König der Late-Night bei SPIEGEL DAILY Harald Schmidt kehrt zurück

Soll Harald Schmidt, Deutschlands wichtigster Intellektueller, ab und an auf SPIEGEL DAILY das Leben der Deutschen sortieren, wollte Harald Schmidt wissen. Und die SPIEGEL-ONLINE-Leser stimmten ab.

Das Ergebnis ist nicht überraschend. 95,85 Prozent stimmten für ein Comeback des Zen-Meisters deutschen Humors. Die Zahl der Leser, die sich an der Abstimmung beteiligten, erschütterte allerdings selbst langjährige SPIEGEL-ONLINE-Redakteure.

Bis heute Mittag stimmten 563.230 Leser ab. Harald Schmidt zum Ergebnis: "Ich nehme das Ergebnis im Infantino-Bahrain-Bereich demütig zur Kenntnis, auf Zeit verliehene Macht mit dem Auftrag zur Gestaltung."

Er ist der Zen-Meister des dt. Humors. Comeback in Zeiten des triumphierenden Schwachsinns https://t.co/mytx5EkEmT#schmidt4spiegeldaily pic.twitter.com/IoKsGvvS70 — Cordt Schnibben (@schnibben) 11. Mai 2017

Das Volk hat gesprochen, Harald Schmidt gehorcht. Er wird sich künftig mit Text und Video bei SPIEGEL DAILY (hier alles Wichtige zur smarten Abendzeitung von SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE) zu Wort melden, der Kauf eines Smartphones ist ebenso eingeleitet wie eine HD-Skype-Leitung eingerichtet.

Am Dienstag, in der ersten Ausgabe von SPIEGEL DAILY, ist er zu sehen und zu hören, mit seinem Blick auf den Gang der Welt, mit Ratschlägen an Despoten, Wahlkämpfer und Böhmermänner, mit aufmunternden Worten an alle Deutschen, die Satire nicht mehr von Realsatire unterschieden können.

Wer künftig informiert werden will, wenn Schmidts Skype-Show auf SPIEGEL DAILY läuft, sollte sich hier registrieren.