Guggenheim-Museum Ein goldenes Klo namens "America"

In New York gibt es jetzt ein goldenes Klo. Die voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold wurde am Freitag im Guggenheim-Museum in Manhattan eröffnet.

Das Klo heißt "America", es kann und soll zwar benutzt werden, ist aber auch ein Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Bereits am ersten Tag bildeten sich lange Schlangen vor der Toilette. Laut einem Museumswärter darf immer nur eine Person alleine das Klo benutzen. Und, ganz wichtig, das Klo sei immer noch ein Kunstwerk, niemand dürfe die Brille hochheben.

Cattelan, dessen Werke auf dem Kunstmarkt häufig zweistellige Millionenbeträge erzielen, hatte sich eigentlich vor einigen Jahren aus der Branche verabschiedet. Mit dem Gold-Klo feiert der 55-Jährige nun ein Comeback.

In der "New York Times" beteuerte er, dass er die goldene Toilette als ernstzunehmendes Kunstwerk ansehe. "Es ist nicht meine Aufgabe, den Menschen zu sagen, was ein Werk bedeutet", sagte Cattelan. "Aber ich glaube, dass die Menschen eine Bedeutung in diesem Werk sehen werden."

Eigentlich sollte die Toilette schon im Mai benutzbar sein, aber die Installation stellte sich als deutlich schwieriger heraus als gedacht. Ein zuverlässiger Klempner habe sich "mit einigen Schmetterlingen im Bauch" darum gekümmert, sagte Michael Zall vom Guggenheim-Museum.