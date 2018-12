Feministische Künstlerin Gülcin Aksoy "Jede Familie hat ihren Erdogan"

Gülcin Aksoy wollte für ein paar Wochen verschnaufen, auf andere Gedanken kommen, weit weg von der Türkei und ihrem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) kam die Istanbuler Künstlerin im Frühjahr nach Berlin. Sie war umgeben von Berliner Künstlern, Akademikern, Kuratoren. Und trotzdem landeten die Gespräche am Ende immer wieder bei Erdogan. "Es war, als gebe es für die Menschen in Deutschland kein anderes Thema als Erdogan", sagt sie. "Schrecklich!"

An einem verregneten Nachmittag sitzt Aksoy in ihrem Atelier im Istanbuler Stadtteil Beyoglu. Durch das Fenster ist in der Ferne der Bosporus zu sehen. An der Wand lehnen Bilder ihrer jüngsten Ausstellung. Aksoy klickt sich durch Arbeiten, die auf ihrem Rechner gespeichert sind. "Wir brauchen neue Bilder, neue Perspektiven", sagt sie.

Die Politik war in ihrem Leben schon früh auf brutale Weise allgegenwärtig. Die Familie litt unter der Militärdiktatur nach dem Putsch 1980. Aksoy wurde als junges Mädchen verhaftet und mehrere Wochen in einer Zelle festgehalten. Sie brauchte lange, bis sie darüber sprach. 2014 verarbeitete sie ihre Erfahrungen in der Ausstellung "Anonymous" im Istanbuler Kunstraum "Depo", den der Mäzen Osman Kavala einst ins Leben gerufen hat. "Für mich war das eine große Befreiung", sagt sie.

In der Türkei ist Aksoy, 53 Jahre alt, für ihre politische Kunst berühmt. Sie lehrt an der Kunsthochschule Mimar Sinan in Istanbul, ihre Installationen, Zeichnungen, Videos werden in aller Welt gezeigt. Aksoy wehrt sich gegen jede Form der Vereinfachung; dass die Politik in der Türkei meist auf einen einzigen Mann, auf Recep Tayyip Erdogan, reduziert wird, ärgert sie.

Aksoy bezeichnet sich selbst als Feministin. Sie stört sich daran, dass in der Türkei, wie sie sagt, das gesamte, gesellschaftliche Leben von Männern dominiert werde. "Natürlich gibt es in der Türkei viele starke Frauen, aber an der Spitze der Institutionen, egal ob in der Politik, in der Kultur, im Privaten, steht, wie in vielen anderen Ländern auch, fast immer ein Mann", kritisiert sie. "Jede Familie hat ihren eigenen Erdogan."

Subtile Kritik

In einem Ranking des World Economic Forum zu Geschlechtergerechtigkeit belegt die Türkei Platz 133. Trotzdem ist die feministische Bewegung in der Türkei außergewöhnlich stark. Zum Frauentag versammeln sich jedes Jahr Tausende Demonstrantinnen auf der Istiklal Cadessi, einer Istanbuler Einkaufsstraße. Gruppen wie "Mor Carti" oder "Akademikerinnen für den Frieden" setzen sich für die Rechte von Frauen ein. Im Herbst 2016 verhinderten Aktivistinnen ein Gesetz, das einvernehmlichen Sex mit Kindern legalisieren sollte.

Aksoy bekämpft das Patriarchat, indem sie es persifliert, durch Ironie vorführt. Für eines ihrer bekanntesten Werke "Road to Salvation" posiert sie neben Wachsfiguren von Staatsgründer Atatürk und seinen Mitstreitern, die sie 2014 in Samsun aufgestellt hat, in jener Stadt am Schwarzen Meer, in der der Unabhängigkeitskrieg der Türken 1919 seinen Anfang nahm und in der Aksoy geboren und aufgewachsen ist. Es ist eine subtile Kritik daran, dass Geschichte seit Jahrhunderten überwiegend von Männern geschrieben wird.

In ihrer jüngsten Arbeit, "Chorus of the Choristers", verfolgte Aksoy einen ähnlichen Ansatz: Sie sammelte Porträts von Staatsmännern wie Wladimir Putin oder Richard von Weizsäcker, die Teppichknüpfer in Anatolien irgendwann einmal angefertigt haben, und hängte sie auf der Biennale in Istanbul 2017 nebeneinander an die Wand, was bei Betrachtern unmittelbar ein Gefühl von Beklemmung erzeugt. Gegenwärtig sind die Porträts als Skizzen in Aksoys Istanbuler Studio ausgestellt.

Aksoy ist überzeugt, dass die Kunst auch jetzt dabei helfen kann, Gräben und Tabus in der Türkei zu überwinden. Die Regierung, sagt sie, habe ein Klima der Angst geschaffen. Autoren und Journalisten werden zensiert oder verhaftet. Künstler genießen noch etwas mehr Freiheit, da ihre Arbeit oft subtil ist und vom Staat weitgehend ignoriert wird. "Die türkische Gesellschaft ist gespalten", sagt Aksoy. Sie sagt aber auch: "Über die Kunst können die Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen."