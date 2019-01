Nachrichten-Website "Huff Post Deutschland" wird eingestellt

Die "Huff Post Deutschland" wird zum 31. März 2019 eingestellt. Dies teilte der Verlag Burda Forward in einer Pressemitteilung mit. Burda hatte die deutsche Lizenzausgabe der "Huffington Post" seit Oktober 2013 betrieben. Herausgeber ist Cherno Jobatey, die Position des Chefredakteurs war zuletzt vakant.

Die "Huffington Post" machte nach ihrer Gründung in den USA als politisch liberale Nachrichten-Website neuen Typs Furore, personifiziert durch die Chefredakteurin und Namensgeberin Arianna Huffington. 2011 begann eine weltweite Expansion, in der Regel in Kooperation mit nationalen Medienhäusern - in Frankreich mit "Le Monde" als Partner, in Spanien mit "El País". Für Deutschland tat man sich mit der damaligen Burda-Tochter Tomorrow Focus zusammen.

Die "Huff Post Deutschland" verstand sich als "Informations- und Diskussionsplattform", die ihren Nutzern die "Möglichkeit sich zu beteiligen" versprach - "als Leser, Autor, Kommentator oder Verteiler".

picture alliance/ Jan Haas Herausgeber Cherno Jobatey

Tanja zu Waldeck vom Burda Forward Executive-Board, die Geschäftsführerin der "Huff Post Deutschland", sagte, sie sei "sehr stolz auf die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren". Einen Grund für das Aus nannte sie in der Mitteilung nicht.

Dafür dankte zu Waldeck "dem gesamten Team für das große Engagement und die Leidenschaft". Für die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, würden individuell Lösungen zum weiteren Verbleib bei BurdaForward gesucht. Eine Lizenzvergabe der Huff Post an ein anderes Medienunternehmen in Deutschland sei nicht geplant.