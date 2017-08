ZDF-Moderatorin Facebook löscht Konter-Kommentar von Dunja Hayali

Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat einem aggressiven Pöbler auf Facebook geantwortet - und ihn mit seinen eigenen Mitteln geschlagen: Sie verfasste den Post nämlich im gleichen Sprachstil wie der User. Nun hat Facebook jedoch Hayalis Post gelöscht.

Ein Nutzer, der sich Emre nennt, hatte Hayali auf deren Facebook-Seite in brüchiger Rechtschreibung wüst beschimpft. "Dunja hayali du Nutte warum so ein hass auf türken??", hieß es in dem Beitrag. Eine ihrer letzten Sendungen sei eine "anti türkei schow" gewesen.

Hayalis Antwort kam am Sonntag - in ähnlichem Tonfall und in ähnlich schlechter Rechtschreibung: "Emre... du endgeiler Ficker warum so ein hass auf deutsche??", heißt es da. Sie fährt fort im gleichen Stil wie der Pöbler und bezeichnet Emre unter anderem als "loser" und "falsche Ratte". Bis Dienstagvormittag wurde ihr Beitrag mehr als 4000 Mal kommentiert und über 1600 geteilt. In einigen Reaktionen wurde auch kritisiert, dass Hayali sich damit auf ein Niveau mit Pöbeleien begeben habe.

Zwei Tage später ist ihr Post nicht mehr zu sehen. "Wir haben den unten stehenden Beitrag entfernt, weil er nicht den Facebook-Gemeinschaftsstandards entspricht", teilte Facebook als Erklärung mit. Hayali teilte einen Screenshot der Benachrichtigung auf ihrer Seite. "Na dann allen einen schönen Tag", schrieb sie nüchtern darüber. "Wir sehen uns morgen Abend 22.15 Uhr. LG, dh".

Anmerkung: Am Abend schrieb Dunja Hayali auf ihrem Facebook-Profil, dass die Löschung des Beitrags rückgängig gemacht worden sei. Ein Grund wurde nicht genannt.