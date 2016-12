Heikle Iran-Ausstellung Berliner Kunstsensation in Gefahr - die Bilder kommen nicht an

Die Schau in Berlin sollte die Kunstsensation des Jahres werden, ein wichtiger Coup und gleichzeitig ein Zeichen des interkulturellen Austauschs mit dem Iran.

60 herausragende, teilweise nie gezeigte Werke US-amerikanischer, europäischer und iranischer Kunst aus dem Teheran Museum für Zeitgenössische Kunst (TmoCA) sollten nach Berlin gebracht werden und damit erstmalig den Iran verlassen. Eingefädelt hatte diese Kooperation kein Geringerer als Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

Seit September wurden Eintrittskarten verkauft, für den 4. Dezember war die Ausstellungseröffnung in der Berliner Gemäldegalerie angekündigt - doch daraus wurde nichts. Trotz aller Zusagen, trotz Verträgen, Unterstützung durch die Politik und Überweisungen in Millionenhöhe sind die Bilder nicht in Berlin eingetroffen. Die Kunstwerke haben keine Ausfuhrgenehmigung erhalten.

"Dass es mit der Schau vor Weihnachten etwas wird, ist unwahrscheinlich. Doch wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben", sagt Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Gemäldegalerie gehört. Demütig ausharren will er aber nicht - eine Eröffnung im Januar ist für die Gemäldegalerie der letztmögliche Termin.

Als Prähistoriker, der selbst viele Ausgrabungen im Iran geleitet hat, muss Parzinger gewusst haben, dass diese Kooperation nicht einfach werden würde. Es ist seit Jahrzehnten die erste größere, internationale Zusammenarbeit für das Teheraner Museum. Wie zeitig administrative Schritte angegangen werden müssen, könnte den Iranern nicht bewusst sein. Offenbar muss außerdem das Parlament noch zustimmen.

15 Warhols, 30 Picassos

Viele der Exponate lagern seit Jahrzehnten in Depots des TmoCA. Aufgebaut hatte die millionenschwere Sammlung Farah Diba Pahlavi, Gattin des letzten Schahs von Persien. Sie kaufte in den Sechziger- und Siebzigerjahren Pollock und Rothko, Warhol und Liechtenstein, de Kooning und Kandinsky, dazu Werke der iranischen Moderne - 1500 Werke, deren Wert heute auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt wird. Allein 15 Warhols und 30 Picassos sollen dabei sein.

1977 eröffnete das TmoCA mit der bedeutendsten Sammlung moderner Kunst außerhalb Europas und der USA. Doch nach der iranischen Revolution 1979 und der Errichtung der Mullah-Diktatur verschwand der Schatz in Depots, alles Westliche wurde verdammt. Farah Diba Pahlavi lebt seitdem im Exil in Paris.

Das Ausstellungskonzept in Berlin sieht vor, 30 westliche und 30 iranische Werke aus dem TmoCA zusammenzuführen, es soll ein Zeichen für den kulturellen Austausch sein. "Das ist eine Kunstsensation für die Hauptstadt", rühmte sich Hermann Parzinger im Mai, als der Deal eingefädelt war.

Eklat um antisemitischen Wettbewerb

Im Sommer dann kamen erste Zweifel an dem Austausch: TmoCA-Direktor Majid Mollanoroozi, Verhandlungspartner der Berliner, zeichnete in Teheran Gewinner eines Holocaust-Karikaturen-Wettbewerbs aus. Zum Entsetzen der Deutschen gratulierte er auf einer mit Hakenkreuzen dekorierten Bühne den Holocaustleugnern. Die Gemäldegalerie lud Mollanoroozi zur Eröffnung seiner Ausstellung in Berlin wieder aus. "Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Dazu gehört die Relativierung des Holocausts, die Verhöhnung der Opfer", sagt Parzinger. Die bis dato zuständige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) distanzierte sich von dem Kunsttransfer und warnte, es könne der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schaden. Sie überwies die ihrer Behörde vom Bundestag überlassenen 2,8 Millionen an das Auswärtige Amt.

Von da an verhandelte Frank-Walter Steinmeiers Behörde die Abwicklung und umging dabei den Museumschef Mollanoroozi. Neuer Partner wurde der stellvertretende iranische Kulturminister Ali Moradchani - doch der scheint in einer Phase der Regierungsneubildung im Iran nicht voranzukommen mit den Ausfuhrgenehmigungen. Hoffnungen hängen nun daran, dass sich der neue Kulturminister positiv über das Vorhaben geäußert haben soll - vielleicht kann er Staatspräsident Hassan Rohani dazu bringen, die Genehmigungen zu unterschreiben.

Trotz der politischen Strömungen im Iran, inklusive eines Wettbewerbs für Karikaturen zum Holocaust, wollen Parzinger und das Auswärtige Amt weiter um die Ausstellung verhandeln. Als nächsten Schritt reist der Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, nach Teheran, um die Schau noch zu retten. Liberale Kräfte, die an einer Öffnung des Landes interessiert sind, könnten damit gestärkt werden. Ein Scheitern des Projekts hingegen wäre eine Blamage für die deutsche Kulturpolitik und auch für die iranische Kulturszene ein ungutes Zeichen.