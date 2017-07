Schwarzer Block bei G20 Jede Gesellschaft hat die Rebellen, die sie verdient

Ein Gewaltakt kann neue Räume öffnen. "Vielleicht ist Freiheit nur der kurze Moment, wo der Pflasterstein in die Hand genommen wird, bis zum Zeitpunkt wo er auftrifft", heißt es in den "10 Thesen zur Autonomie", einem Pamphlet aus den Achtzigerjahren. In diesem Satz verdichtet sich so etwas wie die autonome Utopie: Der Einzelne ist in der Lage, radikal über sich selbst zu bestimmen. Weil der Lebensentwurf sich nur in körperlichem Ausagieren erfüllt, hat er etwas Schillerndes: Er changiert zwischen irgendwie vielleicht doch politisch und schlicht kriminell.

In dieser Tradition zeigte sich der schwarze Block in Hamburg als Selbsterfahrungsgruppe, von der eine große Faszination ausging. Dass die Gewaltorgie des harten Kerns im Schanzenviertel viele Mitläufer und Schaulustige verführt hat, lag nicht nur am Eventcharakter der Krawalle. Die Theatralik des Feuers, das Adrenalin bei der Grenzüberschreitung haben ihre ganze Wirkung erst dadurch entfaltet, dass sie von einer kleinen, entschlossenen Gruppe als Zeichen absoluter Freiheit vorgeführt wurden: Welcome To Hell.

Sicherlich haben die Autonomen weder ein geschlossenes Weltbild noch ein ausformuliertes politisches Programm. Viele von denen, die im schwarzen Block mitlaufen, reflektieren wohl kaum darüber, warum sie das tun. Trotzdem gibt es ein bestimmtes Lebensgefühl, in das ideologische Fragmente eingebettet sind. Ihre Gewalt ist nicht vollkommen wahllos. Sie richtet sich gegen Sachen, auch wenn es der Kleinwagen eines Pflegedienstes ist und kein luxuriöses SUV. Sie richtet sich gegen Polizisten als Vertreter des Staates, aber nicht, wie bei Rechtsextremisten und Neonazis, gegen Ausländer.

Jede Gesellschaft hat die Rebellen, die sie verdient

Dadurch sind die Autonomen anschlussfähig für erlebnishungrige junge Leute aus der bürgerlichen Mittelschicht. Sie bilden so etwas wie eine hedonistische Avantgarde. In ihren Handlungen und Heldengeschichten spiegeln sich die Wertvorstellungen einer Gesellschaft, die Selbstverwirklichung und Authentizität ganz oben auf die Skala gesetzt hat. Was könnte authentischer sein als der körperliche Extremeinsatz gegen alle Regeln?

Insofern stimmt auch hier der Satz: Jede Gesellschaft hat die Rebellen, die sie verdient. Für die große Zahl der Gelegenheitsrandalierer ist diese Unbedingtheit allerdings kein Modell für den Alltag, sie ist nur im rauschhaften Überschwang eines großen Fests attraktiv.

Selbst der schwarze Block ist weniger uniform, als es scheint; er funktioniert als anlassbezogene Versammlung mehr oder minder Gleichgesinnter. Hardcore-Autonome, Sympathisanten und Mitläufer schließen sich zusammen zu einem Gemeinschaftserlebnis.

Sie führen eine Art Live Action Role Play auf, nur dass diese Spieler sich nicht ins Mittelalter fantasieren, sondern eine Gegenwelt im Hier und Jetzt errichten.

Das Programm der heutigen Selbstverwirklichung

Diese Gegenwelt hat durchaus einen Bezug zu uralten politischen Träumen. Nicht dass die meisten Vermummten die linken Klassiker hersagen könnten. Aber sie bewegen sich in einem Umfeld, in einer revolutionären Erzähltradition. Der Einzelne, der jederzeit über sich selbst bestimmt, der keinen aufgezwungenen Regeln unterliegt, schwebt schon durch die frühen Schriften von Marx und Engels. "In der kommunistischen Gesellschaft", heißt es in einer berühmt gewordenen Passage von 1846, werde es jedem Einzelnen möglich sein, "heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe".

Wenn man den altertümlichen Duktus abzieht, sieht man hier das Programm der heutigen Selbstverwirklichung. Dabei geht es meistens bloß um die richtige Kleidung, das sorgfältig ausgesuchte Vintage-Möbel oder ein Outdoor-Erlebnis. Aber manchmal auch um einen scheinbar befreienden Steinwurf.