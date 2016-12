Gewalt gegen Frauen, nicht nur in Freiburg Unsere täglichen Toten

Die Trauer und Wut über den Mord an der Freiburger Studentin sind groß, und sie sind berechtigt. Es gibt viele Sätze, die man über den Fall sagen kann, die mit "Ausgerechnet..." anfangen. Ausgerechnet eine junge Frau, die sich in der Flüchtlingshilfe engagierte. Ausgerechnet einer von diesen männlichen, unbegleiteten Flüchtlingen, einer, der doch allem Anschein nach okay untergekommen war. Ausgerechnet das so offene Freiburg. Es wird nicht besser dadurch, dass die "Tagesschau" in den Verdacht geriet, den Fall absichtlich zu verschweigen.

Die Diskussion verläuft jedes Mal auf dieselbe Art, wenn Flüchtlinge mutmaßlich kriminell geworden sind: Es gibt Berichte darüber, als Polizeimitteilungen, in Medien, im Internet. Rassistisch eingestellte Leute fragen, warum die Sache von den Mainstreammedien nicht viel größer aufgezogen wird (auch wenn sie ihre Informationen aus einem Mainstreammedium haben). Nicht rassistisch eingestellte Leute sagen, doch, es sei schon wichtig, drüber zu reden, aber nicht wichtiger als bei einheimischen Tätern. Rassistisch eingestellte Leute sagen: Seht ihr, ihr relativiert das, so geht Verharmlosung.

Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte der "Bild"-Zeitung: "Während Angehörige trauern und Opfer unsägliches Leid erfahren, schweigen die Vertreter der 'Willkommenskultur'. Kein Wort des Mitgefühls, nirgends Selbstzweifel, nur arrogantes Beharren auf der eigenen edlen Gesinnung." Das ist noch härter als der Vorwurf der Verharmlosung, es ist der Vorwurf der eiskalten Herzlosigkeit, und das ist für die, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, wohl ungefähr das, was sie als Letztes hören wollen.

"Die Tat ist nicht schlimmer, weil sie ein Flüchtling begangen hat", sagte Dieter Salomon, Grüner Oberbürgermeister von Freiburg, im Interview. Nun ist "schlimm" so ein Wort, für das es keine festen Standards gibt. Schlimm kann ein Husten sein oder ein Krieg. Für einige Menschen ist eine Tat, die durch einen Flüchtling begangen wurde, gefühlt schlimmer als eine, die durch einen Deutschen begangen wurde, und nicht nur das, sie ist in manchen Köpfen überhaupt dann erst existent.

Der Freiburger Mord wurde erst dann von so großem, bundesweitem Interesse, als der Verdächtige gefasst wurde, obwohl es auch vorher schon ein grausamer Mord war. Es war insofern ein besonderer Fall, als es im Raum Freiburg drei Wochen nach der Tat noch ein weiteres tödliches Sexualverbrechen an einer jungen Frau gab und die Menschen dort verängstigt waren. Doch solange kein Flüchtling involviert ist, ist Gewalt gegen Frauen zwar ein Problem mit extremen Ausmaßen, aber nicht unbedingt eines, das von denen aufgegriffen wird, die jetzt Empathie mit den Angehörigen des Freiburger Opfers fordern.

2015 wurden in Deutschland 331 Frauen von ihrem Partner getötet

Das Bundeskriminalamt hat Ende November eine eigene Auswertung zu Gewalt in Partnerschaften vorgestellt. Bei den rund 127.500 Fällen aus dem Jahr 2015, die in der Statistik auftauchen, geht es um Delikte wie Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung, Stalking, Mord und Totschlag. Darunter sind männliche und weibliche, deutsche und nichtdeutsche Opfer und Tatverdächtige. In 82 Prozent der Fälle sind die Opfer weiblich. 72 Prozent der erfassten Tatverdächtigen haben einen deutschen Pass. Diese Zahlen so zu benennen, bedeutet nicht, die Fälle unter den Tisch fallen zu lassen, in denen Männer das Opfer sind oder Ausländer die Täter. Es bedeutet zu zeigen, dass das Problem kein Flüchtlingsproblem ist.

Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass sich der mutmaßliche Täter von Freiburg und sein Opfer kannten. Also könnte man sagen, der BKA-Bericht hat nichts damit zu tun. Das stimmt. Die Gemeinsamkeit ist eigentlich nur, dass es in beiden Fällen unter anderem um Frauen geht, die getötet wurden.

2015 wurden in Deutschland 331 Frauen von ihrem Partner getötet: Das ist fast jeden Tag eine Frau. Würde man die Meldungen darüber jedes Mal in die Abendnachrichten einbauen, würden wir denken, wir leben in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen eine wahre Epidemie ist - und es würde stimmen. Jedes vierte Mal würden wir dabei hören, dass außerdem auch ein Mann von seiner Partnerin getötet wurde (84 im Jahr 2015).

Man kann das für eine wahllose Zusammenstellung von Gewalttaten halten - oder für eine Zusatzinformation, die bisher zu wenig Beachtung gefunden hat. Der BKA-Bericht zu Partnerschaftsgewalt war kein so großes Thema, als er veröffentlicht wurde: Er war vielen Medien eher nur kleinere Berichte wert oder gar keine. Die meisten dieser Delikte tauchen, auch wenn es sich um Mord handelt, nicht in der "Tagesschau" auf, obwohl sie auch oft unfassbar grausam und tragisch sind. Sie werden hervorgehoben, wenn es mehrere Tote gibt oder wenn sie so brutal sind wie kürzlich in Hameln.

Dem BKA-Bericht wurde ein kurzer Beitrag gegen Ende der "Tagesschau" gewidmet. Hätte es einen Aufschrei gegeben, wenn er nicht vorgekommen wäre? Wahrscheinlich nicht.