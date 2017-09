Wahlhelfer Fettes Brot als Wahlhelfer in Altona

Die Hamburger Hip-Hopper von Fettes Brot sorgten am Sonntagnachmittag spontan für gute Laune: Sie halfen in einem Wahlbüro in Hamburg-Altona an der Wahlurne und bei den Listen:

Möglich, dass sie hofften, mit ihrer Anwesenheit den ein oder anderen Wähler noch zum Nachdenken zu bewegen, wo er seine Kreuzchen machen sollte - frei nach ihrem Hit Jein von 2010: "Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?"

Die Musiker von Fettes Brot sind bekannt dafür, sich oft und gern bei Gegen-Rechts-Rock-Projekten zu engagieren. So sind sie auch auf der DVD "Kein Bock auf Nazis Reloaded" mit von der Partie.