Eurovision Song Contest Israel gewinnt den ESC - Deutschland auf Platz vier

Israel hat den Eurovision Song Contest in Lissabon gewonnen. Die Sängerin Netta bekam für ihr Lied "Toy" die meisten Punkte - und landete vor Zypern und Österreich (das gesamte ESC-Finale können Sie hier im Minutenprotokoll nachlesen).

Für Deutschland war Michael Schulte mit der Pop-Ballade "You Let Me Walk Alone" ins Rennen gegangen, er kam am Ende auf Platz vier. Das ist die beste Platzierung seit dem Sieg von Lena im Jahr 2010. In den vergangenen Jahre hatte Deutschland stets die hinteren ESC-Ränge belegt: Levina kam 2017 nur auf den vorletzten Platz, in den Jahren 2016 und 2015 landeten Jamie-Lee sowie Ann Sophie jeweils auf dem letzten Platz.

