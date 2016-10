Düsseldorfer Premiere mit Starbesetzung Auf dem Sprung

Wenn ein Autor sein Stück auf einem Bahnhof beginnen lässt, darf man erwarten, dass etwas vorangehen und vom Fleck kommen wird. Bahnhöfe - "Glücks- und Unglücksorte zugleich", wie W.G. Sebald in "Austerlitz" schreibt - sind Zwischenzonen und Verbindungspunkte, die selbst im Unverbindlichen liegen. Auf dem Londoner Bahnhof St. Pancras küsst eine Frau (Georgie, 42) einen wildfremden Mann (Alex, 75) in den Nacken. Und erschrickt. War es ein Versehen, Zufall, Absicht? Was weiß man schon!

So beginnt das Zwei-Personen-Stück "Heisenberg" - Simon Stephens' laut Werkverzeichnis 23. Arbeit für das Theater seit 1998. Der Titel bezieht sich auf den Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg und sein für die Quantenmechanik wesentliches "Unschärfeprinzip". Es besagt, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar seien. Je exakter ein man etwa den Ort bestimmen möchte, desto ungenauer wird die Information über den Impuls - und umgekehrt.

Naturwissenschaft lässt sich auch anders verstehen, als Erkenntnis stiftend für chemische Prozesse und physikalische Prinzipien. Wie etwa greifen Biologie, Physiologie und Psychologie ineinander für eine 'Wissenschaft' von der Natur des Menschen? Dramatische Anthropologie - zum Beispiel bei den gegengeschlechtlichen Exemplaren Georgie und Alex.

Komplementäre Eigenschaften gibt es auch beim Menschen

Die Frau, Amerikanerin in England, redet viel. Der Mann bleibt zunächst schmallippig und im Ungefähren. Georgie, die sich nacheinander als Attentäterin, Kellnerin, Schulsekretärin vorstellt, ist Mutter einer verlorenen Sohnes: Jason, 19, verschwand vor zwei Jahren, back to the roots, in den USA. Alex Priest - Ire, Tagebuchschreiber (seit 67 Jahren täglich 50 Worte), Tangotänzer, Musikhörer, Spaziergeher, seiner großen unglücklichen Liebe nachtrauernd, die 50 Jahre zurückliegt - gehört eine schlecht laufende Metzgerei. Beide sind allein.

Georgie ist ziemlich anstrengend und kann einen nervös machen in ihrer Sprunghaftigkeit und Hartnäckigkeit. Alex aber reagiert gerade deshalb auf sie und gibt etwas von sich preis, weil Georgie auf ihre bestimmend herausfordernde Art bohrt und zuhört - auch so wirkt das Heisenberg-Theorem. Zwei Menschen treffen aufeinander mit ihren komplementären Eigenschaften. Sie spüren etwas beim anderen, bevor sie es wissen können, sie senden Botschaften aus, die vielleicht ankommen, bevor sie versendet wurden. Georgie und Alex gehen zusammen essen, haben Sex, brechen auf. Bleiben in Bewegung.

Im Düsseldorfer Schauspiel-Ausweichort "Central" gibt die Bühne (Janina Audick) gleich erste Hinweise. Auf Plakaten hoch über der Steg-Spielfläche stehen Goldene Worte aus Goethes "Faust" und drei englische Kurzformeln, darunter "Very well alone!" Easy Listening-Musik und Rangiergeräusche begleiten den Auftritt von Caroline Peters (schwarzer Lackmantel, Bluse, Kandinsky-bunt gemusterter Rock) und Burghart Klaußner (blau-graue Rentner-Kombination). Die Regie breitet ihnen buchstäblich den Teppich aus (im Türkischen Restaurant, Szene 3).

Peters' Georgie ist auf verschlungene Weise total geradeheraus. Agiert weiträumig ausholend, rudert mit den Armen zum Ziel, stichelt und zieht Alex an einer unsichtbaren Leine zu sich heran, platzt Peinlichkeiten heraus und kostet ihre große Klappe aus. Würde diese entwaffnende Präsenz gedimmt, wäre das sehr schade - für Georgie wie für Caroline Peters.

Klaußner hält sich in sachlicher Präzision ruhig, höchstens, dass seine rechte Hand merklich zittert, dass sich anfänglich sein Unmut körperlich ausdrückt wie bei einem biegsamen Ladestock, dass seine Miene so lakonisch sein kann wie sein Witz stoisch. Umso überraschender, wenn sein Alex, der Musikliebhaber, Rock'n'Roll, Deep Blues, Country und Motown-Sound improvisiert.

Miss Liberty, dahingeschmolzen wie ein Vanille-Eis

"Musik existiert nicht in den Noten", heißt es im Text, "sie existiert in den Räumen dazwischen." Lore Stefaneks Regie reichert Stephens' perfekt gebaute Duo-Sonate im Screwball-Comedy-Format gewissermaßen sinfonisch an. Rhythmik, Tempowechsel, Modulation, Farben, fließende Übergänge - die Fülle allerallerspätester Spätromantik.

Georgie ist nicht zu fassen, sie flutscht weg. Nach sechs Szenen sind Georgie und Alex - mit seinem Geld, das sie von ihm nach der ersten Nacht erbeten hat - in New Jersey und haben Manhattan vor Augen. Erwartungsgemäß öffnet sich in Düsseldorf für den Ausblick die geschlossene Wand, und der Weg ins Freie führt über die Hintertür eines Bio-Limo-Automaten wie in einem Fantasy-Märchen in ein ironisch-romantisch-galaktisches Finale und eine kitschsprühende Dekoration mit einer wie ein Vanille-Eis halb dahingeschmolzenen Miss Liberty. Dezent ist anders. Wenn schon! Wonnig, wohlig, lebensvoll - das absolute Gegenteil von abstrakt, abstinent und akademisch. Wenn ein hinzuerfundener kleiner blonder Junge auf ein Fenster "May I or may I not..." malt, versteht der letzte, dass es gilt, etwas zu wagen. Man könnte "Heisenberg" vermutlich ganz anders machen. Doch nicht unbedingt besser.

Wie lange wird die Gemeinsamkeit von Georgie und Alex reichen? Für eine Weile. Georgie genügt das unbestimmte Zeitmaß. Alex auch. Wechselweise haben sie sich aus ihrer Existenz - seine verlief entlang des Stillstands, ihre ungeordnet - katapultiert. Du musst Dein Leben ändern! "Heisenberg" holt diese Aufforderung von den lyrischen Höhen Rilkes herab aufs Normal-Niveau intelligenten Boulevards.

