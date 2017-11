Falsche Rücksichtnahme Faulheit der Herzen

"Wie können wir heute, in einer pluralistischen Öffentlichkeit, so reden, dass Menschen, die den Aufruf zum Eintreten für Flüchtlinge so nicht teilen können, angesichts unserer Stellungnahmen nicht mit dem Gefühl zurückbleiben, ein schlechterer Mensch oder ein unzulänglicher Christ zu sein und vielleicht dann zum aggressiven Gegenangriff auf die übergehen, die sie als 'Gutmenschen' empfinden?", fragte reichlich verdruckst verschachtelt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, bei einer Veranstaltung zum Luther-Jubiläum, das die Protestanten zum Ende hin scheinbar noch zu einer Lehrstunde in gesellschaftlichem Opportunismus machen wollen.

Er hätte ja auch fragen können: Wie können wir heute, in einer pluralistischen Gesellschaft, die moralischen Grundlagen dafür schaffen, dass die Menschen miteinander in Gerechtigkeit leben und verstehen, dass Solidarität zum Kern dessen gehört, was uns zu Menschen macht, dass Hilfe, Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit nichts ist, was man sich leisten kann oder nicht leisten kann, sondern der Ausgangspunkt für alles Zusammenleben?

Oder, wie es der große Moralphilosoph Adam Smith formuliert hat, der heute kaum als solcher gelesen und verstanden und lieber zum Stichwortgeber einer Schwundstufe von Liberalismus degradiert wird: "Mag man den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge davon zu sein. Ein Prinzip dieser Art ist das Erbarmen oder das Mitleid, das Gefühl, das wir für das Elend anderer empfinden, sobald wir dieses entweder selbst sehen, oder sobald es uns so lebhaft geschildert wird, dass wir es nachfühlen können. Dass wir oft darum Kummer empfinden, weil andere Menschen von Kummer erfüllt sind, das ist eine Tatsache, die zu augenfällig ist, als dass es irgendwelcher Beispiele bedürfte, um sie zu beweisen; denn diese Empfindung ist wie alle anderen ursprünglichen Affekte des Menschen keineswegs auf die Tugendhaften und human Empfindenden beschränkt, obgleich diese sie vielleicht mit der höchsten Feinfühligkeit erleben mögen, sondern selbst der ärgste Rohling, der verhärtetste Verächter der Gemeinschaftsgesetze ist nicht vollständig dieses Gefühles bar."

Die Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellen

So beginnt Smiths Schrift "The Theory of Moral Sentiments" von 1759, die auf Deutsch in wohl doch ziemlich landestypischer Moralskepsis seltsamerweise "Theorie der ethischen Gefühle" heißt und die Smith noch vor seinem Werk "The Wealth of Nations" schrieb, die Grundschrift eines anderen als des heutigen Kapitalismus, der noch stark durchzogen war von moralischen Argumenten und Ansprüchen - selbst die "unsichtbare Hand" erscheint hier in einem anderen Sinn, eben nicht als das weitgehende Heraushalten des Staates aus ethischen oder gesellschaftlichen Fragen, sondern im Gegenteil als die im Wesen des Menschen und damit des Staates angelegte moralische Grundlage jedes Handelns.

Getty Images Adam Smith (1723 - 1790)

Wenn also Bedford-Strohm vor "moralischen Appellen" warnt und Fragen von Richtig und Falsch auf die Ebene des Einzelnen reduziert, wie er es getan hat, dann gibt er nicht nur einen Raum frei, den die Kirchen wenigstens zum Teil besetzt hatten, den Raum der gemeinsamen Werte, den Raum, in dem Politik im Grunde beginnt, also die Suche nach der gerechten Ordnung - er ergibt sich auch dem seit Jahren andauernden moralfeindlichen deutschen Diskurs, mit dem - speziell in der Frage des Umgangs mit Geflüchteten, aber auch darüber hinaus - eine Gesellschaft der Kälte institutionalisiert werden soll, durch eine Stigmatisierung von Positionen, die Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellen wollen. Adam Smith jedenfalls hat ein Wort für solch einen Diskurs: "inhumanity".

