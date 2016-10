Sparen bei DuMont "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" werden zusammengelegt

Das Medienhaus DuMont plant tiefgreifende Veränderungen bei seinen Hauptstadtblättern "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier". Vor dem Hintergrund anhaltender Verluste sollen die beiden Zeitungen in einem integrierten Newsroom gemeinsam produziert werden - mit 50 Stellen weniger als in den bisherigen Redaktionen, wie DuMont ("Kölner Stadt-Anzeiger", "Hamburger Morgenpost") am Donnerstag in Köln mitteilte.

Vom 1. November an übernehme die Berliner Newsroom GmbH als Dienstleister die redaktionelle Verantwortung, heißt es in der Mitteilung. Zuvor hatte das Medienhaus den Betriebsrat und die Mitarbeiter des Berliner Verlags über den Schritt informiert. In den neuen Redaktionsräumen in der Alten Jakobstraße in Berlin-Kreuzberg sollen die Druckausgaben der Boulevardzeitung "Berliner Kurier" und des Abonnentenblatts "Berliner Zeitung" entstehen, sowie sämtliche Digitalkanäle bedient werden. Bisher residierten die DuMont-Zeitungen am Berliner Alexanderplatz.

DPA Bisheriges Verlagsgebäude am Alexanderplatz

Hans Werner Kilz, Aufsichtsrat der DuMont Mediengruppe, sagte, die Alternative zur Zusammenlegung der Blätter sei gewesen: "Wir begleiten die 'Berliner Zeitung' und den 'Berliner Kurier' noch zwei Jahre beim Niedergang." Die redaktionelle Gesamtverantwortung für die beiden Zeitungen sollen - mit spezifischen Zuständigkeiten - Jochen Arntz ("Berliner Zeitung"), Elmar Jehn ("Berliner Kurier") und Thilo Knott (Digitale Strategie) übernehmen.

Arntz sagte, man plane "ausdrücklich keine 'Billigredaktion' im Berliner Newsroom". Damit antwortete er auf einen Bericht der "Zeit", in dem stand, dass die "Berliner Zeitung" - nach der Wiedervereinigung von Gruner + Jahr mit dem Anspruch übernommen, zur "deutschen 'Washington Post'" zu werden - zukünftig als "Lokalblatt" für "Leser in Pankow, Lichtenberg, Marzahn, Prenzlauer Berg und Mitte" konzeptioniert werden solle.

Im selben "Zeit"-Artikel und in einem Beitrag im Branchenblatt "Horizont" hieß es bereits vor der Verkündung des "Neuanfangs" der Berliner DuMont-Abteilung, dass die Neugründung einer Newsroom-Gesellschaft dazu diene, bei der Besetzung der Stellen die Sozialauswahl zu umgehen, nach der ältere Mitarbeiter und solche mit Familie besser geschützt wären als jüngere, ledige Kollegen. Man wolle den Prozess "möglichst sozialverträglich gestalten", teilt DuMont nun mit, man werde mit dem Betriebsrat Gespräche über einen Sozialplan aufnehmen.

Der Betriebsrat sprach in einer ersten Reaktion von einem bevorstehenden "Kahlschlag" beim Berliner Verlag. Jeder dritte Beschäftigte in den Redaktionen solle seine Arbeit verlieren. Für die verbleibenden Mitarbeiter verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen. "Es gibt Alternativen. Ohne Massenentlassungen. Ohne Tarifflucht."