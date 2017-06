Grips-Theater-Gründer "Für uns waren Kinder eine unterdrückte Klasse"

Zur Person Volker Ludwig, 80, wurde als Eckart Hachfeld in Ludwigshafen geboren. Unter seinem Pseudonym leitete er in Berlin das Reichskabarett, wo er 1966 erstmals Theater für Kinder machte. Nach einem Umzug 1972 nannte sich die Kinderbühne Grips-Theater. Das erste Jugendstück, "Das hältste ja im Kopf nicht aus", wurde 1976 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Sein größter Erfolg war aber das 1986 uraufgeführte Musical "Linie 1", mit dem das Grips-Theater Gastspiele in aller Welt absolvierte. Ludwig erhielt dafür den Mülheimer Dramatikerpreis. Als Songtexter schrieb er unter anderem das "Sesamstraße"-Lied ("Wer nicht fragt, bleibt dumm"). 2010 schied Ludwig aus der künstlerischen Leitung des Grips-Theaters aus.

SPIEGEL ONLINE: Herr Ludwig, wie kamen Sie ausgerechnet Ende der Sechzigerjahre auf die Idee, Kindertheater zu machen? In dieser extrem politisierten Zeit?

Ludwig: Seit Mitte der Sechziger hatte ich in Berlin linkes Kabarett gemacht. Irgendwann merkten wir, dass nur Leute im Publikum saßen, die so dachten wie wir. Als Sozialisten wollten wir alle Klassen erreichen. Aber der Arbeiter geht nun mal nicht ins Theater. Da haben wir gedacht: "Versuchen wir's mal mit den Kindern."

SPIEGEL ONLINE: Was hatten Sie denn vor mit den Kindern?

Ludwig: Wir wollten ihr Selbstbewusstsein stärken, ihnen zeigen, dass sie Rechte haben, Fragen stellen dürfen. Für uns waren die Kinder eine unterdrückte Klasse.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt übertrieben.

Ludwig: War es aber nicht. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie Kinder damals behandelt wurden. Beim Bäcker kamen sie als letztes dran, mussten warten, bis die Erwachsenen bedient worden waren. Wenn Eltern mal mit ihren Kindern ausgingen, dann zum Italiener. Nur dort wurden Kinder wirklich ertragen.

SPIEGEL ONLINE: Kindertheater gab es damals nicht. Wie haben Sie Ihr Publikum gefunden?

Ludwig: Einige der Studenten, die zum Stammpublikum unseres Kabaretts gehörten, wurden Grundschullehrer und kamen mit ihren Klassen zu uns, vor allem aus den Arbeiterbezirken. Auf einmal war das Publikum proletarisch. Darauf waren wir sehr stolz.

SPIEGEL ONLINE: Linke Weltverbesserer stürzen sich auf wehrlose Kinder. Für konservative Eltern ein Alptraum.

Ludwig: Ja, man warf uns vor, die Kinder mit der bösen Wirklichkeit zu konfrontieren, statt ihnen eine heile Welt vorzugaukeln. Aber wir haben schnell gemerkt, dass sie das lieben und sich in den Stücken wiederfinden. Die Lehrer waren ganz erstaunt, weil die Kinder auf einmal von zu Hause erzählten.

SPIEGEL ONLINE: Die Eltern waren davon vermutlich weniger begeistert.

Ludwig: Es gab heftige Auseinandersetzungen, auch mit den konservativen Erziehern. 1971 erzählten wir in "Trummi kaputt" von einer Mutter, die ihren Job als Fabrikarbeiterin verliert, nachdem sie ein Spielzeug für ihr Kind geklaut hat. Uns wurde vorgeworfen, wir würden die Kinder indoktrinieren.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Ludwig: Wenn auch nur entfernt die Arbeitswelt vorkam, die natürlich das Verhalten der Eltern beeinflusst, galt das sofort als kommunistisch. In den CDU-regierten Stadtbezirken durften wir ab 1975 nicht mehr spielen. CDU und Springer-Presse zettelten eine jahrelange Kampagne gegen uns an. Mal war ich Stalinist, dann Maoist, Kinderschänder sowieso, weil ich die Seelen der Kleenen ja auf Lebenszeit zerstöre.

SPIEGEL ONLINE: Waren Sie damals schon selber Vater?

Ludwig: Ich war sogar alleinerziehender Vater, damals etwas sehr Seltenes. Ich habe mit meinem ersten Sohn allerdings so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Bei der Scheidung war er dreieinhalb Jahre alt. Als er acht war, schleppte er einen Jungen mit Nickelbrille an und sagte: "Das ist jetzt mein Bruder. Du musst seine Mutter heiraten." Beim Elternabend habe ich sie dann kennengelernt. Wir haben 17 Jahre zusammengelebt.

SPIEGEL ONLINE: Und aus den Freunden wurden Brüder?

Ludwig: Ja, aber als es ernst wurde, war's dann doch nicht so einfach. Die beiden waren Einzelkinder-Prinzen. Auf einmal sagte mein Sohn: "Wenn der kommt, ziehe ich eine Mauer durch die Wohnung." Doch dann haben sie sich ganz gut zusammengerauft. Als mein Sohn 13 war, ist er ausgezogen, in ein besetztes Haus in Kreuzberg. Vertragen haben wir uns trotzdem. Heute ist er 50 und lebt in Costa Rica. Ich bin heute glücklich verheiratet, mein jüngster Sohn ist 22, studiert Schlagzeug und komponiert meine Lieder. Meine beiden Söhne verstehen sich prächtig. Aber von Erziehung hab ich keine Ahnung.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie denn herausbekommen, was Kinder auf der Bühne sehen wollen?

