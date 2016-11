Hillary Clinton "Newsweek" macht sie zur Präsidentin

Es hätte alles anders laufen können: Die amerikanische Zeitschrift "Newsweek" hatte schon eine Ausgabe geplant, für den Fall, das Hillary Clinton die Wahl zum US-Präsidenten gewinnt. Eigentlich ganz normal in der Medienbranche. Dumm nur: Die Ausgabe wurde nicht nur gedruckt, sondern auch verkauft. Angeblich mussten 125.000 Ausgaben zurückgerufen werden.

Die falsche Ausgabe trug den Titel: "Madam President: Hillary Clinton's historic journey to the White House." In dem Artikel selbst stand, dass der Wahlsieg Clintons auf verschiedene Weise einzigartig sein: Nie zuvor hätte sich eine weibliche Kandidatin "dieser Art von Demagogie stellen müssen, die in der amerikanischen Politik bisher unbekannt war."

Weiter heißt es: Die gewählte Präsidentin Clinton habe stets ihre beste Seite gezeigt, wenn Trump und seine Unterstützer die Schlechteste gezeigt hätten. Und so sei es dazu gekommen, "dass am Wahltag Amerikaner im ganzen Land die Art von angst- und hassbasierte Konversation ablehnten, die Donald Trump verbreitete". Die höchste gläserne Decke in der westlichen Welt sei endlich durchbrochen.

So hätte es sein können. Ist es aber nicht.

Angeblich hatte "Newsweek" die Ausgaben in dem Glauben verbreitet, dass Clinton auf jeden Fall gewinnen würde. Und obwohl den Händlern gesagt worden sei, die Magazine nicht vor den offiziellen Wahlergebnissen auszulegen, wurden doch einige Ausgaben verkauft. Gegenüber der "New York Post" sagte Verlagschef Tony Romando: "Wie alle anderen auch, lagen wir falsch."