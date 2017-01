Schlimmste Veranstaltungen der Welt Ehrlich jetzt?

Wer bitte ist das?

Andreas, 38, und Christian Reinelt, 34, aus Bünde bei Herford. Zwei Illusionisten, die sich - hoho - Ehrlich nennen. Laut "Bild"-Zeitung "die Brüder, die Deutschland verzaubern". Waren schon bei Carmen Nebel und "Verstehen Sie Spaß?". Halten den Weltrekord für den Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern. Aktuell auf großer Deutschlandtour.

Was zeigt das Tourplakat?

Zwei Männer. Der eine sieht aus, als hätte ihm jemand eine pipigelbe Vogelspinne an den Pony getackert. Der andere ist ein Maktus - halb Mensch, halb Kaktus.

Was machen die?

Schwiegermütter wegzaubern. Sich zersägen lassen. Außerdem Tricks, die schon Zwölfjährige beherrschen (Knoten aus dem Seil lösen, Ringe voneinander trennen). Bedauerlicherweise tun sie das wortreich unter Verwendung von Witzen, die einen ziemlichen Mario Barth haben ("Nehmt mal die Hände vor die Brust...! Vor die eigene!")

Wie ist die Show?

Die Choreografie muss nach dem Konsum einer Überdosis Neunzigerjahre-Musikvideos entstanden sein. Die Brothers tragen goldene Lederhose und Nietenstiefel, tanzen zu Hits von vorvorgestern, hüpfen synchron von Podesten und machen Fensterputzgesten wie einst die Backstreet Boys. Feuer schießt aus dem Bühnenboden. Manchmal rufen die Ehrlichs unvermittelt "Jipiiiieeh" und "Yeah". Oder, triumphierend: "Hahaaaa!"

Peinlichster Moment

Als Andreas Ehrlich mit einem nicht enden wollenden Gedicht seiner Frau für 13 gemeinsame Ehejahre dankt und zugleich dem Publikum Lebenshilfe gibt. (Träume leben! Mal was wagen!)

Allerpeinlichster Moment

Als Andreas Ehrlich eine junge Frau aus dem Publikum dazu nötigt, ihm auf den Po zu fassen, während er sie zum Soundtrack von " Dirty Dancing" mit einem Seiltrick zu beeindrucken versucht.

Welches ist das merkwürdigste Produkt am Merchandising-Stand?

Eine Plastikrose zum Anzünden für 12,50 Euro.

Ist auch irgendwas gut?

Die Nummer mit dem Geländefahrzeug. Eben noch sitzen die Brüder auf einem Quad - im nächsten Augenblick tauchen sie am anderen Ende der Halle auf. It's magic. Hätten wir so nicht gekonnt.

Punkte auf der Peinlichkeitsskala?

7/10. Wären gern Ostwestfalens Antwort auf Siegfried und Roy. Sind aber eher die Mehrzweckhallen-Ausgabe von Joko und Klaas.

Unter dem Motto "Faszination - die neue Magie Show" touren die Ehrlich Brothers derzeit durch Deutschland und Österreich. Zu sehen sind sie u.a. am 14.1. in Köln, am 15.1. in Lingen, am 19. und 20.1. in Erfurt sowie am 21.1. in Berlin (weitere Termine gibt es hier).