Hype um Einzigartigkeit Eine Gesellschaft von Einhörnern

DPA Andreas Reckwitz, Jahrgang 1970, ist Professor für Kultursoziologie in Frankfurt/ Oder. In seinem aktuellen Buch "Die Gesellschaft der Singularitäten" analysiert er, warum in allen Lebensbereichen das Einzigartige reizvoll, das Standardisierte hingegen als wertlos wahrgenommen wird.

SPIEGEL ONLINE: Herr Reckwitz, was halten Sie von Einhörnern?

Andreas Reckwitz: Das sind Fabelwesen. Mit einem Horn.

SPIEGEL ONLINE: Mit Einhörnern lässt sich heute scheinbar nahezu alles verkaufen, etwa Luft in Tüten als Einhornfurz, besonders wertvolle Start-ups werden ebenfalls als Einhörner bezeichnet. Was sagt das über unser Gesellschaft aus?

Reckwitz: Aha, jetzt verstehe ich, warum Sie mir als Soziologen diese Frage stellen. Das Einhorn repräsentiert etwas Einzigartiges. Danach sehnt sich unsere Gesellschaft, mehr noch: sie wird vom Imperativ des Singulären regiert.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Reckwitz: Die klassische, industrielle Moderne setzte noch auf die Logik des Allgemeinen. Spätmoderne Gesellschaften hingegen feiern Einzigartigkeit - ob in der Netzwelt, auf dem Arbeitsmarkt oder beim Konsum. Güter etwa werden kulturalisiert: weg vom rein Funktionalen hin zur besonderen Marke, dem einmaligen Kleidungsstück oder Möbel. Wichtig ist dabei ihr Erlebnis- und Symbolwert. Oft handelt es sich auch gar nicht mehr um materielle Güter, sondern um Dienstleistungen, mediale Formate oder Ereignisse.

SPIEGEL ONLINE: Geben Sie mal ein Beispiel.

Reckwitz: Die Architektur in der Industriegesellschaft war noch geprägt von der Standardisierung, dem sogenannten Internationalen Stil, der auf Replikation setzte, auf das Bauen in Serie, auf Massenwohnungen oder Einfamilienhäuser in den Vorstädten, Heute sehen wir in den Großstädten eher eine Solitärarchitektur: etwa spektakuläre Einzelgebäude, Flagship Stores, Museumsbauten oder Konzerthäuser mit zuweilen befremdlich originellem Stil, etwa die Elbphilharmonie in Hamburg.

Maxim Schulz Elbphilharmonie: "Möglichst jedes Stück ein Einzelstück"

SPIEGEL ONLINE: Wie kam es zu diesem Wandel?

Reckwitz: Die zentralen Triebkräfte sind wirtschaftlicher, kultureller und technologischer Art. Dazu zählt der Wertewandel nach 68, die Kulturalisierung der Märkte und natürlich auch die Digitalisierung seit Ende der Achtziger. Außerdem vollzog sich in den Ländern des Westen in den vergangenen Jahrzehnten eine nie dagewesene Bildungsexpansion und brachte eine neue hochqualifizierte Mittelklasse von Akademikern hervor. Heute haben wir ein Drittel Akademiker in Deutschland, während sie in den Fünfzigern noch eine kleine Elite von fünf Prozent waren. Diese neue Mittelschicht treibt einen Wertewandel voran, weg von der Norm hin zu Selbstentfaltung und Liberalisierung.

SPIEGEL ONLINE: Was sind Statussymbole dieses Milieus?

Reckwitz: Design, die zusammengewürfelten Stühle um einen Tisch herum zum Beispiel - ein sorgfältig kuratierter Wohnstil, bei dem möglichst jedes Stück ein Einzelstück sein sollte. Ich habe in meinem Buch auch Fotos von dem Blog "Freunde von Freunden" ausgewertet. Dort werden Personen aus kreativen Berufen in ihren Wohnungen vorgestellt. Vom Einkommen her sind sie häufig sehr unterschiedlich, wohlhabende Sammler ebenso wie Künstler mit geringerem Einkommen. Der Einrichtungsstil jedoch ähnelt sich immer. Es geht darum, das Einzelstück gut zu kombinieren. Und das machen alle gleich.

