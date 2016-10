Michael Moores "Trumpland" "Ich will eine Badass-Präsidentin!"

Michael Moore ruft, und die New Yorker kommen. Wenige Stunden nachdem er extrem kurzfristig per Twitter die Premiere seines neuen Films "Michael Moore in Trumpland" angekündigt hatte, verwandelt sich der Bürgersteig vor dem IFC-Kino im West Village in einen Zirkus. Eine Frau schwenkt ein Schild aus blauen Leuchtbirnen mit der Aufschrift "Dump Trump". Ein "Trumpomat" mit böse glühenden roten Augen spricht Drohungen gegen Mexikaner aus. Zwei Schlangen bilden sich: Eine lange von Leuten mit Karten, eine längere von Leuten ohne Karten.

Das Kino füllt sich mit dem klassischen New Yorker Publikum, von der NYU-Studentin über den Politaktivisten bis zum alternden Transvestiten. Dann kommt Moore, noch dicker als immer schon, lange Haare, schluderige Hose, rote Basecap. Der Film sei vor gerade mal elf Tagen abgedreht worden, und dem Kino wurde am Abend vorher Bescheid gesagt, dass es gebraucht würde, sagt er. Dann dankt er allen, und es geht los.

"Trumpland" ist eine One-Man-Show von und mit Michael Moore, ein abgefilmter Auftritt in Clinton County, Ohio. Dort liegt Trump in Umfragen bei mehr als 90 Prozent. Moore hat ins Murphy Theater in Wilmington eingeladen, dessen Hauptsponsor der frühere Fox-News-Anchor Glenn Beck ist. Die örtlichen Republikaner hatten alle Register gezogen, Moores Auftritt zu verhindern.

Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich ist Moore Amerikas Vorzeige-Linker. Seine Filme, die eher satirische Reportagen sind als klassische Dokumentationen, treiben Konservative immer wieder zur Weißglut. "Bowling for Columbine", sein Film über den Waffenwahn der Amerikaner, machte ihn 2002 weltberühmt und verschaffte ihm den Oscar.

Mit dem Nachfolger "Fahrenheit 9/11" mischte er sich bereits 2004 in den Wahlkampf ein, er wollte damit die Wiederwahl von George W. Bush verhindern. Das gelang zwar nicht, aber noch immer ist "Fahrenheit 9/11" die erfolgreichste Doku aller Zeiten und zudem mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet. Zuletzt konnte Moore allerdings nicht mehr so überzeugen, sein jüngster Film "Where to Invade Next" floppte in den USA empfindlich.

Oft wurde Moore vorgeworfen, er predige zu den Bekehrten. Das soll an diesem Abend in Ohio anders sein. Erst einmal bringt er große rote Buchstaben an der Markise vom Murphy Theater an: "Trump Voters Welcome". Etwa die Hälfte der Besucher waren für Hillary, 20 Prozent unentschieden oder für Bernie Sanders, und 30 Prozent für Trump, wird er nachher in New York erklären.

"Das ist euer Geschenk an Amerika!"

Dann steht Moore in Ohio auf der Bühne. Und redet. Und redet. Er macht Witze, wie albern Liberale sind. Er macht den Konservativen Komplimente. Er fühlt den Schmerz der Zuschauer, ihre Arbeitslosigkeit, ihre Hypotheken, ihre Krankheiten. Und vor allem die Männer! Weiße Männer in Amerika hätten Angst um ihre Zukunft, und das mit Recht. Zehntausend Jahre Patriarchat gingen gerade zu Ende. Erst ein schwarzer Präsident, dann eine Frau, als nächstes womöglich ein Schwuler. Ja, er verstehe, dass Männer Trump wählen! Aber: "Wenn Trump gewählt würde, würdet ihr es nach einer Woche bereuen."

Dann redet er über Hillary. Und dabei holt er die Zuschauer dort ab, wo sie stehen. Er verstehe, dass sie Hillary hassen, NAFTA, TPP, den Krieg im Irak. Auch er mochte Hillary oft nicht. Nun dürfen die Zuschauer sagen, warum sie Hillary hassen. "Benghazi", ruft einer, ein anderer erinnert an Bills Affären. Moore nickt verständnisvoll. Dann zeigt er ein Interview mit Trump. Ein altes Interview mit einem jungen Trump, der sagt, die Ehe der Clintons sei gut, und die beiden sollten bloß zusammenhalten.

Hillary, wirbt er nun, sei als junge Frau herumgeschubst worden. Die Omas unter uns hätten die gleichen Erfahrungen gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann macht er sich darüber lustig, dass Hillary, so glauben rechte Verschwörungstheoretiker, einen Anwalt namens Vincent Foster umgebracht habe. "Das hoffe ich!" ruft Moore. "Ich will eine Badass-Präsidentin."

Schnitt. Hillary 1996 in Estland, ein Baby im Arm, sie erkundigt sich, warum die Säuglingssterblichkeit dort so viel niedriger sei als in Amerika. Sie wollte damals eine Krankenversicherung einführen. "50.000 Amerikaner sterben jedes Jahr, weil sie keine Versicherung haben", sagt Moore, das sei eine Million Amerikaner seit Hillarys gescheitertem Versuch. Eine Million!

Einige Frauen in Ohio haben nun Tränen in den Augen. Vielleicht, ruft Moore, ist Hillary ja wie Papst Franziskus! Wenn sie erst einmal Präsidentin sei, werde sie die Gefängnisse leeren und die Kranken retten. Moore bittet nun alle, auch wenn sie Hillary hassen, für sie zu stimmen, wegen der Million Amerikaner. Damit das Sterben aufhört und Trump nicht ans Ruder kommt. "Das ist euer Geschenk an Amerika!", ruft er. Inzwischen ist es fast wie in der Kirche, wenn das religiöse Erweckungserlebnis bevorsteht, bloß, dass es nicht um Gott geht, sondern um Amerika.

Danach beschwört Moore uns, im Kino in New York, für Hillary, nein, nicht zu stimmen (das tun wir New Yorker sowieso), sondern in die umkämpften Staaten zu gehen, Pennsylvania, Ohio, Florida, und Wahlwerbung für sie zu machen. "Ich habe dort fast kein einziges Hillary-Schild gesehen", ruft er. Es gebe keine Begeisterung, anders als bei Obama, er habe Angst, dass viele Unentschiedene zu Hause blieben. Er traue den Umfragen nicht. Was sitzen wir überhaupt noch hier rum? Pennsylvania sei bloß eine Stunde mit dem Zug weg! Nun sind wir mitten im Wahlkampf. Der Film, sagt Moore noch, werde morgen auch in anderen Städten anlaufen, vor allem aber auch im Internet via iTunes. Bloß nicht nachlassen!