Vater von Beastie Boy Ad-Rock Theaterautor Israel Horovitz werden sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorgeworfen

Der preisgekrönte Theaterautor und Drehbuchschreiber Israel Horovitz hat, nachdem ihm von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde, seinen Ausstieg bei der Gloucester Stage Company erklärt. Das gab das im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Theater am Donnerstag bekannt.

Die Theaterleitung hatte Horovitz zuvor mit einem Bericht aus der "New York Times" konfrontiert, in dem neun Frauen sein sexuelles Fehlverhalten schildern. Die Vorwürfe reichen dabei von erzwungenen Küssen bis hin zur Vergewaltigung. Unter den Opfern waren junge Schauspielerinnen und ein Au-pair-Mädchen. Ähnliche Anschuldigungen waren bereits 1993 im "Boston Phoenix" berichtet worden. Seinerzeit verteidigte das Theater Horovitz allerdings.

Die Gloucester Stage Company wurde 1979 von Israel Horovitz gegründet, der auch bis 2006 ihr künstlerischer Direktor war. Seither war er Mitglied im Aufsichtsrat des Theaters, das eine eigene Spielstätte im Hafenstädtchen Gloucester hat, deren Stücke aber auch am Broadway aufgeführt werden. Zu den von Horovitz geschriebenen Dramen zählen "Out of the Mouths of Babes" und "Strong-Man's Weak Child".

Von der " New York Times" mit den Vorwürfen konfrontiert, sagte Israel Horovitz in einem Statement, er habe zwar eine andere Erinnerung an einige der Ereignisse, aber "ich entschuldige mich mit ganzem Herzen bei jeder Frau, die sich jemals durch meine Handlungen kompromittiert gefühlt hat - und bei meiner Familie und meinen Freunden, die mir vertraut haben."

Sein Sohn Adam Horovitz, als Mitglied der Rapgruppe Beastie Boys unter dem Namen Ad-Rock bekannt, äußerte sich ebenfalls gegenüber der "New York Times". In seinem Statement hieß es: "Ich glaube, dass die Vorwürfe gegen meinen Vater wahr sind. Und ich stehe hinter den Frauen, die sie geäußert haben."