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht paradox?

Reckwitz: Diese Paradoxie zwischen einheitlichen Mustern und Individualität lässt sich nicht auflösen und zieht sich durch alle Lebensbereiche. Nehmen wir etwa Serien auf Netflix: Ausgerechnet die Serie, ein seriell produziertes Massenphänomen, wird auf paradoxe Weise singularisiert. Eine eigene narrative Welt mit bestimmten Figuren und Themen, die von den Fans als ein singuläres Universum wahrgenommen wird, in das man immer wieder eintauchen kann. Singularität muss keinesfalls das Einzelstück sein, viele singuläre Produkte werden durchaus millionenfach produziert oder, wie bei der Serie, angeschaut.

SPIEGEL ONLINE: Was sind die Folgen dieses kulturellen Kapitalismus, wie Sie ihn in Ihrem Buch nennen?

Reckwitz: Ein Standardgut wie eine Waschmaschine hat immer ihren Absatz, bei kulturellen Gütern weiß man aufgrund der Unberechenbarkeit aber nie genau, ob sie als singulär anerkannt werden oder nicht. Das führt zu einem Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung, wobei die Märkte von einer The-Winner-takes-it-all-Logik geprägt sind, in denen eine Handvoll kapitalintensiver Firmen personalisierte Kunden exklusiv adressieren.

SPIEGEL ONLINE: Wer sind die Verlierer dieser Entwicklung?

Reckwitz: Vor allem bei zwei Gruppen lassen sich Abstiegsprozesse beobachten: Es entsteht eine neue Unterklasse, Geringqualifizierte in prekären Anstellungen für simple Dienstleistungen wie etwa Lieferdienste. Und in subtilerer Hinsicht wird auch die alte Mittelklasse entwertet. Zum Beispiel erscheint routinierte Arbeit, die für die industrielle Moderne so wichtig war, in einer Gesellschaft, die so auf die Hochqualifizierten ausgerichtet ist, als abgewertet.

SPIEGEL ONLINE: Sie erklären auch das Erstarken des Rechtspopulismus mit ihrer Theorie des Singulären.

Reckwitz: Bemerkenswerterweise setzt der Rechtspopulismus auch auf das Register des Besonderen, etwa, in dem das eigene Volk und die Zugehörigkeit zu einer Nation betont wird, er kehrt dabei aber gleichzeitig die Ideale des Liberalismus der neuen Mittelklasse um. Wo sie für Globalisierung, Öffnung der Märkte und Identitäten steht, setzt der Rechtspopulismus auf Schließung und Regulierung, trennt zwischen innen und außen, betont das Eigene gegenüber dem Fremden. Das ist auch die Reaktion auf die Entwertungstendenzen.

SPIEGEL ONLINE: Also ist es die alte Mittelklasse, die jetzt AfD wählt?

Reckwitz: Jedenfalls ein Teil von ihr. Durch die kulturelle Entwertung und Kränkungserfahrung gerät die alte Mittelklasse gegenüber der neuen gebildeten kosmopolitischen Schicht in die Defensive und befürchtet, nicht mehr mithalten zu können. Diese Trauer um das Verlorene bedient die Ideologie des Rechtspopulismus

SPIEGEL ONLINE: Donald Trump ist das Gegenteil dieser kulturellen Elite, erscheint aber trotzdem wie ein Gewinner.

Reckwitz: Auch das ist ein Paradox, mit dem wir leben müssen. Sein "America first" ist ein singularistisches Konzept, hier wird die eigene Nation gegen die andere Nation gestellt. Und in gewisser Weise ist Trump auch als Person singulär.

SPIEGEL ONLINE: Was ist das Besondere an ihm?

Reckwitz: Er ist nicht austauschbar - ein groß sprechender Milliardär, der gleichzeitig intellektuell ein wenig eingeschränkt scheint, dazu diese gewöhnungsbedürftige Frisur. In der Spätmoderne lebt auch die Politik von der Inszenierung und der Performativität. Die einzelne Person spielt wieder eine überraschend große Rolle. Das ist auf der Gegenseite nicht anders - denken sie nur an den Hype um Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau.