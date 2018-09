New York Review of Books Chefredakteur geht nach strittigem #MeToo-Essay

Das sei genug Demütigung für ein ganzes Leben, durch die Verurteilung in sozialen Netzwerken und Medien als Täter habe er suizidale Tendenzen entwickelt. So beschreibt der kanadische Moderator Jian Ghomeshi seine Erfahrungen, nachdem Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihn publik wurden. Sein Essay "Reflexionen über einen Hashtag" erschien am vergangenen Freitag online im renommierten Literaturmagazin New York Review of Books - und löste eine Diskussion aus: Ghomeshi nehme die Vorwürfe der Frauen gegen sich nicht ernst, hieß es etwa auf Twitter. Dass der Essay von der Redaktion nicht eingeordnet wurde, wurde zudem bemängelt.

Jetzt hat der Chefredakteur des Magazins Ian Buruma seinen Posten verlassen. Der 66-Jährige hatte die Veröffentlichung zuvor verteidigt: "Das schien eine Geschichte zu sein, die man sich anhören sollte", sagte Buruma in einem Interview über den Text. Er habe zwar erwartet, dass es starke Reaktionen geben würde. Aber er habe gehofft, dass eine Diskussion angestoßen werde.

Buruma zeige mangelndes Interesse an den Belästigungsvorwürfen der Frauen gegenüber Ghomeshi, lautete die Kritik in den sozialen Medien. Buruma selbst sagte, er empfinde die Angriffe gegen ihn als "ironisch". Er habe eine Themenausgabe über Menschen gemacht, die nach Belästigungsvorwürfen nicht von der Justiz verurteilt wurden, sondern über die sozialen Medien. "Und jetzt bin ich selbst am Pranger."

Nachdem zahlreiche Frauen Ghomeshi sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten, verlor der Moderator 2014 seine Stelle beim Sender CBC. Von einem Gericht wurde er 2016 allerdings freigesprochen. "Ich konkurriere ständig mit einer bösartigen Online-Version von mir", schreibt er in dem Beitrag des Literaturmagazins.

Ob Buruma entlassen wurde oder das Magazin selbst verließ, ist nicht bekannt, berichtet die New York Times. Buruma hatte "The New York Review of Books" nur 16 Monate lang geleitet.

Inzwischen ist der umstrittene Essay von Ghomeshi auf der "NYRB"-Webseite mit einem Hinweis versehen, dass es einer kritischen Einordnung bedurft hätte. Diese wurde mittlerweile nachgeliefert.