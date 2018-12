Fall Claas Relotius Reporter täuschte Leser offenbar mit Spendenaufruf

Claas Relotius hat nicht nur große Teile seiner Texte erfunden, sondern womöglich auch Spendengelder veruntreut. Wie Leser dem SPIEGEL mitgeteilt haben, hat Relotius von seinem privaten E-Mailkonto Lesern Spendenaufrufe geschickt, um Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das Geld sollte auf sein Privatkonto überwiesen werden.

Wie viele Spender sich auf diesen Aufruf meldeten und wieviel Geld schließlich zusammenkam, ist derzeit noch nicht klar. Von Relotius' Spendenaktion war der Redaktion nichts bekannt, auch sonst gibt es bislang keine Hinweise, dass sich Leser diesbezüglich an den SPIEGEL gewendet haben. Der SPIEGEL wird alle gesammelten Informationen der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Strafanzeige zur Verfügung stellen.

Die Spenden wurden anlässlich der Geschichte "Königskinder" überwiesen, die in Ausgabe 28/2016 (9. Juli) im SPIEGEL erschien und von einem syrischen Geschwisterpaar handelte, das als Waisenkinder in der Türkei auf der Straße lebt. Inzwischen steht die Richtigkeit des Textes in Zweifel. Der SPIEGEL stützt sich auf Aussagen des türkischen Magnum-Fotografen Emin Özmen, der Relotius bei der Recherche zu diesem Text zeitweise begleitete und eines der Kinder namens Ahmed fotografierte.

Ihm zufolge habe Relotius die Biografie des Jungen gefälscht und stark dramatisiert. So hätte Ahmed nicht, wie in dem Relotius-Text angegeben, seine Mutter begraben. Diese lebe noch und arbeite in einem Möbelgeschäft in Gaziantep. Die von Relotius beschriebene Schwester Alin, die als Schwarzarbeiterin in einer Textilfabrik arbeiten soll, kennt Özmen nicht, Ahmed habe keine Schwester auf die die Beschreibung zutrifft. Womöglich ist die Person der Schwester komplett erfunden. Dies wird derzeit vom SPIEGEL geprüft.

Den Ausgang seiner Spendenaktion hat Relotius selbst in einem kürzlich erschienenen Reporter-Sammelband namens "Wellen schlagen" fortgeschrieben. Darin berichtet er, dass er in mühevoller, monatelanger Arbeit die Kinder zu einer Ärztefamilie nach Niedersachsen habe bringen können, die die beiden adoptiert habe. Dabei handelt es sich offenbar ebenfalls um eine Fiktion. Relotius ist derzeit für aktuelle Stellungnahmen nicht erreichbar.