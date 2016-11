Nach jahrelangem Disput Helsinki entscheidet sich gegen Guggenheim-Museum

Helsinki bleibt Guggenheim-frei, in der finnischen Hauptstadt wird kein neues Kunstmuseum nach dem Vorbild des New Yorker Guggenheim Museums gebaut. Das entschied der Stadtrat von Helsinki nach einer sechsstündigen Sitzung in der Nacht zum Donnerstag. Die Entscheidung fiel mit 53 zu 32 Stimmen.

Die Solomon-R.-Guggenheim-Stiftung hatte den Bau 2012 vorgeschlagen, nachdem der Bürgermeister Helsinkis im Jahr zuvor eine Machbarkeitsstudie beauftragt hatte. Der erste Vorschlag für das 130-Millionen-Euro Projekt war umgehend zurückgewiesen worden. Später schaffte es ein neuer Vorschlag, großzügig ausgestattet mit privaten Spenden, auf die Agenda des Stadtrats.

Den Stadtparlamentariern waren 80 Millionen Euro allerdings immer noch zu viel Beteiligung durch die Kommune. Im Sommer 2015 hatten es sechs Entwürfe für ein Guggenheim in Helsinki in die finale Runde geschafft. Die Studien bleiben nach der aktuellen Entscheidung in der Schublade. Gegen ein finnisches Guggenheim rebelliert vor allem die lokale Kunstszene, die einen Gegenwettbewerb ausgerufen hatte.

Neben dem New Yorker Mutterhaus gibt es Guggenheim-Kunstsammlungen bislang in Bilbao und Venedig. In der Planungsphase befindet sich auch ein weiterer prächtiger Museumsbau des in Kanada geborenen Star-Architekten Frank Gehry in der Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi.

Studien für Helsinki: So hätte das finnische Guggenheim aussehen können