Türkische Starautorin Shafak "Wir sind ein wütendes Volk geworden"

Katharina Lütscher/ DPA Elif Shafak, 1971 in Straßburg geboren, studierte u.a. Internationale Beziehungen an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara und promovierte dort auch. Heute zählt sie zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei. Die preisgekrönte Autorin, die in London und Istanbul lebt, verfasste bislang dreizehn Bücher, darunter "Die vierzig Geheimnisse der Liebe" und "Ehre". Nun sitzt sie in einem Hotel in Berlin, und beantwortet mit leiser Stimme Fragen. Shafak hat türkische Wurzeln und schreibt über die Türkei, ein Thema, das seit Monaten die Debatten bestimmt. In ihrem neuen Roman "Der Geruch des Paradieses", der im Oktober erscheint, sucht eine Frau ihren Platz zwischen traditionellem und modernem Wertesystem.

SPIEGEL ONLINE: Frau Shafak, Sie sind in Frankreich aufgewachsen und haben in vielen Ländern gelebt. Wie türkisch fühlen Sie sich?

Shafak: Sehr, ich bin selbstverständlich türkisch. Aber das ist nicht alles: Ich bin auch Istanbulerin, Londonerin, habe Wurzeln auf dem Balkan. Es gibt Elemente aus dem Mittleren Osten in meinem Leben. Gleichzeitig bin ich Europäerin durch eigene Wahl, in meinen Werten und in meinem Denken. Vor allem aber bin ich eine globale Seele. Ich bin eine Nomadin mit vielen Zugehörigkeiten.

SPIEGEL ONLINE: Also in gewisser Weise heimatlos?

Shafak: Nein. Man kann in seinem Leben mehrere Heimaten haben. Schriftsteller haben vor allem ein Heimatland: das Land der Geschichten. Es ist ein tragbares Heimatland, man kann es überall hin mitnehmen. Ich schreibe in zwei Sprachen, Englisch und Türkisch. Wenn wir in mehr als einer Sprache träumen können, wozu dann diese Abgrenzungen? Ich mag keine nationalistischen oder religiösen Grenzen. Der Sufi-Mystiker Rumi benutzt das Bild von einem zeichnenden Zirkel: Ein Schenkel steht fest, während der andere sich in weiten Kreisen bewegt.

SPIEGEL ONLINE: Wie halten Sie es in der Türkei aus, wo sehr viele Menschen Nationalisten, Islamisten oder islamistische Nationalisten sind?