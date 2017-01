Dschungelcamp Tag 2 Einfach mal laufen lassen

Ach, sie kann es halt doch noch. Braucht nur einen guten Satz, und schon hat man sie wieder hier (*mit Affenfäustchen aufs eigene Brustbein klopfen*) gesaved. "Ich habe keine Kraft für lange Witze", sagt Kader zur allzu asmussigen Hanka, und man möchte sich diesen Satz sofort in luxuriösem Prägedruck auf Kärtchen aus feinstem Karton stanzen lassen, um sie stets in einem Saffianledertäschchen mit sich zu führen und im Bedarfsfall wortlos unlustigen Klamauk-Olmen überreichen zu können.

So gerne man Kader aber unbehelligt ließe, so dringlich müsste langsam mal die Pipipolizei ermitteln, warum eigentlich in allen Trashformaten unsachgemäß uriniert wird, wenn die Dame mit dem Mündchen an ihnen beteiligt ist.

Bei "Die Burg" pinkelten Frédéric Prinz von Anhalt und Ex-Boyband-Knutscher Karim Maataoui gemeinschaftlich in ihren Badezuber, bei "Die Alm" verklappte Gunter Gabriel nachts seine Dünnsäure faulheitshalber in eine leere Limoflasche. Nun wollen uns die IBES-Schnitter glauben machen, Hanka nutze im Camp aus Furcht vor dem schwerstverkeimten offiziellen Plumpsklo ein vermeintliches erfrischendes Sitzbad im gemeinschaftlichen Badeteichlein dazu, den Abschlag zu wagen. Und zwar in voller Campermontur. Stille Tage in Pischi, um mal Henry Miller zu zitieren. Ist das aber auch wirklich wahr? Ach, bestimmt.

Es wird leider noch etwas unappetitlicher, denn unmittelbar nach ihrer erfolgter Eventuell-Entleerung lässt sich der Jenser zu einem behaglichen Bad in eben jener Pinkelgrube nieder. Hanka weist ihn noch geflissentlich darauf hin, sie habe extra ein paar größere Pieselsteine aus dem Weg geräumt, damit man gemütlicher sitzt. Das ist einer dieser ultrararen, eigentlich nicht existent geglaubten Momente, die nach der Unterlegung mit einem Coldplay-Song brüllen, eine schöne Vorlage, die die derzeit noch etwas schwächelnde Musikredaktion leider liegen lässt: Also einfach den Ton abdrehen und selbst die "And it was all yellow"-Stelle, äh, laufen lassen. Jaja, schon gut, geschmackvoll sind wir dann alle wieder ab Februar.

Extrem unklar übrigens, warum man im Zusammenhang mit Hankas möglichem Wasserlassgate unwillkürlich an den nächsten US-Präsidenten denken muss, der eh ohnehin kurz IBES-Thema war, da ihn ja bekanntlich nach eigener Einlassung Exil-Amerikaner Marc höchstselbst gewählt hat. Zufall, wirklich Zufall? Oder ist da was im Busch? Und warum zirpt das hier so laut? Sind das Elektrogrillen? "Die scheinen mir elektrisch verstärkt zu sein", argt der zunehmend verhaltensauffällige Markus im Dschungeltelefon. Oder sind es doch "Sicherheitsbeamte", die da im Baum hängen und leuchten?

"Das Bewusstsein scheint schier zu explodieren"

Typisch jedenfalls, an den Luxusgegenstand Aluhut hat mal wieder niemand gedacht, vielleicht tut es ersatzweise in der Not auch eine Krone aus Silberdisteln. Markus jedenfalls schlendert schon mal gemütlich in Richtung Schnullbambulli-Abschussrampe: "Das Bewusstsein scheint schier zu explodieren. Ich neige ja sonst ein bisschen zum hyperelaborierten Code. Ich werde hier normaler." Damit ist er freilich im Camp nicht alleine, Hanka kocht bereits erfrischenden Tee aus Zahnpasta.

Ihre Teamkollegen in Camp Snakerock feudeln derweil einmal in ihren Mördergruben durch und legen - bitte nicht alle auf einmal! - ein bisschen früh im Dschungellauf ihre Lebensbeichten ab. Florian gesteht, mit Anfang zwanzig "ein richtiges Dreckschwein" gewesen zu sein, richtig übel drauf, und zwar schon morgens. "richtig so ne Art Junkie", mit mächtig Need for Speed, der zu Finanzierungszwecken auch seine Eltern ausnahm.

Unterbrochen wird seine Erzählung von einem anderen Auspackwilligen: Der Jenser traf nämlich mal den Senser, als er, völlig am Ende nach seiner Scheidung, mit bottichweise "Saurer Apfel" und Opas Herztabletten aus dem Leben scheiden wollte, elf Sekunden lang sei damals sein Herz stehen geblieben. Da ist man schon kurz ergriffen.

Auch Fräulein Menke hat schon sehr schlimme Zeiten durchgemacht, wollte sich, in der Psychiatrie falsch eingestellt, die Pulsadern aufschneiden. Und Hanka sagt zu alledem den einen, einfühlsamen Satz, den man sagen kann, wenn sich die Menschen um einen herum die ärgsten Klaffwunden ihres Lebens zeigen: "Oh ihr Quasselmäuse, eh!"

Im Basecamp geht es derweil noch deutlich undramatischer zu. Gina-Lisa liefert in ungewohnter Naturwallung eine Mischung aus "Müde bin ich Känguru" und dem Heimat- und Sachkundeunterricht der zweiten Grundschulklasse ab: "Abends, wenn die Grillen grillen, wird's dunkel. Wenn die Frösche kommen, kommt der Regen, wenn die Sonne aufgeht, wird es hell und der Tag fängt an. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Schlafenszeit, Wahnsinn!"

Die Blähung muss es richten

Ähnlich unaufregend geriet leider auch die Dschungelprüfung, das mit vielen Beef-Hoffnungen beladene Duell zwischen Honey und Florian im so genannten "Schlimmbad": Knapp gewinnt Consultantgesicht Honey die Tauchaufgabe und bringt sechs Sterne ins Camp. "80 Prozent der supermännlichen Bodybuilder hätten sich das nicht getraut", erklärte der passionierte Hobby-Demoskop zwischen zwei Dünkelschüben, und Gina-Lisa, Titanin der Menschenkenntnis, stammelte ergänzend: "Du bist echt ein toller Mann."

Zu allem Überfluss gewinnt das Basecamp-Team auch die Schatzsuche. Den Zuschauern des noch leicht langweiligen Geschehens bleibt momentan nur, auf die bewährte Gärungsdramaturgie zu hoffen. Die Blähung muss es richten: Die immer weiter aufgepumpte Ego-Flatulenz im Gewinner-Camp und die bei der kargen Verlierer-Diät langsam hochexplosiv begasten Bohnenbäuche im anderen Lager könnten bei entsprechendem Zusammenprall einen hübschen Knall ergeben. Noch nimmt Icke seine bohnenbedingte Ballonisierung mit Humor: "In meinem nächsten Leben werde ich ein Pizzateig."

Glauben wir also weiter daran: Das wird bald spannender. Und denken vorerst nur ganz leise den zweiten goldenen Satz, den Kader uns schon schenkte: Und was, wenn nicht?