Auffällig ist dabei, dass es oft dieselben Personen oder jedenfalls dieselben politischen oder diskursiven Lager sind, die einerseits Moral oder Moralisieren kritisieren und gleichzeitig selbst höchst moralisch argumentieren, wenn es ihnen passt, etwa in der Wirtschafts- und Finanzkrise, als eine rationale ökonomische Betrachtung der Probleme Griechenlands oder der EU generell speziell in Deutschland durch Argumente ersetzt wurden, die auf ethischen Prämissen beruhten, der faule Grieche etwa oder der verschwenderische Italiener, und so Wirtschaftspolitik wie eine Art Volkserziehung unter germanischer Ägide betrieben wurde.

Ein Gesellschaftsbild, das die Werte einer Demokratie angreift

Die Ökonomen selbst sind dabei zum Teil schon längst weiter und in gewisser Weise näher an dem ursprünglichen Adam Smith. Sie untersuchen das Verhältnis von Werten, Moral und Interesse und kommen zu dem Schluss, dass Entscheidungen auch im Markt wesentlich geprägt sind von den Überlegungen, die über den eigenen Bauchnabel, den eigenen Kühlschrank, das eigene Bankkonto, den eigenen Kosmos hinausgehen. Es gibt eben auch für den Homo oeconomicus klare Entscheidungen und Alternativen mit moralischen Dimensionen, es gibt Prinzipien, die man benennen sollte, so oder so, sonst bleibt unklar, was die Konsequenz eines moralischen Argumentes ist und was die Konsequenz der Verweigerung eines moralischen Argumentes ist.

Letztlich sind ja die meisten politischen Fragen im Kern moralische Fragen, das sieht man - oder sieht man eben nicht - gerade bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen, wo es unter anderem um Generationengerechtigkeit geht und die Geflüchteten und die Auswirkungen des Klimawandels, das große moralische Dilemma unserer kommenden Tage.

Die Moralfeindlichkeit erscheint bei all dem in einem anderen Licht. Sie ist wohl mehr als nur der Versuch, ein anderes Gesellschaftsbild zu propagieren, das im Kern illiberal ist, weil es die Wertegrundlage einer demokratischen Ordnung angreift. Die Moralfeindlichkeit ist schon ein Vorgriff auf das, was am Horizont erscheint, tiefgreifendere Veränderungen und Verteilungskämpfe und die Vorbereitung auf ein Handeln, das sich nur noch nach Egoismus und der eigenen Herzensfaulheit richtet.

Das also, was sich als Kritik am Konstrukt der sogenannten "political correctness" zeigt, ist tatsächlich eine Art Übung in Empathielosigkeit. Es geht darum, in so verschiedenen Fragen wie der Flucht oder der sozialen Gerechtigkeit oder gerade aktuell des immer noch fest etablierten Sexismus, die Diskussion so zu bestimmen, dass Solidarität und Emanzipation, Grundwerte der politischen Aufklärung, verhindert oder erschwert werden. Die Konsequenz ist letztlich eine andere Demokratie, die sich mehr den Gegebenheiten der neuen autoritären Zeiten annähert und sich von den Ursprüngen entfernt, wie sie etwa Adam Smith gezeichnet hat.

Speziell in der Frage von Flucht und Vertreibung ergibt sich hier eine ganz neue Dimension: Es gibt Versuche, die Verbrechen gegen Migranten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen und zu verfolgen, die ethische Dimension des internationalen Strafrechts, wie sie nach dem Holocaust etabliert wurde, würde dadurch für das 21. Jahrhundert ausgeweitet. Und der Philosoph Stephen M. Gardiner nennt die "ethische Tragödie des Klimawandels" einen "perfekten moralischen Sturm".

Die Moral also, ob man das Wort nun mag oder nicht, wird eine immer wichtigere Frage spielen bei der gerechten Gestaltung von Politik. Es war nie eine Frage, die die Kirche im demokratischen Kontext allein beantworten konnte. Das Christentum ist ja auch nur ein Wertekanon unter anderen. Wenn sich die evangelische Kirche aus diesem Gespräch verabschieden will, ist das ihre Sache. Es geht vielmehr darum, angesichts des gesellschaftspolitischen Abbruchunternehmens der Unmoral eine andere Basis zu finden für die Arbeit an einer neuen Moral für das 21. Jahrhundert.