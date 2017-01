"Hamlet"-Premiere in München Fanatiker im Schlachthaus

Es ist etwas feucht im Staate Dänemark. In großen schwarzen Plastikkübeln schwappt das Blut, das die Mitspieler immer wieder herbeischleppen in diesem Münchner "Hamlet" - und dann wird die rote Soße einem anderen Menschen ins Gesicht, ins Genick oder in den Schoß geschüttet, dass es spritzt. Manchmal japsen die Schauspieler unter der Blutdusche nach Luft. Manchmal reiben sie sich panisch die blutverkrusteten Wimpern. Meistens aber ertragen sie die Blutschwall-Attacken mit der Gelassenheit von Schlammcatchern, die sich zur Belustigung des Publikums gegenseitig vollsauen mit irgendeiner zähen Ekelpampe, die hier eben mal blutrot ist.

Nur was bitte ist der Sinn dieses "Hamlet"-Blutrauschs? Der 31 Jahre alte Regisseur Christopher Rüping macht sich in München einen sehr eigenen Reim auf Shakespeares Tragödie. Für ihn ist die Geschichte des Dänenprinzen, der vom Studieren in Deutschland an den königlichen Hof heimkehrt, die Mutter neu verheiratet findet und vom Geist des toten Vaters aufgefordert wird, einen scheußlichen Mord zu rächen, die Story eines Amokläufers: "Er hält sich für auserwählt. Es ist an ihm, die Welt von der Fäulnis zu säubern, mit der sie geschlagen ist", hat Rüping vor der Premiere über seinen Helden gesagt. Für ihn sei Hamlet kein sensibler Intellektueller, sondern ein Fanatiker, "Richter und Henker in einer Person. Er ist kein Opfer, sondern Täter."

Der Regisseur stellt Shakespeares Stück auf den Kopf

Nur eine Schauspielerin, zwei Schauspieler und ein Musiker spielen in Rüpings "Hamlet" mit - und übernehmen abwechselnd fast alle Rollen. Die Schauspielerin Katja Bürkle stapft mit angespannten Muskeln und gebleckten Zähnen wie eine Kampfmaschine herbei; der Schauspieler Walter Hess spaziert mit der Grandezza eines älteren Herren an ihrer Seite; der junge kraftstrotzende Darsteller Nils Kahnwald zappelt, weil ihm bei einem Bühnenunfall kurz vor der Premiere der Meniskus riss, meistens in einem Rollstuhl durchs Gelände.

Die Bühne in der "Kammer 2", dem Kleinen Haus der Kammerspiele, ist ein Podest mit Stahlgitterboden, das mit ein paar umgestürzten Stühlen und einem hölzernen Konferenztisch möbliert ist. Der Musiker Christoph Hart steht an einem Mischpult herum und lässt eine Alarmhupe tröten. Der königliche Hof zu Dänemark sieht aus wie eine hässliche Industriehalle; aus einem riesigen, viele Hektoliter fassenden Tank an der Bühnenrückwand wird immer wieder frisches Blut gezapft: willkommen im "Schlachthaus", wie wiederholt durch den Saal gebrüllt wird.

Rüping präsentiert eine Versuchsanordnung - und eine Unverschämtheit gegenüber all jenen eher konservativen Theaterfans, denen die Arbeit des seit gut einem Jahr regierenden Kammerspiele-Intendanten Matthias Lilienthal ohnehin nicht passt. "Pipifax-Theater", nannte eine Kritikerin der "Süddeutschen Zeitung" Lilienthals Kurs; zu viel schwer fassbare Performance-Kost, zu wenig ernsthafte Auseinandersetzung mit literarischen Texten, zu geringe Wertschätzung von edler Schauspielerkunst, so lauten die Klagen zahlreicher (meist älterer) Münchner Theaterbegeisterter über Lilienthals Angebot.

Der Regisseur Rüping stellt nun Shakespeares berühmtestes Stück auf den Kopf, indem er mit dem Finale der Tragödie beginnt, Rollen und Monologe als frei flottierende Einzelteile begreift und das Drama in knapp zwei Stunden neu zusammensetzt. Er benutzt dazu den Auftrag, den der sterbende Hamlet bei Shakespeare seinem jungen Freund Horatio erteilt: "Wenn du mich je in deinem Herzen trugst/ So atme schmerzhaft in der rauen Welt/ Um Hamlet zu erzählen."

Ein Ringelspiel, aber verblüffend textfromm

Diese Nacherzählungsarbeit funktioniert erstaunlich gut. Rüping lässt auf einem Leuchtschriftband zentrale Shakespeare-Verse einblenden und animiert seine Akteure zu einem in den darstellerischen Mitteln durchaus altmodischen Fest der Schauspielerkunst. Vor allem Bürkle und Kahnwald flüstern und schreien nach Herzenslust, Hess lässt seine Bassstimme donnern. Im fliegenden Wechsel tauscht man die Rollen und die schwarze Kapuzenkutte, die jeweils den Hamlet-Darsteller markiert. Wer das hellblaue Kleid trägt, spielt Ophelia; wer im glänzenden Morgenmantel herumschlurft , muss den alten bösen König Claudius verkörpern; wer sich ein blutiges Laken über das Haupt stülpt, ist der Geist von Hamlets Vater. Ein Ringelspiel, das verblüffend textfromm und sehr konzentriert versucht, eine Essenz herzustellen aus Shakespeares Stück: Wir müssen sie uns so zähflüssig und rot vorstellen wie den Blutsaft, mit dem hier herumgepantscht wird.

Klar kann man Rüpings Regiearbeit leicht kindsköpfig und intellektuell vermessen finden, vielleicht ist sie bei allem Bemühen um Leichtigkeit auch ein bisschen humorlos in ihrer streberischen Suche nach des Dramas wahrem Kern. Man darf sich aber auch an viele andere kluge Shakespeare-Extrakte und Verballhornungen erinnern, von denen Heiner Müllers "Hamletmaschine" aus dem Jahr 1977 sicher die berühmteste ist. "Mein Drama findet nicht mehr statt", hieß es bei Müller bündig, das war ein damals möglicherweise richtiger, aber deprimierender Befund. "Es ist nur diese Angst!" stammelt und brüllt Rüpings computernerdiger Kapuzenpulli-Hamlet immer wieder - und das ist ihm Anlass genug, erstens das alte Drama neu zu erzählen und zweitens: die ganze Welt in Blut zu baden.

Hamlet. Münchner Kammerspiele,

nächste Vorstellungen am 24. und 30.1. sowie 16. und 17.2.