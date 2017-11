Gorillaz-Zeichner Jamie Hewlett "Ich mag hässliche Menschen"

Seine Figuren haben diesen irren Blick. Sie sind ein bisschen Punk und ein bisschen Manga, anarchische Einzelgänger voller Wut, in düsteren Umgebungen. Der Zeichner Jamie Hewlett wurde berühmt mit diesem Stil - mit seiner Comicfigur Tank Girl, mit den virtuellen Bandmitgliedern der Gorillaz, mit Tieren wie in seiner Oper Monkey.

Wie sehr sich Hewlett in den 25 Jahren seines Schaffens treu geblieben ist, zeigt jetzt ein Bildband, der im Taschen Verlag erschienen ist. Auf mehr als 400 Seiten blicken einem die bunten Helden entgegen, mit breiten Mündern und Nasen, animalisch, angriffslustig oder weggetreten.

Auch wenn seine Figuren an heutige Streetart-Charaktere erinnern, so möchte Hewlett damit nicht in Verbindung gebracht werden. Er habe sich in seinen Anfängen durch die Satire-Zeitschrift MAD oder durch die erotischen "Tom of Finland"-Comics inspiriert gefühlt, sagt er in einem einleitenden Gespräch im Vorwort seines Bildbandes. "Ich mag Außenseiter. Ich mag hässliche Menschen, die interessant sind", so Hewlett, der äußerst ungern Interviews gibt.

Auch die Figur, mit der Hewlett berühmt wurde, ist eine Außenseiterin, die nicht durch Schönheit, sondern durch ihre punkige und brutale Attitüde fesselt: Tank Girl. "Ich hatte es mit den starken Frauen, den vulgären Frauen, den saufenden und kämpfenden Frauen", erklärt Hewlett.

ANZEIGE Jamie Hewlett:

Jamie Hewlett Works from the last 25 Years Taschen, 424 Seiten, 39,99 Euro (gebunden)

Mit der anarchisch-vulgären Rebellin zeichnete sich Hewlett Ende der Achtzigerjahre den Frust über den Thatcher-Zeitgeist Großbritanniens von der Seele. Es geht um eine großmäulige, gewaltttätige Aussteigerin namens Rebecca Buck, die mit ihrem mutierten Känguru Booga in Australien gegen alles und jeden kämpft. Sie wurde schnell zum Symbol für Empowerment von Frauen und brachte Hewlett enormen Ruhm ein.

Nur wenige Jahre später gelang ihm gemeinsam mit Blur-Frontmann Damon Albarn der nächste große Wurf. Damals wohnten Hewlett und Albarn in einer WG in London, schauten viel Musikfernsehen und regten sich über den Niedergang der Popkultur auf - die Bands kamen ihnen unecht und künstlich vor. Die beiden beschlossen, das System auf die Spitze zu treiben und gründeten die Cartoon-Band Gorillaz, die erfolgreichste animierte Band, die es seither gab. Albarn komponiert seitdem die Musik, Hewlett kümmert sich um die Geschichten und Animationen der vier Bandmitglieder.

Seit 17 Jahren gibt es mittlerweile die Gorillaz, aktuell sind sie wieder auf Tour. Dazwischen entwarf Jamie Hewlett vielfältige Charaktere sowie eine chinesische Pop-Oper, er gestaltete Tarotkarten und zeichnete Pinienbäume. Für die Londoner Saatchi-Galerie erschuf Hewlett eine Serie von fiktiven Kinoplakaten für Exploitation-B-Movies. Sein bunter Rückblick auf 25 Jahre Schaffenszeit dürfte nicht nur Gorillaz-Fans erfreuen.