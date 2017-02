Gender-Studie Männer dominieren die Filmbranche

23 Prozent der deutschen Kinofilme werden von Frauen inszeniert, bei 72 Prozent der Filme führen Männer Regie, an fünf Prozent arbeiten gemischte Teams: Das ist eines der deutlichen Ergebnisse der neuen Studie "Gender und Film" der Filmförderungsanstalt (FFA) zu Arbeitsbedingungen und Gleichstellung in der Filmbranche. In den meisten kreativen Schlüsselpositionen arbeiten mehr Männer als Frauen, vor allem in den Bereichen Schnitt, Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera und Ton. Nur in dem Bereich Kostüm sind Frauen überrepräsentiert.

Es mangelt nicht an weiblichem Interesse, doch das ausgebildete weibliche Potenzial kommt nicht am Markt an: Der Frauenanteil an den Filmhochschulen beträgt immerhin 40 Prozent, so die Studie. Doch nur 23 Prozent der ausgebildeten Absolventinnen im Bereich Regie und Drehbuch sind später in der Kinobranche tätig.

Dabei gibt es geringfügige Unterschiede zwischen Spielfilmen und Dokumentarfilmen: 26 Prozent der Dokumentarfilme und 20 Prozent der Spielfilme zwischen 2011 und 2015 wurden von einer Regisseurin alleinverantwortlich inszeniert. 17 Prozent der Drehbücher für Spielfilme wurden von einer Frau verfasst, für Dokumentarfilme waren es 25 Prozent.

Als Grund für das Ungleichgewicht der Geschlechter nennt die Studie branchenspezifische Barrieren, die für Frauen stärker wirksam sind als für Männer. Die Branchenkultur werde zwar als kreativ und abwechslungsreich, aber auch als unberechenbar wahrgenommen, schreiben die Autoren. Besonders die bestehenden Seilschaften in der männlich dominierten Branche verhinderten den Zugang von Frauen. Auch das hohe Maß an nötiger Risikobereitschaft, prekäre Arbeitsbedingungen, Stereotypisierungen zum Nachteil von Frauen und fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben seien Faktoren, durch die Frauen benachteiligt werden.

Für die Studie wurden für alle in Deutschland zwischen 2011 und 2015 uraufgeführten Spiel- und Dokumentarfilme das Geschlecht der Leitungspositionen in den Bereichen Drehbuch, Kamera, Kostüm, Produktion, Regie, Schnitt, Szenographie und Ton analysiert. Insgesamt wurden 1100 Filme untersucht. Für die Analyse der branchenimmanenten Barrieren wurden 33 persönliche Interviews mit Akteurinnen und Akteuren der Filmbranche geführt sowie eine Onlinebefragung von 653 Personen.