soliden Ehemann, einen verlässlichen Geschäftspartner ausmacht. Kaum jemand kann hingegen beurteilen, welche Folgen ein Konjukturprogramm haben wird - und was das für den einzelnen bedeutet. Es ist aus Sicht der Wähler rational, sich auf den ersten Blick irrational zu verhalten. Das Wissen um den Menschen Trump ist leicht verständlich, es braucht kein Fach- und kein Vorwissen.

Trump, dieser Unsympath, hat sich vor allem menschlich disqualifiziert. Doch bei der Frage, welchem Politiker wir vertrauen, ist Sympathie vernachlässigbar. Viel wichtiger ist Authentizität. Die Verlässlichkeit zu wissen, was einen erwartet. Trumps Unberechenbarkeit macht ihn berechenbar. Ein Frauenfeind? Gewiss. Ein Rassist? Auch. Aber er macht keinen Hehl daraus. Er sagt vermeintlich, was er denkt. Man weiß, woran man ist. Es gibt keine verborgene Agenda, kein in Hinterzimmern zurechtgeschmiedetes Auftreten wie bei Hillary Clinton. Wie ist Clinton eigentlich wirklich?

Kontrollierter Kontrollverlust

Ausgerechnet die emotionalen Ausbrüche zahlen auf Trump ein, seine Rage, sein Zürnen. Sie lassen ihn menschlich erscheinen, authentisch, sie machen ihn greifbar. Die Botschaft ist: Seht her, so bin ich wirklich. Ich gebe mir erst gar keine Mühe, perfekt und angepasst zu erscheinen. Ich sage, was ich denke. Ich bin ich. Die Antithese einer durchästhetisierten, durchchoreographierten Inszenierung, die auf ihre Wirkung bedacht ist. Trump hat den Eindruck erweckt, ihm sei gar nicht daran gelegen, einen besonderen Eindruck zu erwecken. Er hat seine Uninszeniertheit inszeniert. Anders als die scheinbar überperfekte Hillary Clinton.

Es ist die Aufgabe von Journalisten, das zu enttarnen. Aufzudecken, dass der Eindruck der Unknontrollierbarkeit, den Trump vermittelt, einer enormen Kontrolle bedarf, dass sie Teil seiner Inszenierung ist - nicht ihr Gegenteil. Trump abzunehmen, dass er einfach ist, wie er ist, würde bedeuten, ihn zu unterschätzen.

Gesundes Misstrauen

Es ist diese Art des Wahlkampfes gewesen, die es wahrscheinlicher gemacht hat, dass die Menschen Trump ihr Vertrauen schenken und ihre Stimme geben. Es ist die Aufgabe von uns Journalisten, zu versuchen, das begreifen, statt uns in unserer Rationalitätsblase zu verlieren und uns immer weiter von den Wählern - und unseren Lesern - zu entfremden. Wir können und müssen politische Entscheidungen, Akteure und Programme kritisieren. Aber wir müssen die Wähler und ihre Entscheidungen ernst nehmen, auch und gerade wenn sie auf den ersten Blick schwer zu begreifen sind.

Wie ist eine Demokratie verfasst, in der eine Mehrheit einem Mann wie Trump ihre Stimme gibt? In der zugleich, laut Umfragen, das Vertrauen in das politische System und die Regierung stetig abnimmt? Wie passen Demokratie und Unberechenbarkeit zusammen? Die Demokratie hat das Misstrauen institutionalisiert, das unterscheidet sie von der Autokratie. Verfahren und Institutionen stellen sicher, dass Trump nicht wie ein freier Radikaler wird agieren können.

Es ist ein Missverständnis, dass hohe Vertrauenswerte in einer Demokratie wünschenswert sind. Im Gegenteil: Ein gewisses Maß an Misstrauen ist konstitutiv für die Demokratie. Vertrauen und Misstrauen sind für sich genommen weder gut noch schlecht: Sie entbinden den einzelnen nur von permanenter Kontrolle, sie sind funktional, in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Politik. Sinkende Vertrauenswerte sind nicht gleichbedeutend mit Misstrauen, politische Apathie ist nur eine mögliche Konsequenz von Misstrauen - politisches Engagement eine weitere.

