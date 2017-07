Gier nach Wachstum Die AI macht das schon irgendwie

Diese neue Printwerbung eines Sportartikelherstellers. Im dunstig braunen Licht rennen Menschen mit gestählten Körpern ums Überleben. Jede Katastrophe übersteht man mit ein paar neuen Scheißturnschuhen besser. Diese kopflosen Menschen, die auf unserem Planeten herumeiern und die sich einfach auf nichts einigen können, außer auf neoliberalen Quark. Der genetische Defekt, der unser Aussterben beschleunigen wird, ist die Gier nach Wachstum. Alles muss wachsen, der Mensch muss sich vermehren bis die Erde platzt, er braucht mehr Land, mehr Kleider, mehr Jachten, mehr Fabriken. Das ungezügelte, vollkommen hirnlose Herumgewachse, das sich potenzierende Mehr-Gebrülle, Mehr-Gewolle wird spätestens, wenn die Erde leergefressen und überbevölkert ist, zum Exodus führen.

Da werden sie sich drängeln, um die Rettungsboote zum Mars. Werden auf Inseln im Ozean treiben und was werden sie da tun: mehr wollen, sich vermehren, sich von den Inseln stoßen oder einfach auf dem Mars weitermachen. Bald schon soll es die AI geben, die künstliche Intelligenz, die den Verstand aller lebenden Menschen übertrifft. So schwer ist das doch wirklich nicht, wenn selbst die Superbrains, die heute 1 % der Menschheit ausmachen, einem Heer von 99 % Vollidioten gegenüberstehen. Und nein, Ruhe!, ich gehöre nicht zu dem 1 %. Ich bin gerade klug genug, um meine Dummheit zu erkennen. Immerhin eine wunderbare Gabe.

So. Die AI also. Von Menschen programmiert, was mir schon ein ungutes Gefühl gibt. Die soll es also reißen, das was wir alle nicht hinbekommen haben. Die Entwicklung zur vernetzten Intelligenz, neben der wir friedlich koexistieren, die die Arbeit erledigt und Leuten endlich Zeit schenkt für ihre Hobbys. Die da wären: sich den Schädel einschlagen und um die besseren Körper kämpfen, gegen Homosexuelle und für die größeren Elektroautos, die hipperen Cyborgersatzteile. Diese Gereiztheit da draußen, das Grundrumoren der Vulgarität. Endlich können wir alles sausen lassen, diese einengende Zivilisation, denn jetzt geht es ums recht haben. Wer recht hat, überlebt.

Was die Digitalisierung der Welt so mit sich bringt

Der Humor ist verschwunden. Nazis haben keinen Humor. Entweder hatten sie nie welchen und dachten sich: Mann, was bin ich für ein öder Vogel, dann werde ich einfach Nazi, oder rechtskonservativ, oder wie auch immer die Inselgruppen heißen, die sich gegen jede Vernunft stemmen. Oder sie verloren ihn auf dem harten Weg der politischen Arbeit. Zu dumm, um auch nur einen Bruchteil der Herausforderungen zu erkennen, die die Digitalisierung der Welt mit sich bringt, die außer Kontrolle geratene Globalisierung - zum Beispiel fehlende Impfstoffe.

Was bedeutet es, dass der afrikanische Kontinent langsam von China übernommen wird, was es meint, wenn große Gebiete der Welt unbewohnbar werden, was bedeutet es, wenn der Mensch lückenlos überwacht wird.

Was meint es, wenn Deutschlands IT-Entwicklungen um Jahre hinter denen Amerikas zurückliegen. Oder denen Chinas.

Es gibt viele kluge Menschen, die sich den Herausforderungen einer überbevölkerten, digitalisierten, globalisierten Welt annehmen. Um die Umsetzbarkeit des Grundeinkommens. Die neuen Möglichkeiten der Medizin. Erneuerbare Rohstoffe, den Umsturz des Finanzsystems durch Blockchaintechnologie und tausend anderer Bereiche mehr, die man jetzt regulieren und beobachten muss, weil sie wirkliche Chancen für die Menschheit sein können.

Statt alter Grenzen neue Denkmuster

Was würde aus der Welt und der Gereiztheit der Menschen, wenn die Medien nur noch über Projekte berichteten, die Hoffnung geben. Wenn all die Gelder, die in die Subvention der Wirtschaft verschwendet werden, in Wissenschaft und Bildung fließen würden. Wenn man die Bevölkerung am Wissen um Gefahren und Chancen unserer Zeit beteiligen würde, statt sich mit dem Rückschritt in kommunikative Barbarei und in die gesellschaftlichen Fünfzigerjahre aufzuhalten. Statt alte Grenzen und alte Denkmuster zu propagieren, könnte man sich der Öffnung des Denkens aller annehmen. Könnte. Hätte. Wollte. Amen