Ludwig: Durch learning by doing. Mit jeder Vorstellung wurden wir schlauer. Vor allem, wenn die Kinder noch da blieben und uns erzählten, worüber wir Stücke machen sollten.

SPIEGEL ONLINE: Worüber denn?

Ludwig: Über die doofen Jungs oder die doofen Mädchen, über den Vater, der immer haut. Darüber, dass man im Hof nicht spielen darf. Dass es überhaupt viel zu wenige Spielplätze gibt. Wir haben uns die Themen direkt bei den Kindern geholt

SPIEGEL ONLINE: Die Probleme der Kinder sind heute völlig andere.

Ludwig: Ja, es wäre sinnlos, heute die Stücke von damals zu spielen. Probleme und Ängste haben Kinder natürlich immer noch. Der Leistungsdruck in der Schule ist enorm. Es gibt eine unheimliche Angst, zu versagen.

SPIEGEL ONLINE: Die Probleme der Bildungsbürger-Kinder unterscheiden sich sehr von denen der Migranten-Kinder.

Ludwig: Natürlich, die Chancenlosigkeit vieler Kinder ist das größte Problem, daraus entsteht viel Unglück. Seit letztem Herbst haben wir das Stück "Inside IS" auf dem Spielplan, das auf dem Buch von Jürgen Todenhöfer beruht. Das hat eine solche Wirkung, das hätten wir nie geglaubt. Der letzte Satz lautet: "Ich will mir nie wieder von jemandem etwas sagen lassen." Das behalten die Jugendlichen im Kopf.

SPIEGEL ONLINE: Woher wissen Sie das?

Ludwig: Bei uns gibt's nach jeder Aufführung von "Inside IS" eine Diskussion. Sie wird von Betreuern geleitet, die sich um unbegleitete jugendliche Flüchtlinge kümmern.

SPIEGEL ONLINE: Werden die Kinder mit Migrationshintergrund von Schauspielern mit Migrationshintergrund dargestellt?

Ludwig: Nicht immer, aber sehr oft. Wir haben gerade ein Stück, das hieß früher "Ein Fest bei Papadakis", jetzt heißt es "Ein Fest bei Baba Dengiz". Der Vater in dem Stück wird von einem Türken gespielt, der Sohn von einem Deutschen, der für die Rolle Türkisch gelernt hat. Für die türkischen Kinder ist das ein Highlight.

SPIEGEL ONLINE: Identifizieren sich die Kinder leichter, wenn die Schauspieler die gleiche Herkunft haben wie sie selbst?

Ludwig: Nee, das ist völlig egal. Die Kinder haben ja auch kein Problem damit, wenn Kinder auf der Bühne von Erwachsenen gespielt werden. Die finden das besonders spannend. Wenn man sie dann nach der Vorstellung fragt: "Sagt mal, was glaubt ihr, wie alt ist denn der Junge?", dann gucken sie sich den Erwachsenen an, der ja ein ganzes Stück größer ist als sie selbst, und sagen: "Na, so 11 oder 12."

SPIEGEL ONLINE: Fällt es den Kindern heute schwerer, sich im Theater zu konzentrieren, weil sie ständig im Internet unterwegs sind?

Ludwig: Nach meiner Erfahrung sind gerade internetsüchtige Kinder besonders gebannt, wenn sie lebende Menschen auf der Bühne sehen. "Die sind ja echt." Kaum einen Satz höre ich öfter. Wenn die Kinder im Publikum unruhig werden, liegt's an uns, dann machen wir was falsch. Wenn man's richtig macht, kriegt man sie immer.

SPIEGEL ONLINE: Ist es die Aufgabe von Kindertheater, die Zuschauer ans Erwachsenentheater heranzuführen?

Ludwig: Nein, es ist nicht unser Job, die Kinder intellektuell zu erziehen. Es geht nicht um die Eitelkeiten von Regisseuren oder künstlerischen Leitern, es geht nur um das Publikum, um dessen Sorgen und Probleme. Für dieses Publikum machen wir Stücke. Wir haben Aktenordner voll mit Briefen, in denen uns Zuschauer schreiben, was ihnen unser Theater gegeben hat. Wir haben immer versucht, die Kinder zu stärken.

SPIEGEL ONLINE: Daher die Vorliebe für Happy Ends?

Ludwig: Man darf Kindern nicht mit trostlosen kathartischen Schlüssen den Tag versauen. Die Kunst besteht darin, sie nicht zu belügen und sie doch mit Hoffnung zurück in ihr Leben zu schicken. Wir nennen das: konkrete Utopie.

SPIEGEL ONLINE: Ist das immer möglich?

Ludwig: In einem unserer Stücke geht es um einen Bandenkrieg. Da haben wir zwei Jahre lang dran gearbeitet, weil wir uns lange nicht sicher waren, wie hart es werden sollte. Es gab in dem Stück einige Tote. Aber ganz am Ende kam eine Einblendung, dass die zwei einzigen Überlebenden Freunde werden. Das reicht manchmal schon.

SPIEGEL ONLINE: Müssen Kinder nicht lernen, dass im Leben nicht alles gut ausgeht?

Ludwig: Wir hatten mal ein Stück über ein Mädchen, das von seinem Freund verprügelt wird. Am Ende sollte sie zu ihm zurückkehren. Bei der Generalprobe mit 300 Schülern gab's Tumulte, Flaschen flogen auf die Bühne. Die Schauspielerin hatte Angst, den vorgesehenen Schluss zu spielen. Also sagte sie: "Ich glaube, ich muss noch mal in Ruhe drüber nachdenken." Frenetischer Jubel.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie das Stück daraufhin geändert?

Ludwig: Ja. Das bessere Ende ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Konkrete Utopie.