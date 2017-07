G20 Neun Journalisten wurde die Zulassungen entzogen

Insgesamt wurden 32 Fälle geprüft. Neun Journalisten sind während des G20-Gipfels in Hamburg die Akkreditierung entzogen worden. Der Grund dafür, so sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, seien "Sicherheitsbedenken" gewesen. Die Entscheidung darüber sei vom Bundespresseamt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesinnenministerium getroffen worden.

Von den geprüften Journalisten seien aber 23 am Medienzentrum des G20-Gipfels in den Hamburger Messehallen erschienen. Während der Gipfeltage hatten Polizisten am Ein- und Ausgang zum Pressezentrum die Journalisten kontrolliert. Sie verglichen dabei die Namen auf den speziellen G20-Ausweisen mit einer zweiseitigen Liste.

Seibert wies darauf hin, dass zum Gipfel insgesamt mehr als 4800 Journalisten sowie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen für das Medienzentrum akkreditiert gewesen seien. Die Akkreditierung berechtigte unter anderem dazu, das Pressezentrum sowie bestimmte, abgesperrte Bereiche in der Hamburger Innenstadt zu betreten.

Dafür gibt es nach Angaben Seiberts eine Überprüfung der "Journalisteneigenschaft" sowie "eine anlassbezogene Sicherheitsüberprüfung" durch das Bundeskriminalamt. Der Regierungssprecher kündigte Gespräche darüber an, welche Schlüsse aus den Vorfällen zu ziehen seien und "wie das Verfahren gegebenenfalls verbessert werden kann".

Die einzelnen Fälle wollte die Bundesregierung mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht kommentieren. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, den Betroffenen seien die Gründe für den Entzug der Sonderausweise mitgeteilt worden. Sie könnten gegebenenfalls gerichtlich dagegen vorgehen. Er betonte, Anlass für den Entzug der Akkreditierungen sei ausdrücklich "nicht Kritik an der Berichterstattung der Betroffenen".