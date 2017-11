Künstlerin Hannah Höch Dada-Doodle

Sie führte, auf einer satirischen Fotomontage, einen "Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands" (1919/20). Sie malte sich einen "Mechanischen Garten" (1920). Sie collagierte groteske Typen "Aus einem ethnographischen Museum" (1924 bis 1931): Hannah Höch stellte mit ihren Arbeiten die bürgerliche Kunstwelt auf den Kopf.

Geboren wurde Höch am 1. November 1889 in Gotha in Thüringen. Ab 1912 studierte sie an der Kunstgewerbeschule in Berlin und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer angesehenen Künstlerin. Sie gilt als Erfinderin der sozialkritischen Fotocollage und war die einzige Frau der Berliner Dada-Bewegung.

1920 stellte Höch bei der Ersten Internationalen Dada-Messe in Berlin drei Werke aus: "Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands", außerdem "Da-Dandy" und eine "Dada-Rundschau".

Im Herbst 1939 entdeckte Höch einen "idealen Ort zum Vergessenwerden": ein Häuschen mit Garten im Berliner Randbezirk Heiligensee. Dort überlebte sie in "radikaler Vereinsamung" den Krieg, zog Gemüse, Obst und Tabak und hortete an Werken und Dokumenten, "was aus einer schöpferischen Zeit in meinen Händen war". Stets in Sorge vor Gestapo-Besuch, bewachte sie eine Enklave moderner Kunst mitten im braunen Stumpfsinn - so beschrieb es einmal der SPIEGEL.

Höch starb Ende Mai 1978 in Berlin, sie wurde 88 Jahre alt. An diesem Mittwoch erinnert Google auf seiner Startseite allerdings nicht an den Tod der Künstlerin, sondern an ihren 128. Geburtstag. Collagen-Künstler Patrick Bremer entwarf dafür das entsprechende Bild: