Jahresausblick 2018 Ein Hoch auf den Tut-Bürger!

Es ist die schrecklichste aller Zeiten, sagen viele, und schlurften verstört in ihren geheizten Wohnungen herum.

Das Klima, die Rohstoffe, der Terror, die Konflikte, und fast jedes westliche Land baut sich gerade seine neoliberale Regierung oder bastelt seinen putzigen Tribalismus, passend zu den regionalen Vorlieben.

Frankreich hat einen eleganten agilen Denker, Deutschland versucht es mit Apellen ans Völkische, der ehemalige Ostblock mit Ideen, die an die sozialistische Fehlinterpretation erinnern. Die Schweiz gut bürgerlich, polterig, und Österreich institutionalisiert eine Mischung aus rechtsextremer und eloquent rechtskonservativer Gesinnung.

Das will ein Teil der BürgerInnen so. Und der andere Teil ist erstarrt. Will reden. Überzeugen. Fühlt sich im Recht. Schreibt Blogs. Und seine Parteien, die sogenannten linkeren, humanistischeren haben sich zerstritten. Haben die Unzufriedenheit und die Angst, ob berechtigt oder nicht, ignoriert. Sich dem Bedürfnis nach Vereinfachung nicht gebeugt.

Das natürlich absurd erscheint, in einer Welt, die durch Globalisierung, Vernetzung und Digitalisierung noch komplexer geworden ist. Aber - die Wähler wollen das. Vereinfachung. Parolen, die man gut mitsingen kann, scheinen viele erreicht zu haben. Nicht nur die Überforderten, sondern auch jene, die man als Menschenhasser bezeichnen kann, hat die Simplifizierung komplexer Zusammenhänge in ihren schlichten Gedanken bestätigt, die immer den weißen Mann als Glanzleistung der Evolution beinhalten.

Soweit 2017.

Die gute Nachricht ist: Das Prinzip des unbegrenzten Kapitalismus wird scheitern. Entweder durch den Kollaps der Natur oder durch eine Revolution, die in der Geschichte immer erfolgt, wenn die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse absurd groß wird. Die Furcht vor Unruhen - oder nennen wir es: vor dem Klassenkampf - ist eine Grundsorge des nicht regulierten Kapitalismus. Wer demonstriert, kauft nicht.

Der Angst vor dem unkontrollierbaren Bürger wird, ich werde nicht müde es zu betonen, durch den ständig wachsenden Ausbau der Überwachung und einer Aufrüstung der Polizei begegnet. Mit der Duldung der Ausweitung polizeilicher Gewalt. Und der Kriminalisierung der konsumbedrohenden Jugendbewegungen. Oder deren Einverleibung in den Kapitalismus, wie es bei der Punkbewegung passierte. Das Bedrohungsszenario durch die staatliche Gewalt wächst mit der Angst und der Unsicherheit, eventuell auch mit der Vorahnung einer Inflation. Die Botschaft ist klar: Zu Hause bleiben, Steuern zahlen, sich in Blasen bewegen, Ruhe bewahren.

Nichts verschenken. Sich wehren.

Das neue Jahr kann nun bedeuten, dass ein Teil der BürgerInnen weiter dem Umbau der Demokratie und leider auch der Verrohung und der daraus resultierenden Gewalt gegen Schwächere zusieht, abwartet, bis die neoliberalen Regierungen sich etabliert haben, und tun, was sie ihrer Natur und ihren Finanziers folgend tun müssen: den Abbau des Staates beschleunigen; Sozialleistung kürzen; Schwache diskriminieren; Frauenrechte einschränken; Einsparung im Bildungs- und Gesundheitswesen vornehmen und was sonst noch die These vom Überleben der Fittesten untermauert.

Oder: Der mit dem jetzigen Status Quo Unzufriedene wird aktiv. Hurra, Aktion. Was immer bedeutet: Die Ohnmacht durchbrechen. Nichts verschenken. Sich wehren. Es gibt verschiedene Wege, zu handeln.

Der einfachste könnte sein: Die eigenen Standpunkte klar formulieren. Sich nicht beirren zu lassen. Im kleinen Kreis darüber reden, in welcher Welt man leben möchte, das Gefühl bekommen, nicht alleine zu sein. Sich anderen, Gleichdenkenden anzuschließen. Parteien beitreten und sie erneuern, Parteien gründen, Bürgerbewegungen initiieren. Widerstand gegen Faschisten zeigen.

Und seine Privatsphäre zu schützen. Das ist nicht kompliziert, wenn man sich ein paar Stunden Zeit nimmt.

Wenn es etwas Gutes geben kann im neuen Jahr, dann hat es mit Aktivität zu tun. Mit der vollen Ausschöpfung der Bürgerrechte in einer Demokratie.

Der erstarrte Teil der Bevölkerung hat nicht verloren. Er hat sich nur noch nicht ausreichend engagiert. Ein gutes neues Jahr.