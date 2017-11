Mangelnde Menschlichkeit Wir werden einsam sein

Haben Menschen, die zufällig in einem Land geboren wurden, verbindende Merkmale? Sind sie ähnlich geformt durch Erziehung, Geschichte, Klima, Architektur Bildung und Politik? Und wenn es so etwas gibt - sind die deutschsprachigen Europäer pünktlich, fleißig, zuverlässig - oder einfach nur großflächig empathieunfähig? Da sind zum Beispiel die Eltern. Sie sind alt. Sie werden in Heime ausgelagert. In schöne Heime. Mit Licht und fließend Wasser. Im Ausland. Wie in den Ferien.

Immerhin. Man könnte die Alten auch an der Autobahntankstelle aussetzen. Da ist es doch besser in einem Heim. Einer Anstalt. Das ist vernünftig. Denn die Wohnung der Kinder ist zu klein, die Eltern wollen nicht stören und ihre Selbstständigkeit behalten. Das Geld langt nicht, die da oben sind schuld, sie brauchen Betreuung, sie wollen unter Gleichaltrigen sein. Die Alten. Und die Kinder haben ihr Leben, das ist schwer genug in diesen Zeiten, die wie alle Zeiten die schrecklichsten Zeiten sind, und Familie kann man sich nicht aussuchen.

Mitunter gibt es triftige Gründe. Die eigene Armut, eine Krankheit, ein Elend. Oder die Alten waren Monster. Oft aber ist es eben einfach - lästig. Am Umgang mit den Schwachen einer Gesellschaft erkennt man deren Zustand. Der Zustand der Gesellschaft ist freundlich gesagt unerfreulich. Menschlichkeit wird gerade zu einem sinnentleerten Begriff, da Menschen Unfälle filmen, satt zu helfen, Sanitäter angreifen, Feuerwehrleute bespucken, sich über die Sirenen von Krankenwagen beschweren, den Lärm von Kinderspielplätzen bekämpfen oder direkt Kinder, über Sterbende am Boden steigen.

Verlässlich, pünktlich, effektiv und unglaublich gestresst

Normal. In dieser schrecklichen Zeit, in der wir alle Angst haben müssen zu sterben. Wenn wir genug Angst haben, wird das ausbleiben. Dann wird alles gut werden. Zu diesem Dauervibrieren der Nervosität passt es doch, dass die Zahl der Kindesmisshandlungen steigt.

Verlässlich, pünktlich, effektiv und unglaublich gestresst scheint der Mensch des deutschsprachigen Europas, da ist keine Zeit für Sorgfalt und Kitsch, da ist nur Zeit für den guten Handyfilm, den man ins Netz stellt, um ein paar Likes von Unbekannten abzuholen. Ist das Leben der meisten so erbärmlich, dass man es im Netz nochmal versuchen will?

Nochmal richtig durchstarten im Web mit der Person, die man gerne wäre, mit Freunden, denen man eben nicht helfen muss, die man nicht vom Boden kratzen, nicht betreuen muss, und mit ihnen reden muss man schon gar nicht. Man kann sie anschreien, die neue Familie, kann mit ihnen eins sein in seiner Angst.

Die Erde ist flach, Europa schafft sich ab, und bis es soweit ist, machen sich Menschen über die hohle Floskel Menschlichkeit lustig oder über ein drittes Geschlecht, weil sie zu träge sind, danach zu suchen, nach der Bedeutung. Steht nicht auf Facebook, wissen die neuen Freunde nicht, muss Mist sein, muss man hassen wie alles, was unverständlich ist und Bedrohung.

Bedrohung von was? Von Werten? Welche Werte? Kinder prügeln, Alte abschieben, über sterbende Rentner steigen, Radfahrer umnieten und dann ein Foto davon machen. Lebt es sich wirklich angenehmer so, so allein, allein mit dem virtuellen Bekannten? Lächeln die? Umarmen die einen? Sind sie glücklich, wenn man den Raum betritt? Diese Zeit ist die schrecklichste aller Zeiten. In der so viele einsam sein werden, zu Recht.