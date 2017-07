Aufarbeitung von G20 Die Verweigerung der Demokratie

Die Veränderungen einer Gesellschaft zeigen sich in Momenten der Krise. Oder in dem, was in einer Gesellschaft für eine Krise gehalten oder zu einer Krise gemacht wird.

Die Bilanz der G20-Tage von Hamburg fällt da leider traurig aus: Wir leben, so scheint es, in einer zunehmend illiberalen Gesellschaft, in der die Grundlagen einer freiheitlichen Demokratie, Grundrechte wie die Meinungsfreiheit oder das Demonstrationsrecht immer weniger Evidenz oder Bedeutung haben - gerade bei denen, die dauernd vor einer Gefahr für die Demokratie warnen.

Die Weimarer Verhältnisse, so scheint es nach den gewalttätigen Ausschreitungen, den friedlichen Demonstrationen und den misslungenen Diskussionen vor und nach dem Gipfel, die Weimarer Verhältnisse sind nicht so sehr die Schlachten auf der Straße, sondern die mangelnde Liberalität und die Staatsvergötterung von Teilen der Eliten.

Diskurs-Verweigerung ist Demokratie-Verweigerung

Was ist denn genau passiert? Schon vor dem G20-Treffen gab es eine merkwürdige Scheu und Zurückhaltung vor allem von Parteien wie der SPD oder den Grünen, aber durchaus auch von FDP oder CDU, ein großes kritisches oder auch konstruktives Gespräch über das zu beginnen, was bei dem Gipfel verhandelt werden sollte. Die Probleme oder auch Chancen etwa der gegenwärtigen wirtschaftlichen Weltordnung - "misguided globalism" nennt es der Harvard-Ökonom Dani Rodrik. Ungerechtigkeit produziert Populismus.

Schon diese Diskurs-Verweigerung war im Grunde eine Demokratie-Verweigerung, weil die ja davon lebt, dass das Gespräch über Alternativen, Missstände, Möglichkeiten ständig neu betrieben und lebendig gehalten wird. Dieses große Gespräch ist im Merkelland aber abgestellt. Wenn dann die legitimen Proteste gegen diese gegenwärtige Weltordnung von Gewalttätern missbraucht werden und wenigstens zum Teil in Straßenschlachten enden, herrscht ein Diskurs-Vakuum, das allein von den Bildern der Gewalt dominiert wird.

Noch gravierender ist aber, wie über die Polizei und deren Einsatz, deren Schrecken und deren Scheitern gesprochen wurde und wird. Die harte Linie der Hamburger Polizei war schon im Vorfeld kritisiert worden: Deeskalation, Kommunikation, Kooperation war wenig gefragt. Eine "seltsame Achse zwischen den Hardlinern der Polizei und den gewaltbereiten Chaoten", stellte etwa Hans Alberts von der Hochschule der Polizei in Münster fest. Und es schien in Hamburg tatsächlich nicht ganz klar zu sein, dass die Polizei ja Demonstrationen schützen und ermöglichen sollte und nicht verhindern. Der Einsatz etwa gegen ein friedliches Protest-Camp war ein Zeichen dafür, dass dieses Grundrecht auf Protest hier weniger galt als die Ruhe in der Stadt.

Hat die Linke ein Gewaltproblem?

Wie das dann eskalieren konnte, darüber muss wieder diskutiert werden - und zwar mit denen, die dafür zuständig sind. Gibt es eine Mitverantwortung von Organisatoren der Demonstration "Welcome to Hell", welche Rolle spielte das harte Vorgehen der Polizei, warum waren während der Ausschreitungen dann wiederum so wenige Beamte präsent? Gewalttäter müssen für ihre Gewalttaten bestraft werden. Problematisch aber wird es, wenn dieses Gespräch politisiert wird.

Ist das also linke Gewalt? Wenn die Definition von links in etwa ist: für eine aufgeklärte, gerechte, freiheitliche Gesellschaft zu sein, dann war die Gewalt von Hamburg keine linke Gewalt. Und hat die Linke ein Gewaltproblem? Die Gesellschaft hat ein Problem mit Gewalt, die ideologisch überhöht sein, aber nur juristisch und mit den Mitteln des Staates bekämpft werden kann. Wenn dann aber eine Zeitung wie "Bild" zum Organ der Selbstjustiz wird und gegen Straftäter hetzt, dann missbraucht sie nicht nur ihre Position in der Demokratie, sondern sie beschädigt auch dieses System, das sie zu schützen vorgibt.

Und das ist dann in doppelter Hinsicht problematisch - weil ja gerade die Presse, weltweit unter Druck, nun auch in Hamburg auf eine Art und Weise von der Staatsmacht gegängelt wurde und das womöglich in Kooperation mit einem Feind der Freiheit und der freien Presse wie dem türkischen Präsidenten Erdogan, dass eigentlich diese Grundrechtsverletzung von einer Partei wie der FDP zum Thema gemacht werden müsste. Wenn die eine liberale Politik vertreten würde, wie sie für das 21. Jahrhundert so dringend notwendig ist.

Der aggressivste Globalisierungsgegner saß in der Elbphilharmonie - Trump

Stattdessen hat sie sich eingereiht in den hysterischen Reigen der Urteile und Meinungen - aber das Spektakel, zu dem das rationale Gespräch geworden ist, ist so destruktiv wie durchschaubar: Denn die eigentlichen Fragen, eben über die Alternativen zu der gegenwärtigen Form des Kapitalismus, werden nicht aufgegriffen, im Gegenteil, sie werden stigmatisiert, als seien wir noch in Zeiten des Kalten Krieges, und die Gegensätze seien wirklich dieser und nur dieser Kapitalismus oder Stalin, Gehdochrüber, Nordkorea.

Dabei finden diese Diskussionen ja statt, überall und notwendigerweise, denn die demokratiefeindliche Geheimdiplomatie etwa bei den TTIP-Verhandlungen hat ja gezeigt, dass jemand wie Dani Rodrik recht hat, wenn er sagt, dass Freihandel, Demokratie und Nationalstaat nicht unter einen Nenner zu bringen sind. Es gibt konstruktive und es gibt destruktive Versuche, diese Weltunordnung zu verändern. Und der aggressivste Globalisierungsgegner von Hamburg saß ja nicht im Schanzenviertel, sondern in der Elbphilharmonie. Er trägt den Namen Trump.

Die Fragen von Hamburg werden bleiben: Was ist eine gerechte Gesellschaft, und wie geht der Kampf dafür? Es sind alte Fragen wie die nach der Natur und dem Wesen der Gewalt, die in Taten und in den Verhältnissen steckt. Es sind neue Fragen wie die nach dem Gleichgewicht von Sicherheit und Freiheit im 21. Jahrhundert. Es bleibt wichtig zu sehen, dass der Staat nicht primär eine Idee ist und nichts Abstraktes, sondern sich sehr konkret aus Menschen innerhalb von Institutionen zusammensetzt, die für ihre Handlungen verantwortlich sind, so oder so.

Die Interessen, diese Diskussion abzubiegen, sind in den Tagen nach Hamburg allzu deutlich. Das ist schade, und es ist schädlich. Die Widersprüche sind ja deutlich geworden. Aus den Widersprüchen erst entsteht die Wahrheit. Wer das ignoriert, hat die Demokratie nicht ganz verstanden.