Teenies in sozialen Medien Daumen hoch fürs Puppengesicht

Große Augen, schmales Gesicht, rote Wangen: Sind diese Merkmale ein Garant für viele Likes in den sozialen Medien? Wenn es nach Teenagern geht, offenbar schon. Das stellte zumindest der britische Fotograf Rankin in seinem Projekt "Selfie Harm" fest, für das er Mädchen und Jungen zwischen 14 und 19 Jahren ohne Make-up ablichtete.

Im Anschluss an das Shooting gab der Fotograf den Jugendlichen die Aufgabe, ihre Porträts mithilfe von Apps so zu retuschieren, dass sie mehr Likes auf Instagram und Co. bekommen als die Original-Versionen. Laut Rankin, der schon Heidi Klum, Madonna und die Queen ablichtete, benötigten die Teenager nur ein paar Sekunden, um die Anwendungen zu verstehen und mit ihnen ein deutlich makelloseres Ich zu schaffen.

Von der Natürlichkeit der Teenager blieb auf den retuschierten Bildern nicht viel übrig. Pigmentflecken, Augenringe und blasse Lippen werden im Netz offenbar nicht mit Herzchen und Daumen-hochs überschüttet. Stattdessen sehen die Jugendlichen auf den bearbeiteten Fotos austauschbar aus, fast wie Puppen. Ihre Porträts könnten auch den millionenfach abonnierten Hochglanz-Feeds von Reality-Star Kim Kardashian oder Fitness-YouTuberin Pamela Reif entstammen. Ihre Gesichter sehen im Internet ähnlich perfekt aus - und kassieren Millionen beziehungsweise Hunderttausende Likes.

Doch jeden Tag mit scheinbar wunderschönen Menschen und ihrem makellosen Leben konfrontiert zu werden, beeinflusst das Selbstbild der Social-Media-Nutzer. Für Rankin wird dieser Einfluss in der Öffentlichkeit zu wenig diskutiert. "Wir leben in einer Welt voller FOMO (Anm.d.Red.: Fear of missing out, zu deutsch: Angst, etwas zu verpassen), Traurigkeit, steigender Angst und Snapchat-Dysmorphie (Anm.d.Red.: Ein Phänomen aus den USA: Mädchen gehen zum Schönheitschirurgen, um so auszusehen wie auf gefilterten Snapchat-Bildern). Es wird Zeit, die zerstörerischen Effekte anzuerkennen, die Social Media auf das Selbstbild der Menschen hat."

Bereits mehrere Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen Social Media und der Eigenwahrnehmung hin. Dazu gehören etwa die im Januar 2019 veröffentlichten Studien über Geschlechterklischees und die Selbstinszenierung in sozialen Medien der Malisa-Stiftung von Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth. Auch hier stellten die Initiatoren fest, dass viele Jugendliche ihr Aussehen retuschieren, bevor sie Bilder im Social Web posten.

Einen besonders negativen Einfluss sollen dabei angeblich Influencerinnen haben: Mädchen, die BibisBeautyPalace, Shirin David und Co. folgen, bearbeiten ihre eigenen Bilder stärker als diejenigen, die ihre Kanäle nicht abonniert haben. Laut der Studie empfinden die Fans der Influencerinnen ihr eigenes, natürliches Aussehen zunehmend als unzureichend.

Mein ALLTAGS Make-up -- 2019 -- | Dagi Bee

Eine andere Untersuchung ergründet den expliziten Einfluss von Fotos in den sozialen Medien auf die mentale Gesundheit. Laut des Report #StatusofMind der britischen Wohltätigkeitsorganisation Royal Society for Public Health (RSPH) und dem Young Health Movement (YHM) sollen YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter und Facebook angeblich dazu beitragen, dass Depressionen, Ängste und schlechter Schlaf bei Jugendlichen häufiger auftreten als früher.

Die meisten Menschen nutzen Instagram laut Nutzungs-Studien, um sich selbst zu verwirklichen: Auf der Plattform haben Nutzer die Möglichkeit, sich so zu inszenieren, wie sie sein wollen. Ob sie dabei Feedback für das echte oder das verfälschte Aussehen bekommen, spielt erst einmal keine Rolle. Rückmeldungen fallen im ersten Schritt ohnehin positiv aus, denn im Gegensatz zu YouTube gibt es auf Instagram nur einen Herzchen-Button und keinen Dislike-Knopf. Negatives Feedback äußert sich deswegen in Kommentaren, die aber einen höheren Aufwand der Nutzer erfordern.

Es muss auf Instagram auch gar nicht immer alles perfekt sein, um gut bei den Usern anzukommen. Das beweisen Instagrammer und Influencer, die schon seit einiger Zeit für mehr Ehrlichkeit und Natürlichkeit in dem Foto-Netzwerk eintreten.

Zu ihnen gehört zum Beispiel die Bloggerin Louisa Dellert. Sie postet unter den Hashtags #fürmehrrealitätaufinstagram oder #teambodylove in ihrem Feed auch Fotos, auf denen sie ungeschminkt ist und Narben oder Cellulite zeigt. Außerdem gibt es Instagrammerinnen wie Jenna Kutcher, Gabi Fresh oder Nadia Aboulhosn, die stolz zu ihren Kurven stehen und ihre Körper unretuschiert in Szene setzen. Sie alle haben es auch auf diese Weise geschafft, Communitys mit mehreren Tausend Followern aufzubauen - ganz ohne Sixpack, porentief reine Haut und dauerhaft rote Wangen.