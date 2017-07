G20-Ausschreitungen Die Linke muss sich entscheiden

Die Gewalt in Hamburg gefährdet eine Widerstandskultur, die kreativ und friedlich, solidarisch und demokratisch ist. Will sie überleben, darf sie sich nicht aufreiben in Solidaritätsgefechten für Idioten der Gewalt.

Getty Images Schwarze Rauchschwaden über Hamburg am 7. Juli 2017