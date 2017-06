Belohnung für das richtige Kreuz Banksy muss Wahlkampfaktion gegen Tories abbrechen 

Der britische Street-Art-Künstler Banksy muss seine umstrittene Wahlkampfaktion einstellen. Er hatte Wählern einen limitierten Druck als Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie nachweislich nicht für die Konservativen von Premierministerin Theresa May stimmen.

Die Wahlkommission habe ihn gewarnt, seine geplante Aktion stelle eine Beeinflussung der Parlamentswahl am Donnerstag dar, teilte der Künstler mit der unbekannten Identität am Montagabend auf seiner Website mit. "Ich bedauere es, erklären zu müssen, dass diese unbedachte und rechtlich zweifelhafte Aktion abgesagt worden ist", fügte Banksy hinzu.

Banksy hatte Wählern in sechs Wahlkreisen um seine Heimatstadt Bristol einen Druck in limitierter Auflage versprochen, wenn sie einen Stimmzettel einsenden, aus dem hervorgeht, dass sie nicht die regierenden Konservativen gewählt haben. In fünf der sechs Wahlkreise, in denen das Angebot ursprünglich galt, halten die Tories bislang eine knappe Mehrheit.

Die örtliche Polizei erhielt nach Beginn der Aktion eine Reihe von Beschwerden. Laut einem Gesetz von 1983 ist es Wählern verboten, Geschenke für ihr Stimmverhalten anzunehmen. Bei dem Druck sollte es sich um eine Abwandlung seines bekannten Graffitis "Mädchen mit Ballon" handeln. Dabei sollte auf dem ursprünglich roten herzförmigen Ballon eine britische Flagge zu sehen sein.