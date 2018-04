Étienne Terrus Hälfte der Bilder in französischem Museum gefälscht

Ein Kunstexperte hatte Zweifel an der Echtheit der im Museum Terrus im südfranzösischen Elne ausgestellten Bilder geäußert, inzwischen besteht Gewissheit: 82 der Werke des Malers Étienne Terrus sind gefälscht - und damit mehr als die Hälfte der gesamten Kunstschau.

Terrus war 1857 in Elne geboren und 1922 in dem Örtchen in den französischen Pyrenäen gestorben. Die meiste Zeit seines Lebens hatte der Künstler jedoch in Roussillon gelebt. Er war ein Freund des berühmten Malers Henri Matisse. Terrus' kleine Heimatstadt mit weniger als 9000 Einwohnern hatte dem Künstler zu Ehren in den neunziger Jahren ein Museum errichtet. Durch den aktuellen Skandal dürfte es erstmals größere Bekanntheit erlangen.

Am Freitag hatte das Museum nach der Renovierung erst wieder geöffnet

Der Kunsthistoriker Eric Forcarda hat den Fall vor einigen Monaten ins Rollen gebracht, nachdem er das Museum wegen seiner Zweifel an der Echtheit der Bilder kontaktiert hatte. Die Leitung hatte daraufhin eine Kommission mit der Prüfung beauftragt, die zu der Erkenntnis kam, dass 82 der insgesamt 140 ausgestellten Bilder nicht von Terrus selbst kamen.

Die Nachricht über die Fälschung wurde am Freitag bekanntgegeben - just an dem Tag, an dem das Museum nach einer Renovierung wieder seine Türen geöffnet hatte. In Interviews entschuldigt sich der Bürgermeister von Elne, Yves Barniol, bei den bisherigen Besuchern des Museums. Man werde den Betrug nun aufklären. Außerdem soll Anzeige gegen die Urheber und Verkäufer der gefälschten Kunstwerke erstattet werden. Das Museum hatte die Werke über 20 Jahre hinweg zusammengekauft.

Auch die lokale Polizei ermittelt nach Angaben des britischen Rundfunksenders BBC. Die Behörde befürchtet, dass der Betrug auch andere Künstler aus der Region betreffen könnte.