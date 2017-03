Neue Frauenzeitschrift "F Mag" Bloß nicht "Brigitte"

Blick ins Frauenzeitschriften-Regal im Kiosk: Die aktuelle "Für Sie" wirbt mit Rezepten für zuckerfreien Kuchen, die "Jolie" will zeigen, wie man "tolle und straffe Haut" bekommt. Daneben fordert die "Joy", man solle akzeptieren, nicht perfekt zu sein.

Bis auf wenige Ausnahmen - etwa das feministisch-popkulturelle "Missy Magazine" oder die erstaunlich entspannte Schöneberger-Hommage "Barbara" - bedient der deutsche Frauenzeitschriftenmarkt immer noch die reaktionäre Routine aus Selbstoptimierung und Selbsthass: Selbstakzeptanz feiern, sich aber trotzdem quälen für die Bikinifigur? Auch wenn die Leserin alles richtig macht, macht sie doch was falsch.

Vor allem im Netz haben sich in den vergangenen Jahren aber Angebote entwickelt, die das Leben anders - selbstbestimmter - verstehen: Das US-Webmagazin "Rookie" etwa, das Mode und Lebenswelt abhandelt, aber auch über mangelnde Diversity in Hollywoodfilmen schreibt. "Broadly", der deutsche Frauenableger von "Vice", veröffentlicht Geschichten über spanische Hausbesetzerinnen und fragt, warum Frauen so anfällig für religiöse Radikalisierung sind. Und auf Blogazines wie "Jane Wayne" oder "Amazed" finden sich zwar vor allem Modestrecken - aber auch Texte über Verhütung und über feministische Heldinnen aus Lieblingsfilmen.

SPIEGEL ONLINE "F Mag"-Cover: Die Codes stimmen erst mal

Das Lebensgefühl, das sich durch diese Angebote zieht, verschmilzt eine global-liberale Haltung mit sexueller Emanzipation, Selbstverwirklichung, Konsum und Netzkultur - zuletzt bekam es seinen letzten Schliff und seine Dringlichkeit durch den Protest gegen den Pussygrabber Trump.

Von Gruner + Jahr wird diese Haltung jetzt in ein gedrucktes Magazin überführt: Das "F Mag" wurde von Journalistinnen unter 30 entwickelt und soll eine seit Jahren bestehende Print-Lücke im Portfolio der "Brigitte" schließen. Denn die kann einen derzeit nur ins Grab begleiten: Für Frauen, die älter als 40 sind, gibt es "Brigitte Women". Für noch Ältere das "Magazin für die dritte Lebenshälfte", die "Brigitte Wir". 2006, als das iPhone noch nicht erfunden und Donald Trump nur ein Immobilienhai mit miesen Schulterpolstern war, wurde aber die "Brigitte Young Miss" eingestampft - seitdem liegt das Segment für junge Frauen zwischen Abi und erstem Job brach.

"Wir finden Politik sexy. Wir wissen, dass Sex manchmal politisch ist", heißt es im Editorial des neuen F Mags, das mit einer Ausgabe als Versuchsballon startet - und die Codes stimmen dann auch erst mal: Ein Ratgeber-Artikel über das Hadern mit sexuellen Unterwerfungsfantasien redet Probleme und Scham aus statt ein. Eine Autorin schildert, was man über Liebe und Leben im Libanon lernt, nutzt man statt Reiseführer nur die Dating-App Tinder, um Menschen kennen zu lernen. Diättipps fallen aus, stattdessen wird der "Fryday" ausgerufen und vier Rezeptseiten lang Empanadas frittiert.

SPIEGEL ONLINE "Fryday": Diättipps fallen aus

Das ist das Gute. Das Schlechte: Viel mehr als ein Lebensgefühl auszustellen, passiert dann auch nicht. Die Titelgeschichte ("Heul nicht, mach doch!") sammelt Tipps für politisches Engagement, indem sie Menschen hinter Initiativen und Projekten vorstellt: Frauen, die eine Onlinepetition gegen den Sexismus der "Bild"-Zeitung gestartet haben, ein Start-up, das krummes Obst verkauft, das vom Handel aussortiert wird, eine Künstlerin, die feministische Botschaften auf Wandbilder strickt.

Dieser Blickwinkel geht dem Ich auf den Leim, die Selbstverwirklichung (die im Netz eben auch immer Selbstdarstellung und -vermarktung ist, was man sowieso häufiger thematisieren könnte) steht vor dem politischen Inhalt, die Macher sind wichtiger als das Machen. Ganz ähnlich personalisiert, aber wenig politisch gerät eine Porträtreihe über junge Bundestagsabgeordnete - am Ende bleibt beim Leser nichts von ihrem Programm hängen, sondern vor allem, dass der Job stressig ist. Ach was?

SPIEGEL ONLINE Wütend im Internet: Ideen aggregiert ohne eigene Haltung

Ein behutsam geschriebenes Porträt einer US-Staatsanwältin, die alte Vergewaltigungsfälle wieder aufrollt, zeigt, wie gut man Politik über Einzelpersönlichkeiten erzählen kann; wie Individuum und Gesellschaft ineinandergreifen. Zu viele andere "F Mag"-Geschichten bleiben aber zu stark beim Ich und verzichten auf eine eigene Einordnung; über unkritisches Empowerment gehen sie so kaum hinaus. Die Redaktion stellt zum Beispiel "31 Fragen an den Feminismus", beantwortet aber nichts selbst, sondern lässt (Netz-)Aktivistinnen, Wissenschaftlern und Journalistinnen zu Wort kommen.

Fragen wie "Sind Schönheits-OPs okay?" und "Passen Feminismus und Sexarbeit zusammen?" werden so aus nur einer Perspektive und in fünf Sätzen abgehandelt. Dabei sind sich Feministinnen bei ihnen durchaus uneinig. Und die Diskussion, ob eine Brustvergrößerung in keinem Widerspruch zur Selbstbestimmung steht, wie hier Youtuberin Suzie Grime schreibt, sehr viel komplexer.

Sie vermisse oft die "weibliche Sicht auf Politik in anderen Medien", sagte die Redaktionsleiterin Sara Schurmann zum Start des "F Mags". Sie hat ja recht: Es reicht vollkommen, wenn junge Frauen über Politik schreiben, damit sie anders klingen als die großen deutschen Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine. Sie müssen es halt nur auch machen.

"F Mag", Gruner & Jahr, 2,50 Euro