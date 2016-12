Iranische Kunst "Januar ist der letzte Termin"

Zur Person DPA Hermann Parzinger, 57, ist seit 2008 Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der gebürtige Münchner leitete zuvor das Deutsche Archäologische Institut. Selbst war er an Ausgrabungen und archäologische Forschungsprojekten in Sibirien, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Iran beteiligt. Parzinger wurde 2011 in den Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste gewählt.

SPIEGEL ONLINE: Herr Parzinger, eigentlich sollten von diesem Wochenende an in der Berliner Gemäldegalerie Kunstwerke aus staatlichem iranischen Besitz gezeigt werden. Das umstrittene Ausstellungsvorhaben wurde verschoben - ist es überhaupt noch sicher, dass die Schau je stattfinden wird?

Hermann Parzinger: Wir hoffen natürlich, dass sie zustande kommt und werden einen weiteren Versuch starten, das mit den Iranern zu klären. Das ist dann der letzte Versuch. Dass es mit der Ausstellung noch vor Weihnachten etwas wird, ist unwahrscheinlich. Der Januar ist für uns wiederum der letztmögliche Termin.

SPIEGEL ONLINE: Warum wäre eine Eröffnung der Schau nach dem Januar nicht denkbar?

Parzinger: Wir haben sehr viel Energie in die Vorbereitung gesteckt. Der erste Kontakt mit dem zuständigen Museum für Zeitgenössische Kunst in Teheran kam vor zwei Jahren zustande, wir haben uns dann intensiv und auch erfolgreich gemeinsam mit dem Museum MAXXI in Rom um die Präsentation dieser außergewöhnlichen Sammlung beworben, die auch viele andere Länder gerne gezeigt hätten. Es ist sehr viel Herzblut in das Projekt geflossen, ein anstrengendes Vorhaben. Im Hinblick auf die Planung der Staatlichen Museen zu Berlin ist ein weiteres Verschieben nicht möglich.

SPIEGEL ONLINE: Wie stehen die Chancen, dass es klappt?

Parzinger: Nach meiner Einschätzung steht es 80 zu 20 Prozent, dass wir es hinbekommen.

SPIEGEL ONLINE: So hoch?

Parzinger: Wir sind guter Dinge. Der neue Kulturminister hat sich gerade erst positiv über das Vorhaben geäußert. Dadurch, dass es in diesem Amt des Kulturministers vor einigen Wochen einen Wechsel gegeben hat, ist die Verzögerung wohl überhaupt erst zustande gekommen. Notwendige Ausfuhrgenehmigungen blieben liegen, auch Fragen zum Transport und weiteres sind noch zu beantworten. Wertvolle Zeit ist verloren gegangen. Doch jetzt hoffen wir, dass Staatspräsident HassanRohani die Genehmigungen unterschreibt.

SPIEGEL ONLINE: Trotz des Wechsels im Amt des Kulturministers verwundert es, dass die Iraner sich nun Zeit lassen, man könnte das als Affront auffassen. Denn so gefährdet man das Ansehen der deutschen Vertragspartner und letztlich die Zusammenarbeit mit Berlin.

Parzinger: Es ist seit Jahrzehnten die erste größere, internationale Kooperation des Teheraner Museums. Mit all den logistischen Schritten auf iranischer Seite muss es jetzt schnell gehen, wenn wir die Ausstellung noch realisieren wollen.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Wunsch, Kunstwerke aus dem Museum in Teheran in Berlin zu zeigen, war in Deutschland früh von viel Kritik begleitet.

Parzinger: Deshalb brauchten auch wir die Rückendeckung der Politik. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat sich für das Vorhaben stark gemacht, er hat es durch seinen Einsatz ermöglicht, darüber waren wir froh. Auch der Bundestag hat geholfen. Man kann natürlich immer fragen, ob man mit Ländern wie dem Iran so kooperieren sollte. Doch die Kritik an dieser Ausstellungsidee setzte im Grunde erst ein, als in Teheran ein verabscheuungswürdiger Wettbewerb für Holocaust-Karikaturen veranstaltet wurde und der Direktor des Museums für Zeitgenössische Kunst, der auch unser Ansprechpartner war, dort die Beiträge prämierte.

SPIEGEL ONLINE: Das war Ende Mai 2016, die Verträge waren schon unterschrieben. Und doch: Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters warnte vor der geplanten Ausstellung in Berlin, sie soll sich intern deutlich distanziert haben.

Parzinger: Ich habe dem Museumsdirektor sofort einen Brief geschrieben und deutlich gemacht, dass es für uns rote Linien gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Dazu gehört die Relativierung des Holocaust, die Verhöhnung der Opfer. Außenminister Steinmeier hat Ähnliches an seinen iranischen Amtskollegen geschrieben. Ich dachte schon, das war es jetzt mit der Ausstellung, doch man hat dann nach einiger Zeit im Iran reagiert und uns einen neuen Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, und zwar den stellvertretenden Kulturminister, das fand ich schon bemerkenswert.

SPIEGEL ONLINE: Angesichts der politischen Strömungen im Iran inklusive eines solchen Wettbewerbs für Karikaturen zum Holocaust: Warum ist eine Ausstellung wie die von Ihnen geplante überhaupt angemessen, was soll sie bringen?

Parzinger: Natürlich können wir die Verhältnisse im Land nicht ändern, aber wir wollen die kulturelle Zusammenarbeit mit denen, die an einer Öffnung des Landes interessiert sind, auf eine andere Ebene stellen. Wenn das nun alles gegen den Widerstand der argwöhnischen, konservativen Kräfte im Land gelingen könnte, wäre das ein wichtiger Schritt. Gerade mit schwierigen Ländern muss man doch versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen.

SPIEGEL ONLINE: Die Highlights der Ausstellung sollten ausgerechnet westliche Werke sein. Diese Ikonen der westlichen Kunst, etwa Bilder von Picasso und Warhol, wurden in den sechziger und in den siebziger Jahren vom iranischen Kaiserhaus angekauft, die Werke der Iraner scheinen nur eine Nebenrolle zu spielen.

Parzinger: Auf keinen Fall. Wir wollten diese Werke gegenüberstellen, auch da einen Dialog ermöglichen. Sie dürfen auch das vom Goethe Institut organisierte begleitende Kulturprogramm nicht vergessen, das läuft in den nächsten Tagen Fall an. Da werden unter anderem iranische Schriftsteller eingeladen, das alles ist auch ohne die Ausstellung gut und wichtig.