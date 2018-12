Gesellschaft für deutsche Sprache "Heißzeit" ist Wort des Jahres 2018

Das Wort des Jahres 2018 ist Heißzeit. Diese Entscheidung traf eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Sie thematisiert damit nicht nur einen extremen Sommer, der gefühlt von April bis November dauerte.

Ebenfalls angedeutet werden soll eines der gravierendsten globalen Phänomene des frühen 21. Jahrhunderts, der Klimawandel. Nicht zuletzt sei Heißzeit eine interessante Wortbildung. Mit der lautlichen Analogie zu Eiszeit erhalte der Ausdruck über die bloße Bedeutung "Zeitraum, in dem es heiß ist" hinaus eine epochale Dimension und verweise möglicherweise auf eine sich ändernde Klimaperiode, so die Jury in ihrer Begründung.

Die Gefahr einer globalen "Heißzeit" hatten Klimaforscher im August im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" heraufbeschworen - selbst wenn das Pariser Klimaabkommen eingehalten werde. Andere Experten hielten allerdings wiederum die "Heißzeit"-Debatte für "überhitzt". Ein Streit, derdurch die hohen Sommertemperaturen zusätzlich angeheizt wurde.

Auf den weiteren Plätzen landeten "Funklochrepublik" - spätestens seit dem letzten Bundestagswahlkampf sei die schlechte Mobilfunkabdeckung im ländlichen Raum ein politisches Thema -, sowie "Ankerzentren", in denen nach Plänen der Großen Koalition Flüchtlinge untergebracht werden sollen, bis sie in Kommunen verteilt oder aber - nach Ablehnung ihres Asylantrags - in ihr Herkunftsland abgeschoben werden.

Die komplette Top Ten

1. Heißzeit

2. Funklochrepublik

3. Ankerzentren

4. Wir sind mehr

5. strafbelobigt

6. Pflegeroboter

7. Diesel-Fahrverbot

8. Handelskrieg

9. Brexit-Chaos

10. die Mutter aller Probleme

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt seit 1977 regelmäßig Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Die Jury setzt sich aus dem Hauptvorstand der Gesellschaft sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen.

Die Wörter des Jahres 2008-2018 Finanzkrise Die Weltwirtschaftskrise schlug sich in der Wahl des Wortes im Jahr 2008 nieder. Abwrackprämie Das Wort des Jahres 2009 bezeichnete umgangssprachlich ein umstrittenes Gesetz, das die kriselnde Autoindustrie unterstützen sollte. Wutbürger Damals tauchte er erstmals auf, und entschied sich zu bleiben: Das Wort des Jahres 2010 Stresstest Banken, Atomkraftwerke, Stuttgart 21 wurden auf Herz und Nieren geprüft: Das Wort des Jahres 2011 Rettungsroutine Das Wort des Jahres 2012 sollte beschreiben, dass ständig Rettungspakete für Banken oder EU-Nachbarn geschnürt wurden. GroKo Hätte auch ein Kandidat für 2017 sein können, war aber schon Wort des Jahres 2013. Lichtgrenze Das Wort des Jahres 2014 bezieht sich auf eine Lichtinstallation zur Feier des 25-jährigen Mauerfall-Jubiläums. Flüchtlinge Im Jahr 2015 kamen viele Flüchtende nach Deutschland, diskutiert wurde auch die abwertende Nachsilbe "-linge". postfaktisch Donald Trump verkörpert den Begriff des des Jahres 2016 ganz besonders: Emotionen statt Tatsachen. Jamaika-Aus Das Wort des Jahres 2017 fasst das Scheitern der Verhandlungen zu einer schwarz-gelb-grünen Koalition zusammen. Heißzeit Das Wort des Jahres 2018 bezieht sich einerseits auf die Temperaturrekorde des Sommers, aber auch auf den Klimawandel.

2017 war der Begriff "Jamaika-Aus" zum "Wort des Jahres" gekürt worden. In den Jahren zuvor wurden "postfaktisch" und "Flüchtlinge" herausgestellt, die die öffentliche Diskussion dominiert und das Jahr wesentlich geprägt haben.