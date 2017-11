Faschismus Früher waren wir gefürchtet

Heute möchte ich die volle Kraft des Internets nutzen. Mit diesen Worten: "Links. Tolle Sache." Versuchen Sie das mal in einer Papierzeitung! Ein Hoch auf dieses wunderbare Überwachungsmedium, das einigen Querulanten anhand ihrer gespeicherten Metadaten in einer Zukunft, die ich mir nicht vorstellen möchte, unter einer dann möglicherweise amtierenden rechtsextremen Regierung Probleme bereiten wird.

Fast könnte man glauben, diese Zeit stünde kurz bevor. Sie erinnern sich, der Aufmarsch der - wie werden sie hier genannt - Nationalisten in Polen. Oder diese Armee, die sich gerade in der Ukraine formiert, ein fideles Grüppchen kampfbereiter Rechter.

Jeder hat scheinbar seine eigne Definition der Begriffe rechts und links. Meine ist: Rechte haben das System der Ungleichheit der Menschen zu einem ihrer Leitmotive erklärt. Für Linke gilt der Grundsatz, dass alle Menschen gleichwertig sind.

Apropos gleichwertig. Sehen wir uns ein paar willkürlich zusammengesuchte Urteile der letzten Zeit gegen Rechtsextreme an, dann sind sie fast zärtlich zu nennen.

Und so weiter. Es gab sie ja immer, die freundlichen Neonazis von nebenan. Sie scheinen sich nur so stark zu vermehren in letzter Zeit. Also Zeit, dass da mal richtig durchgegriffen wird.

Da fangen wir am besten mit dem linken Terror an, von dem medial und social-medial hyperventilierend berichtet wird. Es gibt keine Todesopfer linken Terrors seit der Wiedervereinigung, aber ein paar wirklich unsinnige Sachbeschädigungen. Die Sache. Ein hohes Gut. Fünf Monaten saß ein Junge in Untersuchungshaft, der vielleicht mit irgendwas geworfen hat. Vermutlich auch nicht.

Der neuen Hang zum Rechtsradikalen

Der 18-jährige Fabio hat sich entschlossen zu kämpfen, wie es aussieht, für die falsche Sache. Ich möchte mich nicht in Gesetzen und deren Auslegungen ergehen. Ich staune über die immer neuen Spielarten des Faschismus, der sich in Europa anscheinend ungehindert vermehrt. Und über die fast paralysierte Haltung, die die angenommene Mehrheit der europäischen Bevölkerung einnimmt. Und über das große Rätseln, was die Ursache für diesen plötzlichen Trend zum scheinbar längst Überwundenen ist.

Vielleicht ist es nicht so kompliziert, den neuen Hang zum Rechtsradikalen zu erklären. Vielleicht sind nicht die Politikverdrossenheit, der Elitenhass, die Globalisierung, die Angst vor künstlicher Intelligenz, die Beschleunigung der Welt, das Abgehängtwerden, die Flüchtlinge, das Klima schuld an der Entwicklung, sondern die Demütigung einiger Teile der vornehmlich männlichen europäischen Bevölkerung.

Die sich nach einer Zeit sehnen, in der Leute wie sie gefürchtet waren und schöne Uniformen trugen. Die Juden und die ausländischen jungen Männer, angenommene Bedrohung der intellektuellen und körperlichen Potenz, die Frauen, die unverständlich geworden sind, der eigene empfundene Wert, der so geschrumpft ist.

Da wächst die Sehnsucht nach einem klirrenden Ton, nach einer Einheit, einer Mehrheit, nach einer Stärke, die lange nicht mehr empfunden wurde, einer schönen Uniform und einem mäßig attraktiven, mäßig intelligenten Diktator, wie er jetzt zunehmend in Europa zu besichtigen ist. Aber. Das ist sicher zu einfach, wir müssen die Situation noch ausführlicher analysieren.

Während Fabio im Gefängnis sitzt und der Faschismus weiter wächst. Um uns alle vor dem Untergang der komplizierten Welt zu retten.