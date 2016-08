Hamburger Bahnhof: Gabriele Knapstein wird neue Leiterin

Am 1. September löst die Kunsthistorikerin Gabriele Knapstein den bisherigen Leiter des Berliner Museums Hamburger Bahnhof ab. Das teilten die Staatlichen Museen am Dienstag mit. Eugen Blume, der die Position seit 2001 innehatte, geht in den Ruhestand.

Der Hamburger Bahnhof ist Teil der Nationalgalerie, die in Berlin in mehreren Häusern Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zeigt. Die Alte Nationalgalerie auf der Museumsinsel stellt die Kunst des 19. Jahrhunderts aus, die Neue Nationalgalerie in der Nähe des Potsdamer Platzes Werke des 20. Jahrhunderts bis in die Sechzigerjahre, der Hamburger Bahnhof nahe des Hauptbahnhofs Kunst bis in die Gegenwart.

Gabriele Knapstein ist schon lange mit dem Hamburger Bahnhof verbunden. Sie arbeitete hier zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, später als Ausstellungsleiterin. Zu ihren großen Ausstellungen zählen "Black Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment 1933 - 1957", "Wall Works" und "Architektonika".

Durch die langjährige Verbundenheit mit der Nationalgalerie und ihrer beruflichen Erfahrung sei die Kunsthistorikerin für die Zukunft des Hauses "eine ausgezeichnete Perspektive", sagte der Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann. Eugen Blume soll dem Hamburger Bahnhof weiterhin als Berater zur Seite stehen.