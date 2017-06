"Blühende Landschaften" "taz"-Chef tut Kohl-Titelbild leid

Der Chefredakteur der Berliner Tageszeitung "taz" hat sich für die aktuelle Titelseite zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl entschuldigt. "Die taz gestaltet ihre Titelseiten nach dem Prinzip "Lieber frech und frei als brav". In diesem Fall ist das missglückt. Und das tut mir leid", schrieb Chefredakteur Georg Löwisch in einem Blog-Eintrag der Zeitung.

Auf dem Cover der "taz. am Wochenende" war unter der Zeile "Blühende Landschaften" üppiger Grabblumenschmuck samt einer Birne zu sehen, eine Anspielung auf einen alten Spitznamen für Kohl. Die Zeile bezieht sich auf Kohls berühmten Satz von "blühenden Landschaften", in die sich die neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung verwandeln sollten. In sozialen Netzwerken und in der Medienbranche fanden das viele geschmacklos.

Löwisch erläuterte in dem Beitrag, der Samstagnachmittag veröffentlicht wurde: "Wenn ehemals Mächtige sterben, dann setzt häufig eine unkritische Verklärung ein. Der Leitsatz "Von den Toten nichts, wenn nichts Gutes" führt oft genug auch zum unaufrichtigen Umgang mit dem Wirken eines Politikers. Mit unserer Titelseite zum Tod von Helmut Kohl haben wir versucht, einen Kontrapunkt zu diesem Effekt zu setzen. Das ging daneben."

Und weiter schrieb Löwisch: "Ein Witz, der von so vielen falsch verstanden wird, ist schlecht. Unsere Seite eins, die von uns durchaus als kritische Würdigung des Altkanzlers gemeint war, ist anders angekommen: als Respektlosigkeit gegenüber dem Tod eines Menschen."